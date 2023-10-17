https://ria.ru/20231017/eksport-1903224189.html
Россия стала лидером по морскому экспорту в Турцию
Россия стала лидером по морскому экспорту в Турцию - РИА Новости, 17.10.2023
Россия стала лидером по морскому экспорту в Турцию
Россия в сентябре лидировала по экспорту товаров в Турцию по морю, увеличив объемы поставок более чем на 11% за год, в структуре импорта Турцией -... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T05:17
2023-10-17T05:17
2023-10-17T05:18
россия
турция
египет
экономика
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СТАМБУЛ, 17 окт – РИА Новости. Россия в сентябре лидировала по экспорту товаров в Турцию по морю, увеличив объемы поставок более чем на 11% за год, в структуре импорта Турцией - преимущественно нефть, дизельное топливо и уголь, зерна в топе по объемам нет, следует из подсчетов РИА Новости на основе данных Управления мореходства Турции. Всего за сентябрь турецкие порты обработали более 42,4 миллиона тонн грузов, что меньше на 2,9% по сравнению с сентябрем 2022 года. Объем обработанных грузов с начала года по сравнению с тем же периодом 2022 года также уменьшился на 4,2% и превысил 391,8 миллиона тонн, не в последнюю очередь из-за февральских показателей, когда из строя после разрушительных землетрясений вышел один из важнейших портов Искендерун. Наиболее загруженными портами остаются Коджаэли на западе страны и Алиага в районе Измира. Россия занимает первое место среди стран, экспортировавших товары в Турцию по морю – за сентябрь объем поставок превысил 7,4 миллиона тонн по сравнению с 6,7 миллиона тонн в сентябре 2022 года. Лишь чуть менее 4% грузов из этого объема были поставлены кораблями под турецким флагом. Следом идут Египет, США, Греция и Ирак. Украина, занимавшая пятое место в списке экспортеров годом ранее, из первой пятерки выбыла. Что касается структуры импорта в Турцию, то из данных ведомства следует, что наибольший объем пришелся на сырую нефть (РФ поставила почти 1,5 миллиона тонн), уголь (порядка 1,7 миллиона тонн из России), дизель (из России - более 1,2 миллиона тонн), металлолом и каменноугольный кокс (около миллиона тонн). Годом ранее в первой пятерке были поставки пшеницы и меслина (смеси пшеницы и ржи), Россия и Украина поставляли почти миллион тонн в месяц, но теперь этих товаров нет в лидерах по объемам, по всей видимости, из-за прекращения действия зерновой сделки. При этом Турция поставила в сентябре наибольший объем продукции по морю в Италию (более 1,3 миллиона тонн), США, Израиль, Египет и Испанию. В приведенных управлением данных не учитываются поставки контейнерами.
https://ria.ru/20231013/napravleniya-1902498102.html
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россия, турция, египет, экономика
Россия, Турция, Египет, Экономика
Россия стала лидером по морскому экспорту в Турцию
Россия в сентябре стала лидером по экспорту товаров в Турцию по морю
СТАМБУЛ, 17 окт – РИА Новости. Россия в сентябре лидировала по экспорту товаров в Турцию по морю, увеличив объемы поставок более чем на 11% за год, в структуре импорта Турцией - преимущественно нефть, дизельное топливо и уголь, зерна в топе по объемам нет, следует из подсчетов РИА Новости на основе данных Управления мореходства Турции.
Всего за сентябрь турецкие порты обработали более 42,4 миллиона тонн грузов, что меньше на 2,9% по сравнению с сентябрем 2022 года. Объем обработанных грузов с начала года по сравнению с тем же периодом 2022 года также уменьшился на 4,2% и превысил 391,8 миллиона тонн, не в последнюю очередь из-за февральских показателей, когда из строя после разрушительных землетрясений вышел один из важнейших портов Искендерун.
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Наиболее загруженными портами остаются Коджаэли
на западе страны и Алиага в районе Измира
.
Россия занимает первое место среди стран, экспортировавших товары в Турцию по морю – за сентябрь объем поставок превысил 7,4 миллиона тонн по сравнению с 6,7 миллиона тонн в сентябре 2022 года. Лишь чуть менее 4% грузов из этого объема были поставлены кораблями под турецким флагом. Следом идут Египет
, США
, Греция
и Ирак
. Украина
, занимавшая пятое место в списке экспортеров годом ранее, из первой пятерки выбыла.
Что касается структуры импорта в Турцию, то из данных ведомства следует, что наибольший объем пришелся на сырую нефть (РФ поставила почти 1,5 миллиона тонн), уголь (порядка 1,7 миллиона тонн из России), дизель (из России - более 1,2 миллиона тонн), металлолом и каменноугольный кокс (около миллиона тонн). Годом ранее в первой пятерке были поставки пшеницы и меслина (смеси пшеницы и ржи), Россия и Украина поставляли почти миллион тонн в месяц, но теперь этих товаров нет в лидерах по объемам, по всей видимости, из-за прекращения действия зерновой сделки.
При этом Турция поставила в сентябре наибольший объем продукции по морю в Италию
(более 1,3 миллиона тонн), США, Израиль
, Египет и Испанию
. В приведенных управлением данных не учитываются поставки контейнерами.
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