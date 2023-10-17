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Госдума приняла в I чтении проект о формированиях добровольцев в Росгвардии - РИА Новости, 17.10.2023
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15:59 17.10.2023 (обновлено: 16:18 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/dobrovoltsy-1903361839.html
Госдума приняла в I чтении проект о формированиях добровольцев в Росгвардии
Госдума приняла в I чтении проект о формированиях добровольцев в Росгвардии - РИА Новости, 17.10.2023
Госдума приняла в I чтении проект о формированиях добровольцев в Росгвардии
Госдума приняла в первом чтении законопроект о добровольческих формированиях в составе Росгвардии. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T15:59
2023-10-17T16:18
общество
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
госдума рф
василий пискарев
россия
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о добровольческих формированиях в составе Росгвардии.Ранее в сентябре в Госдуму был внесен пакет законопроектов, позволяющий Росгвардии иметь свои добровольческие формирования по примеру Минобороны. "Для выполнения отдельных задач в области обороны привлекаются добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ (войска национальной гвардии РФ), в период мобилизации, в период действия военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании Вооруженных Сил РФ (войск национальной гвардии Российской Федерации) за пределами территории РФ и (далее - добровольческие формирования)", - говорится в тексте законопроекта.Как отмечается в пояснительной записке, добровольческие формирования смогут создаваться Росгвардией по решению президента. Их численность, организация, районы действий, стоящие перед ними задачи, порядок управления ими, срок их использования и порядок их прекращения будут определяться Росгвардией. Поступление граждан в формирования будет осуществляться посредством заключения соответствующего контракта."Наряду с этим законопроектом предусматривается внесение в законодательные акты РФ корреспондирующих изменений, которые позволят распространить на граждан, пребывающих в добровольческих формированиях Росгвардии, и членов их семей такой же объем социальных гарантий, льгот и компенсаций, который в настоящее время предоставляется добровольческим формированиям министерства обороны РФ. Так, денежное содержание граждан, пребывающих в добровольческих формированиях войск национальной гвардии РФ, и его размеры будут устанавливаться Росгвардией, при этом размеры их денежного довольствия должны быть не ниже размеров денежного довольствия военнослужащих, проходящих военную службу по контракту и занимающих аналогичные воинские должности", - следует из пояснительной записки.Как отметил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев в своем Telegram-канале, войска национальной гвардии, пополнившись добровольцами с опытом работы в правоохранительных органах и участия в боевых действиях, смогут усилить свои возможности по выполнению поставленных перед ними задач, в том числе в зоне спецоперации.
https://ria.ru/20230610/zaporozhe-1877364293.html
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общество, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), госдума рф, василий пискарев, россия
Общество, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Госдума РФ, Василий Пискарев, Россия
Госдума приняла в I чтении проект о формированиях добровольцев в Росгвардии

Госдума приняла в I чтении проект о добровольческих формированиях в Росгвардии

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о добровольческих формированиях в составе Росгвардии.
Ранее в сентябре в Госдуму был внесен пакет законопроектов, позволяющий Росгвардии иметь свои добровольческие формирования по примеру Минобороны. "Для выполнения отдельных задач в области обороны привлекаются добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ (войска национальной гвардии РФ), в период мобилизации, в период действия военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании Вооруженных Сил РФ (войск национальной гвардии Российской Федерации) за пределами территории РФ и (далее - добровольческие формирования)", - говорится в тексте законопроекта.
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Как отмечается в пояснительной записке, добровольческие формирования смогут создаваться Росгвардией по решению президента. Их численность, организация, районы действий, стоящие перед ними задачи, порядок управления ими, срок их использования и порядок их прекращения будут определяться Росгвардией. Поступление граждан в формирования будет осуществляться посредством заключения соответствующего контракта.
"Наряду с этим законопроектом предусматривается внесение в законодательные акты РФ корреспондирующих изменений, которые позволят распространить на граждан, пребывающих в добровольческих формированиях Росгвардии, и членов их семей такой же объем социальных гарантий, льгот и компенсаций, который в настоящее время предоставляется добровольческим формированиям министерства обороны РФ. Так, денежное содержание граждан, пребывающих в добровольческих формированиях войск национальной гвардии РФ, и его размеры будут устанавливаться Росгвардией, при этом размеры их денежного довольствия должны быть не ниже размеров денежного довольствия военнослужащих, проходящих военную службу по контракту и занимающих аналогичные воинские должности", - следует из пояснительной записки.
Как отметил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев в своем Telegram-канале, войска национальной гвардии, пополнившись добровольцами с опытом работы в правоохранительных органах и участия в боевых действиях, смогут усилить свои возможности по выполнению поставленных перед ними задач, в том числе в зоне спецоперации.
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