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Госдума приняла законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ в первом чтении - РИА Новости, 17.10.2023
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12:37 17.10.2023 (обновлено: 14:12 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/dvzyai-1903294972.html
Госдума приняла законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ в первом чтении
Госдума приняла законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ в первом чтении - РИА Новости, 17.10.2023
Госдума приняла законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ в первом чтении
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T12:37
2023-10-17T14:12
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ)."Вашингтон должен наконец-то понять, что гегемония с их стороны ни к чему хорошему не приводит. Необходим диалог на принципах взаимного уважения, отсутствия двойных стандартов, невмешательства в дела суверенных государств. Российская Федерация сделает все для защиты своих граждан и чтобы глобальный стратегический паритет был сохранен", — написал спикер ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.Документ подготовили по поручению Володина на заседании комитета ГД по международным делам и внесли в Государственную думу 13 октября. Проект предусматривает отмену статьи первой закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний". В ней предлагается ратифицировать ДВЗЯИ, подписанный от имени России в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года.Москва ратифицировала Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний в 2000-м. Некоторые страны, в том числе США и Китай, до сих пор этого не сделали. Но государства, владеющие ядерным оружием, взяли на себя добровольное обязательство не проводить такие испытания.Президент Владимир Путин в начале октября заявил, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, которые не ратифицировали ДВЗЯИ, и решение здесь за Госдумой. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков позднее отметил, что возможный отказ Москвы от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания.Как уточнял представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, Москва не намерена возобновлять ядерные испытания, основная цель — быть на равных с Вашингтоном, который подписал договор, но не ратифицировал. При этом в марте замглавы МИД Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США.
https://ria.ru/20231017/politika-1903061925.html
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госдума рф, россия, сша, вячеслав володин, владимир путин
Госдума РФ, Россия, США, Вячеслав Володин, Владимир Путин
Госдума приняла законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ в первом чтении

Госдума приняла в I чтении проект закона об отзыве Россией ратификации ДВЗЯИ

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
«
"Вашингтон должен наконец-то понять, что гегемония с их стороны ни к чему хорошему не приводит. Необходим диалог на принципах взаимного уважения, отсутствия двойных стандартов, невмешательства в дела суверенных государств. Российская Федерация сделает все для защиты своих граждан и чтобы глобальный стратегический паритет был сохранен", — написал спикер ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Документ подготовили по поручению Володина на заседании комитета ГД по международным делам и внесли в Государственную думу 13 октября. Проект предусматривает отмену статьи первой закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний". В ней предлагается ратифицировать ДВЗЯИ, подписанный от имени России в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года.
Москва ратифицировала Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний в 2000-м. Некоторые страны, в том числе США и Китай, до сих пор этого не сделали. Но государства, владеющие ядерным оружием, взяли на себя добровольное обязательство не проводить такие испытания.
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Как уточнял представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, Москва не намерена возобновлять ядерные испытания, основная цель — быть на равных с Вашингтоном, который подписал договор, но не ратифицировал. При этом в марте замглавы МИД Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США.
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