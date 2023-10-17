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Пашинян ответил на вопрос о возможном подписании мирного договора с Баку - РИА Новости, 17.10.2023
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13:23 17.10.2023 (обновлено: 13:53 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/dogovor-1903309965.html
Пашинян ответил на вопрос о возможном подписании мирного договора с Баку
Пашинян ответил на вопрос о возможном подписании мирного договора с Баку - РИА Новости, 17.10.2023
Пашинян ответил на вопрос о возможном подписании мирного договора с Баку
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил во вторник, что Ереван готов до конца года подписать мирный договор с Баку. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T13:23
2023-10-17T13:53
армения
в мире
азербайджан
никол пашинян
европарламент
баку
ереван
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ЕРЕВАН, 17 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил во вторник, что Ереван готов до конца года подписать мирный договор с Баку."Мы готовы до конца года подписать договор о мире и урегулировании отношений с Азербайджаном", - сказал Пашинян, выступая на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге. По его словам, при соблюдении принципов мирного процесса подписание договора до конца года возможно.Он также добавил, что Армения готова пойти на упрощение процедур при открытии региональных транспортных коммуникаций, обеспечить безопасность азербайджанских грузов и граждан на территории республики, рассчитывая на взаимность. "Мы готовы к отводу войск от приграничной линии 1991 года, что будет означать отсутствие каких-либо армянских войск на территории Азербайджана и азербайджанских войск на территории Армении. Мы готовы на принципах взаимности решить вопрос анклавов", - сказал Пашинян.Он также заявил о готовности Еревана к обмену всеми пленными и удерживаемыми лицами, решению проблем без вести пропавших и разминирования территорий. Пашинян уточнил, что Ереван уже передал Баку все имеющиеся у него карты минных полей в Карабахе.
https://ria.ru/20231014/ugroza-1902695476.html
армения
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армения, в мире, азербайджан, никол пашинян, европарламент, баку, ереван
Армения, В мире, Азербайджан, Никол Пашинян, Европарламент, Баку, Ереван
Пашинян ответил на вопрос о возможном подписании мирного договора с Баку

Пашинян подтвердил готовность подписать мирный договор с Баку до конца года

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 17 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил во вторник, что Ереван готов до конца года подписать мирный договор с Баку.
"Мы готовы до конца года подписать договор о мире и урегулировании отношений с Азербайджаном", - сказал Пашинян, выступая на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге. По его словам, при соблюдении принципов мирного процесса подписание договора до конца года возможно.
Он также добавил, что Армения готова пойти на упрощение процедур при открытии региональных транспортных коммуникаций, обеспечить безопасность азербайджанских грузов и граждан на территории республики, рассчитывая на взаимность. "Мы готовы к отводу войск от приграничной линии 1991 года, что будет означать отсутствие каких-либо армянских войск на территории Азербайджана и азербайджанских войск на территории Армении. Мы готовы на принципах взаимности решить вопрос анклавов", - сказал Пашинян.
Он также заявил о готовности Еревана к обмену всеми пленными и удерживаемыми лицами, решению проблем без вести пропавших и разминирования территорий. Пашинян уточнил, что Ереван уже передал Баку все имеющиеся у него карты минных полей в Карабахе.
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АрменияВ миреАзербайджанНикол ПашинянЕвропарламентБакуЕреван
 
 
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