https://ria.ru/20231017/dtp-1903393658.html

В подмосковном Щелково водитель Audi сбила девушку и переехала ее

В подмосковном Щелково водитель Audi сбила девушку и переехала ее - РИА Новости, 17.10.2023

В подмосковном Щелково водитель Audi сбила девушку и переехала ее

Женщина за рулем Audi сбила девушку задним ходом, а потом переехала ее в подмосковном Щелково, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T16:57

2023-10-17T16:57

2023-10-17T19:00

происшествия

щелково

audi a8

авто

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Женщина за рулем Audi сбила девушку задним ходом, а потом переехала ее в подмосковном Щелково, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Женщина-водитель на легковой автомашине Audi возле жилого дома, сдавая задним ходом, зацепила девушку. Девушка упала на асфальт, и машина проехала по ней", — сказал собеседник.По его словам, инцидент произошел в Щелково в районе улицы Космодемьянской."Пострадавшая с травмами различной степени тяжести госпитализирована в медицинское учреждение", — уточнили в Telegram-канале областной прокуратуры.Прокуратура контролирует доследственную проверку инцидента.Девушка, которую сбила машина, находится в больнице в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.По данным ведомства, сейчас в больнице проводятся диагностические исследования. Пострадавшей оказывают медицинскую помощь в полном объеме.

https://ria.ru/20231008/dtp-1901312748.html

https://ria.ru/20231015/avariya-1902936504.html

щелково

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Женщина на Audi переехала девушку в Щелково. Видео из соцсетей Женщина на Audi переехала девушку в Щелково. Видео из соцсетей 2023-10-17T16:57 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, щелково, audi a8, авто