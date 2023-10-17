https://ria.ru/20231017/inoagent-1903236436.html

Блогеру Кацу* грозит штраф за нарушение закона об иноагентах

Блогеру Кацу* грозит штраф за нарушение закона об иноагентах - РИА Новости, 17.10.2023

Блогеру Кацу* грозит штраф за нарушение закона об иноагентах

Хорошевский суд Москвы рассмотрит протокол об административном правонарушении в отношении блогера Максима Каца* из-за непредоставления отчетности иностранным... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T08:59

2023-10-17T08:59

2023-10-17T08:59

происшествия

москва

максим кац

https://cdnn21.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_0:71:1200:747_1920x0_80_0_0_1eb436cebdbc4efa67ac9ff7fd1ce870.jpg

МОСКВА, 17 окт- РИА Новости. Хорошевский суд Москвы рассмотрит протокол об административном правонарушении в отношении блогера Максима Каца* из-за непредоставления отчетности иностранным агентом в уполномоченный орган, сообщили РИА Новости в суде. "Суд рассмотрит административный протокол по ст. 19.34, ч.2 в отношении Каца* М.А. Заседание назначено на 30 октября в 9.10", - сказала собеседница агентства. По статье КоАП блогеру грозит штраф до 50 тысяч рублей. Басманный суд Москвы 24 августа заочно приговорил Каца* к 8 годам колонии общего режима по делу о фейках о российской армии. Также по решению суда ему запретили на 4 года администрировать ресурсы в интернете. Прокурор в ходе прений сторон требовал 10 лет лишения свободы для обвиняемого. Кац* объявлен в международный розыск и заочно арестован. Как заявлял его адвокат, вину блогер не признает.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20230824/kats-1891932320.html

https://ria.ru/20231016/inoagenty-1903080869.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, максим кац