https://ria.ru/20231017/inoagent-1903236436.html
Блогеру Кацу* грозит штраф за нарушение закона об иноагентах
Блогеру Кацу* грозит штраф за нарушение закона об иноагентах - РИА Новости, 17.10.2023
Блогеру Кацу* грозит штраф за нарушение закона об иноагентах
Хорошевский суд Москвы рассмотрит протокол об административном правонарушении в отношении блогера Максима Каца* из-за непредоставления отчетности иностранным... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T08:59
2023-10-17T08:59
2023-10-17T08:59
происшествия
москва
максим кац
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МОСКВА, 17 окт- РИА Новости. Хорошевский суд Москвы рассмотрит протокол об административном правонарушении в отношении блогера Максима Каца* из-за непредоставления отчетности иностранным агентом в уполномоченный орган, сообщили РИА Новости в суде. "Суд рассмотрит административный протокол по ст. 19.34, ч.2 в отношении Каца* М.А. Заседание назначено на 30 октября в 9.10", - сказала собеседница агентства. По статье КоАП блогеру грозит штраф до 50 тысяч рублей. Басманный суд Москвы 24 августа заочно приговорил Каца* к 8 годам колонии общего режима по делу о фейках о российской армии. Также по решению суда ему запретили на 4 года администрировать ресурсы в интернете. Прокурор в ходе прений сторон требовал 10 лет лишения свободы для обвиняемого. Кац* объявлен в международный розыск и заочно арестован. Как заявлял его адвокат, вину блогер не признает.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20230824/kats-1891932320.html
https://ria.ru/20231016/inoagenty-1903080869.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, максим кац
Происшествия, Москва, Максим Кац
Блогеру Кацу* грозит штраф за нарушение закона об иноагентах
Блогеру Кацу грозит штраф из-за непредоставления отчетности иностранным агентом
МОСКВА, 17 окт- РИА Новости. Хорошевский суд Москвы рассмотрит протокол об административном правонарушении в отношении блогера Максима Каца* из-за непредоставления отчетности иностранным агентом в уполномоченный орган, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд рассмотрит административный протокол по ст. 19.34, ч.2 в отношении Каца* М.А. Заседание назначено на 30 октября в 9.10", - сказала собеседница агентства.
Суд заочно приговорил блогера Каца* к восьми годам колонии
По статье КоАП блогеру грозит штраф до 50 тысяч рублей.
Басманный суд Москвы 24 августа заочно приговорил Каца* к 8 годам колонии общего режима по делу о фейках о российской армии. Также по решению суда ему запретили на 4 года администрировать ресурсы в интернете. Прокурор в ходе прений сторон требовал 10 лет лишения свободы для обвиняемого. Кац* объявлен в международный розыск и заочно арестован. Как заявлял его адвокат, вину блогер не признает.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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