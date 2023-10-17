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СМИ: умер подозреваемый в нападении в Брюсселе - РИА Новости, 17.10.2023
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10:31 17.10.2023 (обновлено: 10:39 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/bryussel-1903260149.html
СМИ: умер подозреваемый в нападении в Брюсселе
СМИ: умер подозреваемый в нападении в Брюсселе - РИА Новости, 17.10.2023
СМИ: умер подозреваемый в нападении в Брюсселе
Подозреваемый в теракте в Брюсселе скончался от полученных в ходе перестрелки ранений, сообщил телеканал LN24. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T10:31
2023-10-17T10:39
брюссель
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 17 окт - РИА Новости. Подозреваемый в теракте в Брюсселе скончался от полученных в ходе перестрелки ранений, сообщил телеканал LN24.Ранее сообщалось, что полиция Брюсселя после нейтрализации подозреваемого в теракте против шведских футбольных болельщиков разыскивает еще двух человек.
https://ria.ru/20231017/terakt-1903216412.html
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брюссель, в мире
Брюссель, В мире
СМИ: умер подозреваемый в нападении в Брюсселе

СМИ: подозреваемый в нападении в Брюсселе умер от полученных ранений

© AP Photo / Martin MeissnerБельгийский полицейский недалеко от места в Брюсселе, где был застрелен подозреваемый в нападении на болельщиков. 17 октября 2023
Бельгийский полицейский недалеко от места в Брюсселе, где был застрелен подозреваемый в нападении на болельщиков. 17 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© AP Photo / Martin Meissner
Бельгийский полицейский недалеко от места в Брюсселе, где был застрелен подозреваемый в нападении на болельщиков. 17 октября 2023
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 17 окт - РИА Новости. Подозреваемый в теракте в Брюсселе скончался от полученных в ходе перестрелки ранений, сообщил телеканал LN24.
Ранее сообщалось, что полиция Брюсселя после нейтрализации подозреваемого в теракте против шведских футбольных болельщиков разыскивает еще двух человек.
Полиция работает в районе, где произошла стрельба в центре Брюсселя. 16 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Мусульманский совет Бельгии осудил теракт в Брюсселе
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