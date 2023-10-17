https://ria.ru/20231017/izrail-1903228542.html

Израиль заявил об ударах по военным объектам ХАМАС и "Джихада"

Израиль заявил об ударах по военным объектам ХАМАС и "Джихада" - РИА Новости, 17.10.2023

Израиль заявил об ударах по военным объектам ХАМАС и "Джихада"

Армия обороны Израиля нанесла ночью удары по военным объектам, принадлежащим ХАМАС и "Джихаду", а также по банку, который использовался для финансирования... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T07:21

2023-10-17T07:21

2023-10-17T07:27

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

россия

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хамас

оон

восточный иерусалим

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля нанесла ночью удары по военным объектам, принадлежащим ХАМАС и "Джихаду", а также по банку, который использовался для финансирования ХАМАС, заявили военные."Ночью Армия обороны Израиля нанесла удары по военным объектам, принадлежащим террористическим организациям ХАМАС и "Джихад", - говорится в сообщении.Название банка, по которому также был нанесен удар, ЦАХАЛ не уточнил.Обострение конфликта на Ближнем ВостокеУтром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде территории: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу. Несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о 16 погибших и восьми пропавших без вести россиянах, а также о многих гражданах других стран.Москва призвала стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН двугосударственной формулы, которая предусматривает создание независимого Палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231015/izrail-1902862876.html

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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, владимир путин, хамас, оон, восточный иерусалим