https://ria.ru/20231017/grant-1903273647.html

Кузбасский проект для разработки диагностики саркопении выиграл грант

Кузбасский проект для разработки диагностики саркопении выиграл грант - РИА Новости, 17.10.2023

Кузбасский проект для разработки диагностики саркопении выиграл грант

Кузбасский проект по использованию искусственного интеллекта для разработки диагностики саркопении выиграл федеральный грант в 4 миллиона рублей, сообщает... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T11:28

2023-10-17T11:28

2023-10-17T11:28

кемеровская область

кемеровский государственный университет

сергей цивилев

ии

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КЕМЕРОВО, 17 окт – РИА Новости. Кузбасский проект по использованию искусственного интеллекта для разработки диагностики саркопении выиграл федеральный грант в 4 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства региона. "Четыре миллиона рублей от Фонда содействия инновациям получит специалист в области искусственного интеллекта, кандидат технических наук, замдиректора института инженерных технологий КемГУ по научной работе Антон Шафрай. Средства будут выделены по программе "Старт" на разработку интеллектуальной системы диагностирования саркопении - болезни, связанной с возрастной потерей скелетной мышечной массы и функции мышц", – говорится в сообщении. Уточняется, что над проектом будет трудиться группа ученых из Кемеровского государственного университета и Научно-исследовательского института комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний (НИИ КПССЗ). Научный руководитель проекта - врач-рентгенолог, заведующий отделением лучевой диагностики НИИ КПССЗ, член Европейского общества кардиорадиологов (ESCR), кандидат медицинских наук Александр Коков. "В Кузбассе последовательно создаются условия, чтобы представители научного сообщества, талантливая молодежь и специалисты могли успешно реализовать свои самые смелые профессиональные идеи. Важно, что разработка кузбасских ученых направлена на сохранение здоровья наших жителей, и ее высокая оценка на федеральном уровне подтверждает значимость проекта", - цитирует пресс-служба губернатора региона Сергея Цивилева. Отмечается, что Антон Шафрай в своем уникальном проекте сделал акцент на использовании искусственного интеллекта при диагностике саркопении. Разработка позволит при проведении стандартных исследований диагностировать заболевание наиболее точно и быстро. Сейчас основной метод диагностики болезни - ручная разметка снимка компьютерной томографии (КТ). Это достаточно трудоемкий и затратный по времени процесс. "Ученые планируют сделать облачный сервис, который будет подключаться к медицинской информационной системе, используемой врачами-рентгенологами, и диагностировать саркопению "на лету". Ожидается, что в течение года команда проекта создаст первый работающий прототип такого комплекса", – уточняется в релизе. Узнать о грантовой поддержке Фондом содействия инновациям региональных технологических разработок по программе "Старт" и другим программам, проконсультироваться по участию в конкурсных отборах можно в региональном представительстве Фонда ‒ Кузбасском технопарке: technopark42.ru, тел. 8 (3842) 77-88-99.

https://ria.ru/20231013/doroga-1902421461.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

кемеровская область, кемеровский государственный университет, сергей цивилев, ии