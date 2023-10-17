https://ria.ru/20231017/draka-1903404767.html
СК начал проверку после видео с массовой дракой в Самаре
СК начал проверку после видео с массовой дракой в Самаре - РИА Новости, 17.10.2023
СК начал проверку после видео с массовой дракой в Самаре
Следователи организовали проверку после публикации в соцсетях видео массовой драки между подростками и мигрантами в одном из самарских парков, сообщило СУСК РФ... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T17:23
2023-10-17T17:23
2023-10-17T21:01
происшествия
россия
самарская область
следственный комитет россии (ск рф)
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САМАРА, 17 окт - РИА Новости. Следователи организовали проверку после публикации в соцсетях видео массовой драки между подростками и мигрантами в одном из самарских парков, сообщило СУСК РФ по Самарской области в своем Telegram-канале. Ранее в соцсетях появилась информация о драке, которая якобы произошла вечером 16 октября между подростками и мигрантами в парке Победы. Под видеороликом с потасовкой указано, что ее участникам было от 8 до 15 лет, а также молодые люди от 18 до 30 лет. Причина конфликта не уточняется. "По данному факту территориальным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области организована доследственная проверка, выясняются участники и обстоятельства происшествия, а также причины конфликта. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отметили в региональном СУСК РФ.По факту происшествия проверку организовала и региональная прокуратура. Она сообщила в своем Telegram-канале, что также взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного полицией по ч. 2 ст. 213 УК РФ (участие в массовых беспорядках). "В ходе проверки будет дана оценка соблюдения органами власти требований законодательства о защите прав несовершеннолетних, профилактики совершения ими правонарушений и преступлений, миграционного законодательства", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, самарская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Самарская область, Следственный комитет России (СК РФ)
СК начал проверку после видео с массовой дракой в Самаре
СК начал проверку после видео с дракой между подростками и мигрантами в Самаре
САМАРА, 17 окт - РИА Новости.
Следователи организовали проверку после публикации в соцсетях видео массовой драки между подростками и мигрантами в одном из самарских парков, сообщило СУСК РФ по Самарской области в своем Telegram-канале
.
Ранее в соцсетях появилась информация о драке, которая якобы произошла вечером 16 октября между подростками и мигрантами в парке Победы. Под видеороликом с потасовкой указано, что ее участникам было от 8 до 15 лет, а также молодые люди от 18 до 30 лет. Причина конфликта не уточняется.
«
"По данному факту территориальным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области организована доследственная проверка, выясняются участники и обстоятельства происшествия, а также причины конфликта. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отметили в региональном СУСК РФ.
По факту происшествия проверку организовала и региональная прокуратура. Она сообщила в своем Telegram-канале, что также взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного полицией по ч. 2 ст. 213 УК РФ (участие в массовых беспорядках). "В ходе проверки будет дана оценка соблюдения органами власти требований законодательства о защите прав несовершеннолетних, профилактики совершения ими правонарушений и преступлений, миграционного законодательства", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
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