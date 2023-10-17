https://ria.ru/20231017/covid-1903311231.html
В России за неделю выявили более 17 тысяч случаев COVID-19
В России за неделю выявили более 17 тысяч случаев COVID-19 - РИА Новости, 17.10.2023
В России за неделю выявили более 17 тысяч случаев COVID-19
Более 17 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в России за последнюю неделю, что в 6 раз ниже показателя за аналогичную неделю прошлого... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T13:27
2023-10-17T13:27
2023-10-17T13:27
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Более 17 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в России за последнюю неделю, что в 6 раз ниже показателя за аналогичную неделю прошлого года, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. "По итогам 41-й недели в стране зарегистрировано более 17 тысяч случаев заболевания COVID-19, что в 6 раз ниже показателя за аналогичную неделю прошлого года", - говорится в сообщении. Преобладающими в России остаются варианты штамма "омикрон", уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20231009/covid-1901530896.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Коронавирус COVID-19
В России за неделю выявили более 17 тысяч случаев COVID-19
В России за неделю зарегистрировали более 17 тысяч случаев коронавируса