https://ria.ru/20231017/eksport-1903227569.html

Япония раскритиковала Россию из-за ограничения импорта морепродуктов

Япония раскритиковала Россию из-за ограничения импорта морепродуктов - РИА Новости, 17.10.2023

Япония раскритиковала Россию из-за ограничения импорта морепродуктов

Япония сделала представление России в связи с решением Россельхознадзора ограничить экспорт рыбной продукции из Японии, заявил генеральный секретарь... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T06:54

2023-10-17T06:54

2023-10-17T15:39

экономика

япония

россия

китай

хирокадзу мацуно

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

фукусима-1

евразийский экономический союз

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ТОКИО, 17 окт — РИА Новости. Япония сделала представление России в связи с решением Россельхознадзора ограничить экспорт рыбной продукции из Японии, заявил генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно.Россельхознадзор в понедельник сообщил, что с 16 октября временно ограничит экспорт рыбной продукции из Японии: ограничения вводятся до предоставления исчерпывающей информации, необходимой для подтверждения безопасности продуктов водного промысла и соответствия требованиям Евразийского экономического союза. "Одностороннее решение России, не основанное на научных данных, является неприемлемым, 16 октября по дипломатическим каналам российской стороне было передано представление с требованием отмены (этих мер)", сказал Мацуно. Мацуно подчеркнул, что Япония и ранее предоставляла мировому сообществу, включая Россию, прозрачную информацию, основанную на научных данных, о сбросе воды с АЭС "Фукусима-1" и о безопасности японских морепродуктов. "Япония честно и вежливо отвечала на все интересующие российскую сторону запросы, включая внезапное требование диалога 10 октября и требование материалов к односторонне установленному сроку 16 октября. То, что Россия, никак не реагируя на эти действия нашей страны, без научного обоснования усилила меры по ограничению экспорта японских морепродуктов, является несправедливым. А также идет вопреки международной тенденции по ослаблению ограничений в отношении японских продуктов. Это вызывает сожаление, мы решительно требуем отмены (этих мер)", — отметил генеральный секретарь.Сброс в океан воды, скопившейся в результате охлаждения аварийных реакторов АЭС "Фукусима-1", в которых произошло расплавление ядерного топлива, Япония начала с 24 августа. С 5 октября начался сброс второй партии воды. МАГАТЭ заявляло, что планы по сбросу в океан этой воды, который займет 30 лет, полностью соответствуют международным стандартам. Китай, являясь главным импортером японских морепродуктов, ввел тотальный запрет на их импорт и переработку. В прошлом году объем импорта из Японии этого вида товаров в Китай составил 87,1 миллиарда иен (592 миллиона долларов). Позже Россельхознадзор сообщил, что рассматривает присоединение к ограничительным мерам Китая. Россия в экспорте японских морепродуктов занимает 0,1% — на общую сумму 280 миллионов иен (1,9 миллиона долларов).

https://ria.ru/20231016/yaponiya-1903038917.html

https://ria.ru/20231016/ryba-1903066312.html

япония

россия

китай

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экономика, япония, россия, китай, хирокадзу мацуно, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), фукусима-1, евразийский экономический союз