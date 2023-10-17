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Верховный лидер Ирана назвал действия Израиля геноцидом - РИА Новости, 17.10.2023
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12:27 17.10.2023 (обновлено: 12:29 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/iran-1903292023.html
Верховный лидер Ирана назвал действия Израиля геноцидом
Верховный лидер Ирана назвал действия Израиля геноцидом - РИА Новости, 17.10.2023
Верховный лидер Ирана назвал действия Израиля геноцидом
Мусульмане и силы сопротивления "дойдут до исступления" в случае продолжения преступлений Израиля, тогда уже никто не сможет остановить их, заявил в своей речи... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T12:27
2023-10-17T12:29
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Мусульмане и силы сопротивления "дойдут до исступления" в случае продолжения преступлений Израиля, тогда уже никто не сможет остановить их, заявил в своей речи верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Его слова приводит агентство Tasnim."Если эти преступления (Израиля – ред.) продолжатся, мусульмане дойдут до исступления, силы сопротивления дойдут до исступления, никто уже не сможет остановить их", - заявил Хаменеи. Аятолла назвал геноцидом осуществляемые в настоящее время действия Израиля, отметив, что это происходит на глазах всего мира, и призвав судить израильское правительство. Верховный лидер Ирана также подчеркнул, что политику Израиля в последние дни регулируют США, и потребовал немедленно прекратить бомбардировки. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля – тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС находятся более 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231017/iran-1903277903.html
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в мире, израиль, иран, россия, владимир путин, али хаменеи, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Иран, Россия, Владимир Путин, Али Хаменеи, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Верховный лидер Ирана назвал действия Израиля геноцидом

Хаменеи: если преступления Израиля продолжатся, никто не остановит мусульман

© AP Photo / Office of the Iranian Supreme LeaderВерховный лидер Ирана Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Мусульмане и силы сопротивления "дойдут до исступления" в случае продолжения преступлений Израиля, тогда уже никто не сможет остановить их, заявил в своей речи верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Его слова приводит агентство Tasnim.
"Если эти преступления (Израиля – ред.) продолжатся, мусульмане дойдут до исступления, силы сопротивления дойдут до исступления, никто уже не сможет остановить их", - заявил Хаменеи.
Президент Беларуси Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Лукашенко: Запад пытается обернуть ближневосточный конфликт против Ирана
Вчера, 11:41
Аятолла назвал геноцидом осуществляемые в настоящее время действия Израиля, отметив, что это происходит на глазах всего мира, и призвав судить израильское правительство. Верховный лидер Ирана также подчеркнул, что политику Израиля в последние дни регулируют США, и потребовал немедленно прекратить бомбардировки.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля – тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС находятся более 150 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Нетаньяху предупредил "Хезболлах" и Иран об ответе Израиля на любые атаки
16 октября, 16:38
 
В миреИзраильИранРоссияВладимир ПутинАли ХаменеиХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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