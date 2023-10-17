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В подмосковном Щелково водитель Audi сбила девушку и переехала ее - РИА Новости, 17.10.2023
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16:57 17.10.2023 (обновлено: 19:00 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/dtp-1903393658.html
В подмосковном Щелково водитель Audi сбила девушку и переехала ее
В подмосковном Щелково водитель Audi сбила девушку и переехала ее - РИА Новости, 17.10.2023
В подмосковном Щелково водитель Audi сбила девушку и переехала ее
Женщина за рулем Audi сбила девушку задним ходом, а потом переехала ее в подмосковном Щелково, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T16:57
2023-10-17T19:00
происшествия
щелково
audi a8
авто
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Женщина за рулем Audi сбила девушку задним ходом, а потом переехала ее в подмосковном Щелково, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Женщина-водитель на легковой автомашине Audi возле жилого дома, сдавая задним ходом, зацепила девушку. Девушка упала на асфальт, и машина проехала по ней", — сказал собеседник.По его словам, инцидент произошел в Щелково в районе улицы Космодемьянской."Пострадавшая с травмами различной степени тяжести госпитализирована в медицинское учреждение", — уточнили в Telegram-канале областной прокуратуры.Прокуратура контролирует доследственную проверку инцидента.Девушка, которую сбила машина, находится в больнице в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.По данным ведомства, сейчас в больнице проводятся диагностические исследования. Пострадавшей оказывают медицинскую помощь в полном объеме.
https://ria.ru/20231008/dtp-1901312748.html
https://ria.ru/20231015/avariya-1902936504.html
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Женщина на Audi переехала девушку в Щелково. Видео из соцсетей
Женщина на Audi переехала девушку в Щелково. Видео из соцсетей
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происшествия, щелково, audi a8, авто
Происшествия, Щелково, Audi A8, Авто
В подмосковном Щелково водитель Audi сбила девушку и переехала ее

В подмосковном округе Щелково женщина за рулем Audi сбила девушку и переехала ее

© Кадр видео очевидцаМесто происшествия, где женщина сбила и переехала девушку в Щелково
Место происшествия, где женщина сбила и переехала девушку в Щелково
© Кадр видео очевидца
Место происшествия, где женщина сбила и переехала девушку в Щелково
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Женщина за рулем Audi сбила девушку задним ходом, а потом переехала ее в подмосковном Щелково, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Женщина-водитель на легковой автомашине Audi возле жилого дома, сдавая задним ходом, зацепила девушку. Девушка упала на асфальт, и машина проехала по ней", — сказал собеседник.
По его словам, инцидент произошел в Щелково в районе улицы Космодемьянской.
"Пострадавшая с травмами различной степени тяжести госпитализирована в медицинское учреждение", — уточнили в Telegram-канале областной прокуратуры.
Прокуратура контролирует доследственную проверку инцидента.
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Девушка, которую сбила машина, находится в больнице в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.
По данным ведомства, сейчас в больнице проводятся диагностические исследования. Пострадавшей оказывают медицинскую помощь в полном объеме.
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ПроисшествияЩелковоAudi A8Авто
 
 
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