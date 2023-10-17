https://ria.ru/20231017/diversant-1903320688.html

В Орле задержали диверсанта, работавшего по заданию СБУ

В Орле задержали диверсанта, работавшего по заданию СБУ - РИА Новости, 17.10.2023

В Орле задержали диверсанта, работавшего по заданию СБУ

Задержан житель Орла, совершивший несколько диверсий на объектах транспорта и связи по заданию СБУ, возбуждено дело по статье о госизмене, сообщила пресс-служба РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T14:02

2023-10-17T14:02

2023-10-17T14:17

происшествия

орел

служба безопасности украины

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

орловская область

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852591328_186:35:1282:652_1920x0_80_0_0_1402121af28e8660367d379f410035fb.jpg

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Задержан житель Орла, совершивший несколько диверсий на объектах транспорта и связи по заданию СБУ, возбуждено дело по статье о госизмене, сообщила пресс-служба УФСБ России по Орловской области."УФСБ России по Орловской области в ходе совместных с УМВД России по Орловской области, ЛО МВД России на станции Орел мероприятий по розыску лиц, осуществивших два диверсионно-террористических акта на объектах транспортной инфраструктуры и одного - на объекте отрасли связи, установлена причастность к противоправным деяниям 38-летнего жителя областного центра… получены доказательства совершения им указанных действий по заданию Службы безопасности Украины за денежные вознаграждения", – говорится в релизе. Отмечается, что инструкции по организации диверсий подозреваемый получал посредством интернет-мессенджера.Согласно видео пресс-службы УФСБ России по Орловской области, задержанный в ходе допроса заявил, что совершил поджог релейного шкафа 23 июня и 9 июля 2023 года и поджег крышу (объекта связи - ред.) 23 августа в городе Орле, действовал за материальное вознаграждение по заданию украинских спецслужб, в содеянном раскаивается. По данным пресс-службы, следственным подразделением УФСБ России по Орловской области возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России (государственная измена), задержанный заключен под стражу. В настоящее время оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, добавили в ведомстве.Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что кроме релейных шкафов подозреваемый совершил попытку поджога крыши объекта связи – административного здания филиала Орловского областного радиотелевизионного передающего центра.Ранее сообщалось, что девятого июля на перегоне Орел-Саханская Орловской области был совершен поджог релейного шкафа, возгорание было оперативно обнаружено и устранено, на движение поездов ситуация не повлияла.

https://ria.ru/20231011/aes-1901938454.html

https://ria.ru/20231017/agent-1903249191.html

орел

россия

орловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, орел, служба безопасности украины, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), орловская область, ситуация в днр и лнр