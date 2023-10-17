https://ria.ru/20231017/iran-1903209950.html

Иран допустил возможность превентивных мер против Израиля в ближайшие часы

Иран допустил возможность превентивных мер против Израиля в ближайшие часы - РИА Новости, 17.10.2023

Иран допустил возможность превентивных мер против Израиля в ближайшие часы

Лидеры сопротивления Израилю не позволят ему делать в Газе все, что он захочет, в ближайшие часы можно представить применение "любых превентивных мер", заявил в РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T00:20

2023-10-17T00:20

2023-10-17T01:18

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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Лидеры сопротивления Израилю не позволят ему делать в Газе все, что он захочет, в ближайшие часы можно представить применение "любых превентивных мер", заявил в телеэфире министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан. "Лидеры сопротивления не позволят израильскому режиму делать в Газе все, что захочет, а потом, когда успокоится насчет Газы, отправляться за другими очагами сопротивления в регионе… В ближайшие часы можно представить реализацию любых превентивных мер", – приводит слова главы внешнеполитического ведомства Ирана агентство Fars.Как пояснил Амир Абдоллахиан, под сопротивлением он имеет в виду не только движение "Хезболлах". "Группы сопротивления были стихийно организованы по всему региону в последние годы в целях сохранения независимости стран и противостояния многократным актам агрессии израильского режима… Расширение масштабов войны в области сопротивления само по себе создаст картину, результатом которой будет изменение географической карты Израиля", - предупредил он.Говоря о возможности вступления Ирана в конфликт, министр отметил, что "можно представить любую вероятность". Амир Абдоллахиан также призвал США прекратить "военные преступления против женщин, детей и гражданских лиц".Обострение конфликта на Ближнем ВостокеУтром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.В ответ армия Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Спустя несколько дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде территории: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило две тысячи человек, а погибших жителей Израиля — тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться, по разным данным, почти 200 израильтян.Москва призвала стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН двугосударственной формулы, которая предусматривает создание независимого Палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля – тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС находятся более 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231016/putin-1903177545.html

https://ria.ru/20231016/otvet-1903095183.html

https://ria.ru/20231015/konflikt-1902945119.html

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израиль, иран, россия, в мире, хосейн амир абдоллахиан, владимир путин, хамас, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году