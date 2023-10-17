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Чат-бот для поддержки для военнослужащих и их семей появится в Татарстане
Чат-бот для поддержки для военнослужащих и их семей появится в Татарстане - РИА Новости, 17.10.2023
Чат-бот для поддержки для военнослужащих и их семей появится в Татарстане
В Татарстане появится чат-бот, благодаря которому можно будет в два клика узнать о существующих в республике мерах поддержки для военнослужащих и их семей,... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T22:35
2023-10-17T22:35
2023-10-17T22:35
республика татарстан
общество
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 17 окт – РИА Новости. В Татарстане появится чат-бот, благодаря которому можно будет в два клика узнать о существующих в республике мерах поддержки для военнослужащих и их семей, сообщила руководитель филиала Государственного фонда "Защитники Отечества" Гузель Удачина. Заявление прозвучало в рамках масштабного патриотического телемарафона "Все СВОи". "С помощью чат-бота можно узнать, какие существуют меры, можете ли вы на них претендовать и получить все подробности", — рассказала спикер. Удачина пояснила, что семьи военнослужащих могут обратиться за психологической помощью к специалистам фонда, а также могут получить бесплатную медицинскую помощь в ряде учреждений Татарстана. Напомним, 17 октября в Татарстане проходит масштабная патриотическая акция в поддержку военной службы по контракту "ВСЕ СВОИ". Марафон длится с 10.00 до 22.00 часов. Все желающие могут получить актуальную информацию о контрактной службе и СВО, а также узнать истории героев и ответы на вопросы о мерах социальной помощи и поддержки.
https://ria.ru/20231017/tatarstan-1903341063.html
республика татарстан (татарстан)
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Общество, Республика Татарстан (Татарстан)
КАЗАНЬ, 17 окт – РИА Новости. В Татарстане появится чат-бот, благодаря которому можно будет в два клика узнать о существующих в республике мерах поддержки для военнослужащих и их семей, сообщила руководитель филиала Государственного фонда "Защитники Отечества" Гузель Удачина.
Заявление прозвучало в рамках масштабного патриотического телемарафона "Все СВОи".
«
"С помощью чат-бота можно узнать, какие существуют меры, можете ли вы на них претендовать и получить все подробности", — рассказала спикер.
Удачина пояснила, что семьи военнослужащих могут обратиться за психологической помощью к специалистам фонда, а также могут получить бесплатную медицинскую помощь в ряде учреждений Татарстана
.
Напомним, 17 октября в Татарстане проходит масштабная патриотическая акция в поддержку военной службы по контракту "ВСЕ СВОИ". Марафон длится с 10.00 до 22.00 часов. Все желающие могут получить актуальную информацию о контрактной службе и СВО, а также узнать истории героев и ответы на вопросы о мерах социальной помощи и поддержки.
Благодаря поддержке властей в Татарстане трудоустроено 77 участников СВО