https://ria.ru/20231017/bryussel-1903260149.html
СМИ: умер подозреваемый в нападении в Брюсселе
СМИ: умер подозреваемый в нападении в Брюсселе - РИА Новости, 17.10.2023
СМИ: умер подозреваемый в нападении в Брюсселе
Подозреваемый в теракте в Брюсселе скончался от полученных в ходе перестрелки ранений, сообщил телеканал LN24. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T10:31
2023-10-17T10:31
2023-10-17T10:39
брюссель
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 17 окт - РИА Новости. Подозреваемый в теракте в Брюсселе скончался от полученных в ходе перестрелки ранений, сообщил телеканал LN24.Ранее сообщалось, что полиция Брюсселя после нейтрализации подозреваемого в теракте против шведских футбольных болельщиков разыскивает еще двух человек.
https://ria.ru/20231017/terakt-1903216412.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брюссель, в мире
СМИ: умер подозреваемый в нападении в Брюсселе
СМИ: подозреваемый в нападении в Брюсселе умер от полученных ранений
БРЮССЕЛЬ, 17 окт - РИА Новости.
Подозреваемый в теракте в Брюсселе скончался от полученных в ходе перестрелки ранений, сообщил телеканал LN24
.
Ранее сообщалось, что полиция Брюсселя
после нейтрализации подозреваемого в теракте против шведских футбольных болельщиков разыскивает еще двух человек.
Мусульманский совет Бельгии осудил теракт в Брюсселе