Компартия Греции назвала удар по больнице в Газе невероятным злодеянием
Компартия Греции потребовала от премьера отказаться от визита в Израиль
© AP Photo / Abed KhaledЖертвы удара по больнице Аль-Ахли Аль-Маадани
© AP Photo / Abed Khaled
Жертвы удара по больнице Аль-Ахли Аль-Маадани
АФИНЫ, 17 окт - РИА Новости. Компартия Греции (КПГ) назвала "невероятным злодеянием" удар по больнице в Газе и заявила, что правительство Греции "прикрывает эти преступления".
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"Государство Израиль сейчас совершает невероятные злодеяния. Взрыв больницы в Газе, в результате которого, как сообщается, погибли сотни людей, в том числе множество женщин и детей, показывает, что они не колеблются перед лицом любого преступления. Господин Мицотакис и правительство "Новой демократии", с их неописуемой позицией "права Израиля на самооборону", прикрывают эти преступления вместе с партиями, которые с первого момента бросились осуждать борьбу палестинцев",- говорится в сообщении пресс-службы КПГ.
Коммунисты требуют от премьер-министра Кириакоса Мицотакиса отказаться от предстоящего в ближайшие дня визита в Израиль.
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"Не должно быть никаких визитов г-на Мицотакиса в Израиль и никаких контактов с правительством убийц Нетаньяху. Это будет соучастие, за которое греческий народ накажет очень дорого", - заявила КПГ.
Удар по больнице осудила также крупнейшая оппозиционная партия СИРИЗА-Прогрессивный альянс, назвав его "военным преступлением".
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"Мы подтверждаем острую необходимость инициативы международного сообщества при решительной поддержке ЕС по защите гражданского населения, предотвращению гуманитарного кризиса и, прежде всего, прекращению огня", - говорится в сообщении пресс-службы.
Реакции МИД Греции пока не было.
Телеканал Al-Jazeera сообщил со ссылкой на представителя минздрава Газы, что более 500 человек погибли при израильском ударе по баптистской больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам. По данным палестинского минздрава, большинство погибших - женщины и дети. При этом израильский телеканал i24 сообщает, что первоначальное расследование армии Израиля показало, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты ХАМАС.