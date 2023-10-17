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В Москве автомобиль переехал человека, который лег на разделительной полосе - РИА Новости, 17.10.2023
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21:03 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/dtp-1903460310.html
В Москве автомобиль переехал человека, который лег на разделительной полосе
В Москве автомобиль переехал человека, который лег на разделительной полосе - РИА Новости, 17.10.2023
В Москве автомобиль переехал человека, который лег на разделительной полосе
ДТП произошло на Новом Арбате в Москве: машина проехалась по пешеходу, который, переходя дорогу в неположенном месте, лег на разделительную полосу. Об этом... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T21:03
2023-10-17T21:03
происшествия
авто
новый арбат
москва
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. ДТП произошло на Новом Арбате в Москве: машина проехалась по пешеходу, который, переходя дорогу в неположенном месте, лег на разделительную полосу. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На улице Новый Арбат... произошло ДТП с участием пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном месте, а после лег на разделительную полосу. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.Движение в районе происшествия не затруднено, отметили в дептрансе.
https://ria.ru/20231017/dtp-1903393658.html
новый арбат
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происшествия, авто, новый арбат, москва
Происшествия, Авто, Новый Арбат, Москва
В Москве автомобиль переехал человека, который лег на разделительной полосе

В Москве на Новом Арбате машина переехала человека, который лег посреди дороги

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. ДТП произошло на Новом Арбате в Москве: машина проехалась по пешеходу, который, переходя дорогу в неположенном месте, лег на разделительную полосу. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
«
"На улице Новый Арбат... произошло ДТП с участием пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном месте, а после лег на разделительную полосу. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.
Движение в районе происшествия не затруднено, отметили в дептрансе.
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