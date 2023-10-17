https://ria.ru/20231017/diversant-1903320688.html
В Орле задержали диверсанта, работавшего по заданию СБУ
В Орле задержали диверсанта, работавшего по заданию СБУ - РИА Новости, 17.10.2023
В Орле задержали диверсанта, работавшего по заданию СБУ
Задержан житель Орла, совершивший несколько диверсий на объектах транспорта и связи по заданию СБУ, возбуждено дело по статье о госизмене, сообщила пресс-служба РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T14:02
2023-10-17T14:02
2023-10-17T14:17
происшествия
орел
служба безопасности украины
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
орловская область
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Задержан житель Орла, совершивший несколько диверсий на объектах транспорта и связи по заданию СБУ, возбуждено дело по статье о госизмене, сообщила пресс-служба УФСБ России по Орловской области."УФСБ России по Орловской области в ходе совместных с УМВД России по Орловской области, ЛО МВД России на станции Орел мероприятий по розыску лиц, осуществивших два диверсионно-террористических акта на объектах транспортной инфраструктуры и одного - на объекте отрасли связи, установлена причастность к противоправным деяниям 38-летнего жителя областного центра… получены доказательства совершения им указанных действий по заданию Службы безопасности Украины за денежные вознаграждения", – говорится в релизе. Отмечается, что инструкции по организации диверсий подозреваемый получал посредством интернет-мессенджера.Согласно видео пресс-службы УФСБ России по Орловской области, задержанный в ходе допроса заявил, что совершил поджог релейного шкафа 23 июня и 9 июля 2023 года и поджег крышу (объекта связи - ред.) 23 августа в городе Орле, действовал за материальное вознаграждение по заданию украинских спецслужб, в содеянном раскаивается. По данным пресс-службы, следственным подразделением УФСБ России по Орловской области возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России (государственная измена), задержанный заключен под стражу. В настоящее время оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, добавили в ведомстве.Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что кроме релейных шкафов подозреваемый совершил попытку поджога крыши объекта связи – административного здания филиала Орловского областного радиотелевизионного передающего центра.Ранее сообщалось, что девятого июля на перегоне Орел-Саханская Орловской области был совершен поджог релейного шкафа, возгорание было оперативно обнаружено и устранено, на движение поездов ситуация не повлияла.
https://ria.ru/20231011/aes-1901938454.html
https://ria.ru/20231017/agent-1903249191.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, орел, служба безопасности украины, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), орловская область, ситуация в днр и лнр
Происшествия, Орел, Служба безопасности Украины, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Орловская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Орле задержали диверсанта, работавшего по заданию СБУ
ФСБ задержала жителя Орла, по заданию СБУ совершившего несколько диверсий
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Задержан житель Орла, совершивший несколько диверсий на объектах транспорта и связи по заданию СБУ, возбуждено дело по статье о госизмене, сообщила пресс-служба УФСБ России по Орловской области.
"УФСБ России по Орловской области в ходе совместных с УМВД России по Орловской области, ЛО МВД России на станции Орел мероприятий по розыску лиц, осуществивших два диверсионно-террористических акта на объектах транспортной инфраструктуры и одного - на объекте отрасли связи, установлена причастность к противоправным деяниям 38-летнего жителя областного центра… получены доказательства совершения им указанных действий по заданию Службы безопасности Украины за денежные вознаграждения", – говорится в релизе. Отмечается, что инструкции по организации диверсий подозреваемый получал посредством интернет-мессенджера.
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Согласно видео пресс-службы УФСБ России по Орловской области, задержанный в ходе допроса заявил, что совершил поджог релейного шкафа 23 июня и 9 июля 2023 года и поджег крышу (объекта связи - ред.) 23 августа в городе Орле, действовал за материальное вознаграждение по заданию украинских спецслужб, в содеянном раскаивается. По данным пресс-службы, следственным подразделением УФСБ России по Орловской области возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России (государственная измена), задержанный заключен под стражу. В настоящее время оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, добавили в ведомстве.
Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что кроме релейных шкафов подозреваемый совершил попытку поджога крыши объекта связи – административного здания филиала Орловского областного радиотелевизионного передающего центра.
Ранее сообщалось, что девятого июля на перегоне Орел-Саханская Орловской области
был совершен поджог релейного шкафа, возгорание было оперативно обнаружено и устранено, на движение поездов ситуация не повлияла.
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