https://ria.ru/20231017/chubays-1903220332.html
В Госдуме предложили проверить работу Чубайса на вывод капитала из России
В Госдуме предложили проверить работу Чубайса на вывод капитала из России - РИА Новости, 17.10.2023
В Госдуме предложили проверить работу Чубайса на вывод капитала из России
В Госдуме предложили проверить работу Анатолия Чубайса в РАО "ЕЭС России" и на возможный вывод капитала из страны, соответствующие запросы депутат Госдумы... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T03:36
2023-10-17T03:36
2023-10-17T03:36
россия
украина
анатолий чубайс
султан хамзаев
владимир путин
роснано
госдума рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. В Госдуме предложили проверить работу Анатолия Чубайса в РАО "ЕЭС России" и на возможный вывод капитала из страны, соответствующие запросы депутат Госдумы Султан Хамзаев направит в ФСБ РФ и Следственный комитет РФ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе правительственного часа с министром энергетики в марте пошутил, что банки в США обвалились из-за приезда туда Анатолия Чубайса, не исключив, что его специально туда выпустили. "Чубайс за последние годы стал по-настоящему политическим аллергеном для общества. Год назад он покинул страну, теперь он развозит гумпомощь, публично хочет показать свою лояльность в войне Израиля. В моём понимании поведение экс-чиновника такого ранга – это государственная измена", - сказал Хамзаев РИА Новости. Депутат отмечает, что неясно, на чьи деньги живет Чубайс и откуда у него финансовая подушка, чтобы путешествовать по миру и оказывать гуманитарную помощь. "Считаю, что помимо проверки Роснано нужно тщательно проверить его работу в РАО "ЕЭС России", возможный вывод капитала из России Чубайсом и его родственниками. Направлю соответствующие запросы в ФСБ России и СК РФ", - добавил парламентарий. Анатолий Чубайс при первом президенте России Борисе Ельцине возглавлял комитет по управлению госимуществом, был зампредседателя главы правительства, руководил администрацией главы государства, а также непродолжительное время был министром финансов России. Позднее был председателем правления корпорации "Роснано", затем - спецпредставителем президента РФ Владимира Путина по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. В середине марта 2022 года западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Чубайс уехал из России и покинул свой пост. В качестве возможной причины такого шага называлось его несогласие с военной операцией России на Украине. 25 марта Путин подписал указ об освобождении Чубайса от занимаемой должности.
https://ria.ru/20231009/aeroport-1901608318.html
https://ria.ru/20230912/rosnano-1895765105.html
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россия, украина, анатолий чубайс, султан хамзаев, владимир путин, роснано, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Украина, Анатолий Чубайс, Султан Хамзаев, Владимир Путин, Роснано, Госдума РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Госдуме предложили проверить работу Чубайса на вывод капитала из России
В ГД предложили проверить работу Чубайса на возможный вывод капитала из страны