https://ria.ru/20231017/bryussel-1903260149.html

СМИ: умер подозреваемый в нападении в Брюсселе

СМИ: умер подозреваемый в нападении в Брюсселе - РИА Новости, 17.10.2023

СМИ: умер подозреваемый в нападении в Брюсселе

Подозреваемый в теракте в Брюсселе скончался от полученных в ходе перестрелки ранений, сообщил телеканал LN24. РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T10:31

2023-10-17T10:31

2023-10-17T10:39

брюссель

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 17 окт - РИА Новости. Подозреваемый в теракте в Брюсселе скончался от полученных в ходе перестрелки ранений, сообщил телеканал LN24.Ранее сообщалось, что полиция Брюсселя после нейтрализации подозреваемого в теракте против шведских футбольных болельщиков разыскивает еще двух человек.

https://ria.ru/20231017/terakt-1903216412.html

брюссель

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

брюссель, в мире