https://ria.ru/20231017/dtp-1903460310.html

В Москве автомобиль переехал человека, который лег на разделительной полосе

В Москве автомобиль переехал человека, который лег на разделительной полосе - РИА Новости, 17.10.2023

В Москве автомобиль переехал человека, который лег на разделительной полосе

ДТП произошло на Новом Арбате в Москве: машина проехалась по пешеходу, который, переходя дорогу в неположенном месте, лег на разделительную полосу. Об этом... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T21:03

2023-10-17T21:03

2023-10-17T21:03

происшествия

авто

новый арбат

москва

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. ДТП произошло на Новом Арбате в Москве: машина проехалась по пешеходу, который, переходя дорогу в неположенном месте, лег на разделительную полосу. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На улице Новый Арбат... произошло ДТП с участием пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном месте, а после лег на разделительную полосу. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.Движение в районе происшествия не затруднено, отметили в дептрансе.

https://ria.ru/20231017/dtp-1903393658.html

новый арбат

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, новый арбат, москва