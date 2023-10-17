https://ria.ru/20231017/eysk-1903280953.html

Жильцы дома в Ейске, пострадавшего при крушении Су-34, вернутся год спустя

Жильцы дома в Ейске, пострадавшего при крушении Су-34, вернутся год спустя - РИА Новости, 17.10.2023

Жильцы дома в Ейске, пострадавшего при крушении Су-34, вернутся год спустя

Жильцы дома в Ейске на Кубани, во дворе которого 17 октября прошлого года упал Су-34, смогут вернуться в свои квартиры 1 ноября, при этом... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T11:51

2023-10-17T11:51

2023-10-17T11:51

происшествия

россия

ейск

су-34

крушение су-34 в ейске

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 17 окт – РИА Новости. Жильцы дома в Ейске на Кубани, во дворе которого 17 октября прошлого года упал Су-34, смогут вернуться в свои квартиры 1 ноября, при этом аварийно-восстановительные работы в подъезде и на прилегающих территориях продолжатся до декабря, сообщили РИА Новости в управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации города. Ровно год назад, вечером 17 октября 2022 года в жилом массиве Ейска упал Су-34. Как заявили в Минобороны, причиной стало возгорание одного из двигателей при взлете. Разлившееся при крушении топливо загорелось, огонь перекинулся на жилую многоэтажку, начался пожар с первого по девятый этажи. Летчики катапультировались. Президент РФ Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим. При пожаре погибли 16 человек, пострадали 33. По данным пресс-службы краевой администрации, строители полностью демонтировали четыре подъезда поврежденного дома по адресу улица Коммунистическая, 20/1, площадь работ составила около семи тысяч квадратных метров. До полного окончания работ жильцов расселили. "По плану – первого ноября передача ключей, но завершение всех аварийно-восстановительных работ – это вторая декада декабря. Остаются работы в подъезде, на техэтаже, а также благоустройство прилегающей территории", - рассказали в администрации. По данным властей, на верхних этажах дома продолжается прокладка внутридомовых инженерных сетей, обеспечивающих подачу холодной и горячей воды, а также тепло- и электроснабжения. Кроме того, ещё ведутся работы по устройству кровли, устанавливаются лифты, ограждения, полы дома застилают керамической плиткой. Идут также работы по устройству входных групп в подъездах и разработка грунта поблизости. Во вторник прошла панихида по 16 погибшим жителям Ейска в Свято-Преображенском храме. Ейчане и гости города приносят цветы и игрушки к мемориалу с памятной табличкой, сообщает администрация района.

https://ria.ru/20230216/eysk-1852411690.html

https://ria.ru/20230812/samolety-1889714704.html

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Кирилл Волков

происшествия, россия, ейск, су-34, крушение су-34 в ейске, краснодарский край