https://ria.ru/20231017/grant-1903273647.html
Кузбасский проект для разработки диагностики саркопении выиграл грант
Кузбасский проект для разработки диагностики саркопении выиграл грант - РИА Новости, 17.10.2023
Кузбасский проект для разработки диагностики саркопении выиграл грант
Кузбасский проект по использованию искусственного интеллекта для разработки диагностики саркопении выиграл федеральный грант в 4 миллиона рублей, сообщает... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T11:28
2023-10-17T11:28
2023-10-17T11:28
кемеровская область
кемеровский государственный университет
сергей цивилев
ии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d32b88ca383c2cadceabb26defee293c.jpg
КЕМЕРОВО, 17 окт – РИА Новости. Кузбасский проект по использованию искусственного интеллекта для разработки диагностики саркопении выиграл федеральный грант в 4 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства региона. "Четыре миллиона рублей от Фонда содействия инновациям получит специалист в области искусственного интеллекта, кандидат технических наук, замдиректора института инженерных технологий КемГУ по научной работе Антон Шафрай. Средства будут выделены по программе "Старт" на разработку интеллектуальной системы диагностирования саркопении - болезни, связанной с возрастной потерей скелетной мышечной массы и функции мышц", – говорится в сообщении. Уточняется, что над проектом будет трудиться группа ученых из Кемеровского государственного университета и Научно-исследовательского института комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний (НИИ КПССЗ). Научный руководитель проекта - врач-рентгенолог, заведующий отделением лучевой диагностики НИИ КПССЗ, член Европейского общества кардиорадиологов (ESCR), кандидат медицинских наук Александр Коков. "В Кузбассе последовательно создаются условия, чтобы представители научного сообщества, талантливая молодежь и специалисты могли успешно реализовать свои самые смелые профессиональные идеи. Важно, что разработка кузбасских ученых направлена на сохранение здоровья наших жителей, и ее высокая оценка на федеральном уровне подтверждает значимость проекта", - цитирует пресс-служба губернатора региона Сергея Цивилева. Отмечается, что Антон Шафрай в своем уникальном проекте сделал акцент на использовании искусственного интеллекта при диагностике саркопении. Разработка позволит при проведении стандартных исследований диагностировать заболевание наиболее точно и быстро. Сейчас основной метод диагностики болезни - ручная разметка снимка компьютерной томографии (КТ). Это достаточно трудоемкий и затратный по времени процесс. "Ученые планируют сделать облачный сервис, который будет подключаться к медицинской информационной системе, используемой врачами-рентгенологами, и диагностировать саркопению "на лету". Ожидается, что в течение года команда проекта создаст первый работающий прототип такого комплекса", – уточняется в релизе. Узнать о грантовой поддержке Фондом содействия инновациям региональных технологических разработок по программе "Старт" и другим программам, проконсультироваться по участию в конкурсных отборах можно в региональном представительстве Фонда ‒ Кузбасском технопарке: technopark42.ru, тел. 8 (3842) 77-88-99.
https://ria.ru/20231013/doroga-1902421461.html
https://ria.ru/20231012/ugol-1902263031.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кемеровская область, кемеровский государственный университет, сергей цивилев, ии
Кемеровская область, Кемеровский государственный университет, Сергей Цивилев, ИИ
КЕМЕРОВО, 17 окт – РИА Новости. Кузбасский проект по использованию искусственного интеллекта для разработки диагностики саркопении выиграл федеральный грант в 4 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Четыре миллиона рублей от Фонда содействия инновациям получит специалист в области искусственного интеллекта, кандидат технических наук, замдиректора института инженерных технологий КемГУ по научной работе Антон Шафрай. Средства будут выделены по программе "Старт" на разработку интеллектуальной системы диагностирования саркопении - болезни, связанной с возрастной потерей скелетной мышечной массы и функции мышц", – говорится в сообщении.
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Уточняется, что над проектом будет трудиться группа ученых из Кемеровского государственного университета
и Научно-исследовательского института комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний (НИИ КПССЗ). Научный руководитель проекта - врач-рентгенолог, заведующий отделением лучевой диагностики НИИ КПССЗ, член Европейского общества кардиорадиологов (ESCR), кандидат медицинских наук Александр Коков.
"В Кузбассе последовательно создаются условия, чтобы представители научного сообщества, талантливая молодежь и специалисты могли успешно реализовать свои самые смелые профессиональные идеи. Важно, что разработка кузбасских ученых направлена на сохранение здоровья наших жителей, и ее высокая оценка на федеральном уровне подтверждает значимость проекта", - цитирует пресс-служба губернатора региона Сергея Цивилева
.
Отмечается, что Антон Шафрай в своем уникальном проекте сделал акцент на использовании искусственного интеллекта при диагностике саркопении. Разработка позволит при проведении стандартных исследований диагностировать заболевание наиболее точно и быстро. Сейчас основной метод диагностики болезни - ручная разметка снимка компьютерной томографии (КТ). Это достаточно трудоемкий и затратный по времени процесс.
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"Ученые планируют сделать облачный сервис, который будет подключаться к медицинской информационной системе, используемой врачами-рентгенологами, и диагностировать саркопению "на лету". Ожидается, что в течение года команда проекта создаст первый работающий прототип такого комплекса", – уточняется в релизе.
Узнать о грантовой поддержке Фондом содействия инновациям региональных технологических разработок по программе "Старт" и другим программам, проконсультироваться по участию в конкурсных отборах можно в региональном представительстве Фонда ‒ Кузбасском технопарке: technopark42.ru, тел. 8 (3842) 77-88-99.