https://ria.ru/20231017/chat-bot-1903473581.html

Чат-бот для поддержки для военнослужащих и их семей появится в Татарстане

Чат-бот для поддержки для военнослужащих и их семей появится в Татарстане - РИА Новости, 17.10.2023

Чат-бот для поддержки для военнослужащих и их семей появится в Татарстане

В Татарстане появится чат-бот, благодаря которому можно будет в два клика узнать о существующих в республике мерах поддержки для военнослужащих и их семей,... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T22:35

2023-10-17T22:35

2023-10-17T22:35

республика татарстан

общество

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 17 окт – РИА Новости. В Татарстане появится чат-бот, благодаря которому можно будет в два клика узнать о существующих в республике мерах поддержки для военнослужащих и их семей, сообщила руководитель филиала Государственного фонда "Защитники Отечества" Гузель Удачина. Заявление прозвучало в рамках масштабного патриотического телемарафона "Все СВОи". "С помощью чат-бота можно узнать, какие существуют меры, можете ли вы на них претендовать и получить все подробности", — рассказала спикер. Удачина пояснила, что семьи военнослужащих могут обратиться за психологической помощью к специалистам фонда, а также могут получить бесплатную медицинскую помощь в ряде учреждений Татарстана. Напомним, 17 октября в Татарстане проходит масштабная патриотическая акция в поддержку военной службы по контракту "ВСЕ СВОИ". Марафон длится с 10.00 до 22.00 часов. Все желающие могут получить актуальную информацию о контрактной службе и СВО, а также узнать истории героев и ответы на вопросы о мерах социальной помощи и поддержки.

https://ria.ru/20231017/tatarstan-1903341063.html

республика татарстан (татарстан)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, республика татарстан (татарстан)