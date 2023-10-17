https://ria.ru/20231017/inflyatsiya-1903440080.html

Аналитики ЦБ допускают инфляцию выше семи процентов в России

Аналитики ЦБ допускают инфляцию выше семи процентов в России - РИА Новости, 17.10.2023

Аналитики ЦБ допускают инфляцию выше семи процентов в России

Рост цен в России в последние недели идет по высокой траектории 2021 года, если это продолжится, то инфляция в стране по итогам года может превысить прогноз ЦБ... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T18:59

2023-10-17T18:59

2023-10-17T18:59

экономика

цены на нефть

россия

центральный банк рф (цб рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579546225_0:139:3078:1870_1920x0_80_0_0_11b80d13b352c705e2278978f2543955.jpg

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Рост цен в России в последние недели идет по высокой траектории 2021 года, если это продолжится, то инфляция в стране по итогам года может превысить прогноз ЦБ в 6-7%, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России. Мнение департамента может не совпадать с официальной позицией регулятора. "В сентябре рост потребительских цен ускорился до 14,6% месяц к месяцу с поправкой на сезонные факторы (в августе - 9,4%). Годовая инфляция выросла до 6 с 5,2% месяцем ранее. На 9 октября оценка годовой инфляции повысилась до 6,3%. В последние недели рост цен идет по высокой траектории 2021 года. Если месячный рост цен до конца года будет идти близко к ней, инфляция может превысить текущий прогноз Банка России", - сказано в документе. Аналитики отметили, что вклад устойчивых факторов в ценовую динамику увеличился, при этом спрос в экономике продолжил расти, в том числе подпитываемый дальнейшим расширением кредитования. При этом меры денежно-кредитно политики уже начали действовать на торможение инфляционных процессов: выросли процентные ставки, происходит активный рост срочных вкладов населения. "Потребуется дополнительное время для того, чтобы принятые решения Банка России по денежно-кредитной политике привели к повышению сбережений и охлаждению динамики спроса, приблизив его к возможностям расширения выпуска, которые сейчас объективно ограничены рекордно низким уровнем безработицы, отсутствием существенного объема свободных трудовых ресурсов. В предстоящие кварталы это будет способствовать постепенному снижению инфляционного давления и возврату инфляции к 4% в 2024 году", - заключили они.

https://ria.ru/20231005/tsb-1900719169.html

https://ria.ru/20231012/valyuta-1902187573.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, цены на нефть, россия, центральный банк рф (цб рф)