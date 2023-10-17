https://ria.ru/20231017/covid-1903311231.html

В России за неделю выявили более 17 тысяч случаев COVID-19

В России за неделю выявили более 17 тысяч случаев COVID-19 - РИА Новости, 17.10.2023

В России за неделю выявили более 17 тысяч случаев COVID-19

Более 17 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в России за последнюю неделю, что в 6 раз ниже показателя за аналогичную неделю прошлого... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T13:27

2023-10-17T13:27

2023-10-17T13:27

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Более 17 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в России за последнюю неделю, что в 6 раз ниже показателя за аналогичную неделю прошлого года, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. "По итогам 41-й недели в стране зарегистрировано более 17 тысяч случаев заболевания COVID-19, что в 6 раз ниже показателя за аналогичную неделю прошлого года", - говорится в сообщении. Преобладающими в России остаются варианты штамма "омикрон", уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231009/covid-1901530896.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19