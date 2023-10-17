https://ria.ru/20231017/bolnitsa-1903482636.html

Компартия Греции назвала удар по больнице в Газе невероятным злодеянием

Компартия Греции назвала удар по больнице в Газе невероятным злодеянием - РИА Новости, 17.10.2023

Компартия Греции назвала удар по больнице в Газе невероятным злодеянием

Компартия Греции (КПГ) назвала "невероятным злодеянием" удар по больнице в Газе и заявила, что правительство Греции "прикрывает эти преступления". РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T23:58

2023-10-17T23:58

2023-10-17T23:58

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АФИНЫ, 17 окт - РИА Новости. Компартия Греции (КПГ) назвала "невероятным злодеянием" удар по больнице в Газе и заявила, что правительство Греции "прикрывает эти преступления". "Государство Израиль сейчас совершает невероятные злодеяния. Взрыв больницы в Газе, в результате которого, как сообщается, погибли сотни людей, в том числе множество женщин и детей, показывает, что они не колеблются перед лицом любого преступления. Господин Мицотакис и правительство "Новой демократии", с их неописуемой позицией "права Израиля на самооборону", прикрывают эти преступления вместе с партиями, которые с первого момента бросились осуждать борьбу палестинцев",- говорится в сообщении пресс-службы КПГ. Коммунисты требуют от премьер-министра Кириакоса Мицотакиса отказаться от предстоящего в ближайшие дня визита в Израиль. "Не должно быть никаких визитов г-на Мицотакиса в Израиль и никаких контактов с правительством убийц Нетаньяху. Это будет соучастие, за которое греческий народ накажет очень дорого", - заявила КПГ. Компартия сообщила, что в центре Афин на площади Синтагма в среду пройдет митинг солидарности с народом Палестины. Удар по больнице осудила также крупнейшая оппозиционная партия СИРИЗА-Прогрессивный альянс, назвав его "военным преступлением". "Мы подтверждаем острую необходимость инициативы международного сообщества при решительной поддержке ЕС по защите гражданского населения, предотвращению гуманитарного кризиса и, прежде всего, прекращению огня", - говорится в сообщении пресс-службы. Реакции МИД Греции пока не было. Телеканал Al-Jazeera сообщил со ссылкой на представителя минздрава Газы, что более 500 человек погибли при израильском ударе по баптистской больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам. По данным палестинского минздрава, большинство погибших - женщины и дети. При этом израильский телеканал i24 сообщает, что первоначальное расследование армии Израиля показало, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты ХАМАС.

https://ria.ru/20231017/erdogan-1903468029.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, греция, палестина, израиль, кириакос мицотакис, махмуд аббас, евросоюз, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году