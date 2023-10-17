https://ria.ru/20231017/infrastruktura-1903438444.html
В Днепропетровской области получил повреждение объект инфраструктуры
В Днепропетровской области получил повреждение объект инфраструктуры - РИА Новости, 17.10.2023
В Днепропетровской области получил повреждение объект инфраструктуры
Объект инфраструктуры поврежден в Днепропетровской области на Украине, сообщил во вторник глава областного совета Николай Лукашук в Telegram-канале. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T18:51
2023-10-17T18:51
2023-10-17T18:51
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
украина
николай лукашук
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Объект инфраструктуры поврежден в Днепропетровской области на Украине, сообщил во вторник глава областного совета Николай Лукашук в Telegram-канале."Поврежден инфраструктурный объект", - написал Лукашук. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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днепропетровская область, украина, николай лукашук, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Украина, Николай Лукашук, Вооруженные силы РФ
В Днепропетровской области получил повреждение объект инфраструктуры
Власти сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Днепропетровской области