https://ria.ru/20231017/chubays-1903220332.html

В Госдуме предложили проверить работу Чубайса на вывод капитала из России

В Госдуме предложили проверить работу Чубайса на вывод капитала из России - РИА Новости, 17.10.2023

В Госдуме предложили проверить работу Чубайса на вывод капитала из России

В Госдуме предложили проверить работу Анатолия Чубайса в РАО "ЕЭС России" и на возможный вывод капитала из страны, соответствующие запросы депутат Госдумы... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T03:36

2023-10-17T03:36

2023-10-17T03:36

россия

украина

анатолий чубайс

султан хамзаев

владимир путин

роснано

госдума рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. В Госдуме предложили проверить работу Анатолия Чубайса в РАО "ЕЭС России" и на возможный вывод капитала из страны, соответствующие запросы депутат Госдумы Султан Хамзаев направит в ФСБ РФ и Следственный комитет РФ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе правительственного часа с министром энергетики в марте пошутил, что банки в США обвалились из-за приезда туда Анатолия Чубайса, не исключив, что его специально туда выпустили. "Чубайс за последние годы стал по-настоящему политическим аллергеном для общества. Год назад он покинул страну, теперь он развозит гумпомощь, публично хочет показать свою лояльность в войне Израиля. В моём понимании поведение экс-чиновника такого ранга – это государственная измена", - сказал Хамзаев РИА Новости. Депутат отмечает, что неясно, на чьи деньги живет Чубайс и откуда у него финансовая подушка, чтобы путешествовать по миру и оказывать гуманитарную помощь. "Считаю, что помимо проверки Роснано нужно тщательно проверить его работу в РАО "ЕЭС России", возможный вывод капитала из России Чубайсом и его родственниками. Направлю соответствующие запросы в ФСБ России и СК РФ", - добавил парламентарий. Анатолий Чубайс при первом президенте России Борисе Ельцине возглавлял комитет по управлению госимуществом, был зампредседателя главы правительства, руководил администрацией главы государства, а также непродолжительное время был министром финансов России. Позднее был председателем правления корпорации "Роснано", затем - спецпредставителем президента РФ Владимира Путина по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. В середине марта 2022 года западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Чубайс уехал из России и покинул свой пост. В качестве возможной причины такого шага называлось его несогласие с военной операцией России на Украине. 25 марта Путин подписал указ об освобождении Чубайса от занимаемой должности.

https://ria.ru/20231009/aeroport-1901608318.html

https://ria.ru/20230912/rosnano-1895765105.html

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россия, украина, анатолий чубайс, султан хамзаев, владимир путин, роснано, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)