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Премьер Грузии заявил, что президент не может быть выше закона - РИА Новости, 17.10.2023
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12:57 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/gruziya-1903301480.html
Премьер Грузии заявил, что президент не может быть выше закона
Премьер Грузии заявил, что президент не может быть выше закона - РИА Новости, 17.10.2023
Премьер Грузии заявил, что президент не может быть выше закона
В Грузии завершилось время, когда президент или кто-либо другой стоял выше закона, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T12:57
2023-10-17T12:57
в мире
грузия
ираклий гарибашвили
саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 17 окт - РИА Новости. В Грузии завершилось время, когда президент или кто-либо другой стоял выше закона, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. Накануне Конституционный суд (КС) Грузии признал президента Саломе Зурабишвили нарушившей закон из-за ее поездок за рубеж вопреки запрету правительства, что разрешает начать процедуру импичмента. Иск ранее подала правящая партия "Грузинская мечта". Решение суда еще должен утвердить парламент голосами 100 депутатов из 150. Если парламент утвердит решение КС, президент будет считаться отстраненной от должности в порядке импичмента. "Мы доказали, что никто не стоит выше закона. Напоминаем президенту и всем, что в этой стране закончилось время, когда президент считал, что стоял выше закона и конституции... Европейский стандарт означает, что все соблюдают закон и конституцию. Вместо этого мы получили другую картину, когда госпожа Саломе сказала нам, что не воспринимает конституцию. Это постыдный факт", - заявил Гарибашвили журналистам. Он также отметил, что у правящей команды нет надежды, что процедура импичмента будет доведена до конца из-за нехватки голосов в парламенте. "Мы изначально сообщали, что не ожидаем того, что соберем необходимое количество голосов в парламенте. Ни у кого не было подобных иллюзий. Но мы, руководство страны, члены правительства, законодатели, должны быть примером для всех", - добавил премьер.
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в мире, грузия, ираклий гарибашвили, саломе зурабишвили
В мире, Грузия, Ираклий Гарибашвили, Саломе Зурабишвили
Премьер Грузии заявил, что президент не может быть выше закона

Премьер Грузии Гарибашвили: завершилось время, когда президент был выше закона

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкПремьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 17 окт - РИА Новости. В Грузии завершилось время, когда президент или кто-либо другой стоял выше закона, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.
Накануне Конституционный суд (КС) Грузии признал президента Саломе Зурабишвили нарушившей закон из-за ее поездок за рубеж вопреки запрету правительства, что разрешает начать процедуру импичмента. Иск ранее подала правящая партия "Грузинская мечта". Решение суда еще должен утвердить парламент голосами 100 депутатов из 150. Если парламент утвердит решение КС, президент будет считаться отстраненной от должности в порядке импичмента.
"Мы доказали, что никто не стоит выше закона. Напоминаем президенту и всем, что в этой стране закончилось время, когда президент считал, что стоял выше закона и конституции... Европейский стандарт означает, что все соблюдают закон и конституцию. Вместо этого мы получили другую картину, когда госпожа Саломе сказала нам, что не воспринимает конституцию. Это постыдный факт", - заявил Гарибашвили журналистам.
Он также отметил, что у правящей команды нет надежды, что процедура импичмента будет доведена до конца из-за нехватки голосов в парламенте. "Мы изначально сообщали, что не ожидаем того, что соберем необходимое количество голосов в парламенте. Ни у кого не было подобных иллюзий. Но мы, руководство страны, члены правительства, законодатели, должны быть примером для всех", - добавил премьер.
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