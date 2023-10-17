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Аналитики ЦБ допускают инфляцию выше семи процентов в России - РИА Новости, 17.10.2023
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18:59 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/inflyatsiya-1903440080.html
Аналитики ЦБ допускают инфляцию выше семи процентов в России
Аналитики ЦБ допускают инфляцию выше семи процентов в России - РИА Новости, 17.10.2023
Аналитики ЦБ допускают инфляцию выше семи процентов в России
Рост цен в России в последние недели идет по высокой траектории 2021 года, если это продолжится, то инфляция в стране по итогам года может превысить прогноз ЦБ... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T18:59
2023-10-17T18:59
экономика
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Рост цен в России в последние недели идет по высокой траектории 2021 года, если это продолжится, то инфляция в стране по итогам года может превысить прогноз ЦБ в 6-7%, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России. Мнение департамента может не совпадать с официальной позицией регулятора. "В сентябре рост потребительских цен ускорился до 14,6% месяц к месяцу с поправкой на сезонные факторы (в августе - 9,4%). Годовая инфляция выросла до 6 с 5,2% месяцем ранее. На 9 октября оценка годовой инфляции повысилась до 6,3%. В последние недели рост цен идет по высокой траектории 2021 года. Если месячный рост цен до конца года будет идти близко к ней, инфляция может превысить текущий прогноз Банка России", - сказано в документе. Аналитики отметили, что вклад устойчивых факторов в ценовую динамику увеличился, при этом спрос в экономике продолжил расти, в том числе подпитываемый дальнейшим расширением кредитования. При этом меры денежно-кредитно политики уже начали действовать на торможение инфляционных процессов: выросли процентные ставки, происходит активный рост срочных вкладов населения. "Потребуется дополнительное время для того, чтобы принятые решения Банка России по денежно-кредитной политике привели к повышению сбережений и охлаждению динамики спроса, приблизив его к возможностям расширения выпуска, которые сейчас объективно ограничены рекордно низким уровнем безработицы, отсутствием существенного объема свободных трудовых ресурсов. В предстоящие кварталы это будет способствовать постепенному снижению инфляционного давления и возврату инфляции к 4% в 2024 году", - заключили они.
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экономика, цены на нефть, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Цены на нефть, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Аналитики ЦБ допускают инфляцию выше семи процентов в России

Аналитики ЦБ допускают инфляцию выше семи процентов в России по итогам 2023 года

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонета номиналом один рубль
Монета номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Рост цен в России в последние недели идет по высокой траектории 2021 года, если это продолжится, то инфляция в стране по итогам года может превысить прогноз ЦБ в 6-7%, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России.
Мнение департамента может не совпадать с официальной позицией регулятора.
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
ЦБ назвал сумму международных резервов России
5 октября, 16:03
«
"В сентябре рост потребительских цен ускорился до 14,6% месяц к месяцу с поправкой на сезонные факторы (в августе - 9,4%). Годовая инфляция выросла до 6 с 5,2% месяцем ранее. На 9 октября оценка годовой инфляции повысилась до 6,3%. В последние недели рост цен идет по высокой траектории 2021 года. Если месячный рост цен до конца года будет идти близко к ней, инфляция может превысить текущий прогноз Банка России", - сказано в документе.
Аналитики отметили, что вклад устойчивых факторов в ценовую динамику увеличился, при этом спрос в экономике продолжил расти, в том числе подпитываемый дальнейшим расширением кредитования. При этом меры денежно-кредитно политики уже начали действовать на торможение инфляционных процессов: выросли процентные ставки, происходит активный рост срочных вкладов населения.
«
"Потребуется дополнительное время для того, чтобы принятые решения Банка России по денежно-кредитной политике привели к повышению сбережений и охлаждению динамики спроса, приблизив его к возможностям расширения выпуска, которые сейчас объективно ограничены рекордно низким уровнем безработицы, отсутствием существенного объема свободных трудовых ресурсов. В предстоящие кварталы это будет способствовать постепенному снижению инфляционного давления и возврату инфляции к 4% в 2024 году", - заключили они.
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
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12 октября, 09:50
 
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