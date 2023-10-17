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Компартия Греции назвала удар по больнице в Газе невероятным злодеянием - РИА Новости, 17.10.2023
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23:58 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/bolnitsa-1903482636.html
Компартия Греции назвала удар по больнице в Газе невероятным злодеянием
Компартия Греции назвала удар по больнице в Газе невероятным злодеянием - РИА Новости, 17.10.2023
Компартия Греции назвала удар по больнице в Газе невероятным злодеянием
Компартия Греции (КПГ) назвала "невероятным злодеянием" удар по больнице в Газе и заявила, что правительство Греции "прикрывает эти преступления". РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T23:58
2023-10-17T23:58
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АФИНЫ, 17 окт - РИА Новости. Компартия Греции (КПГ) назвала "невероятным злодеянием" удар по больнице в Газе и заявила, что правительство Греции "прикрывает эти преступления". "Государство Израиль сейчас совершает невероятные злодеяния. Взрыв больницы в Газе, в результате которого, как сообщается, погибли сотни людей, в том числе множество женщин и детей, показывает, что они не колеблются перед лицом любого преступления. Господин Мицотакис и правительство "Новой демократии", с их неописуемой позицией "права Израиля на самооборону", прикрывают эти преступления вместе с партиями, которые с первого момента бросились осуждать борьбу палестинцев",- говорится в сообщении пресс-службы КПГ. Коммунисты требуют от премьер-министра Кириакоса Мицотакиса отказаться от предстоящего в ближайшие дня визита в Израиль. "Не должно быть никаких визитов г-на Мицотакиса в Израиль и никаких контактов с правительством убийц Нетаньяху. Это будет соучастие, за которое греческий народ накажет очень дорого", - заявила КПГ. Компартия сообщила, что в центре Афин на площади Синтагма в среду пройдет митинг солидарности с народом Палестины. Удар по больнице осудила также крупнейшая оппозиционная партия СИРИЗА-Прогрессивный альянс, назвав его "военным преступлением". "Мы подтверждаем острую необходимость инициативы международного сообщества при решительной поддержке ЕС по защите гражданского населения, предотвращению гуманитарного кризиса и, прежде всего, прекращению огня", - говорится в сообщении пресс-службы. Реакции МИД Греции пока не было. Телеканал Al-Jazeera сообщил со ссылкой на представителя минздрава Газы, что более 500 человек погибли при израильском ударе по баптистской больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам. По данным палестинского минздрава, большинство погибших - женщины и дети. При этом израильский телеканал i24 сообщает, что первоначальное расследование армии Израиля показало, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты ХАМАС.
https://ria.ru/20231017/erdogan-1903468029.html
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в мире, греция, палестина, израиль, кириакос мицотакис, махмуд аббас, евросоюз, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Греция, Палестина, Израиль, Кириакос Мицотакис, Махмуд Аббас, Евросоюз, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Компартия Греции назвала удар по больнице в Газе невероятным злодеянием

Компартия Греции потребовала от премьера отказаться от визита в Израиль

© AP Photo / Abed KhaledЖертвы удара по больнице Аль-Ахли Аль-Маадани
Жертвы удара по больнице Аль-Ахли Аль-Маадани - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© AP Photo / Abed Khaled
Жертвы удара по больнице Аль-Ахли Аль-Маадани
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АФИНЫ, 17 окт - РИА Новости. Компартия Греции (КПГ) назвала "невероятным злодеянием" удар по больнице в Газе и заявила, что правительство Греции "прикрывает эти преступления".
«
"Государство Израиль сейчас совершает невероятные злодеяния. Взрыв больницы в Газе, в результате которого, как сообщается, погибли сотни людей, в том числе множество женщин и детей, показывает, что они не колеблются перед лицом любого преступления. Господин Мицотакис и правительство "Новой демократии", с их неописуемой позицией "права Израиля на самооборону", прикрывают эти преступления вместе с партиями, которые с первого момента бросились осуждать борьбу палестинцев",- говорится в сообщении пресс-службы КПГ.
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Коммунисты требуют от премьер-министра Кириакоса Мицотакиса отказаться от предстоящего в ближайшие дня визита в Израиль.
«
"Не должно быть никаких визитов г-на Мицотакиса в Израиль и никаких контактов с правительством убийц Нетаньяху. Это будет соучастие, за которое греческий народ накажет очень дорого", - заявила КПГ.
Компартия сообщила, что в центре Афин на площади Синтагма в среду пройдет митинг солидарности с народом Палестины.
Удар по больнице осудила также крупнейшая оппозиционная партия СИРИЗА-Прогрессивный альянс, назвав его "военным преступлением".
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«
"Мы подтверждаем острую необходимость инициативы международного сообщества при решительной поддержке ЕС по защите гражданского населения, предотвращению гуманитарного кризиса и, прежде всего, прекращению огня", - говорится в сообщении пресс-службы.
Реакции МИД Греции пока не было.
Телеканал Al-Jazeera сообщил со ссылкой на представителя минздрава Газы, что более 500 человек погибли при израильском ударе по баптистской больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам. По данным палестинского минздрава, большинство погибших - женщины и дети. При этом израильский телеканал i24 сообщает, что первоначальное расследование армии Израиля показало, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты ХАМАС.
 
В миреГрецияПалестинаИзраильКириакос МицотакисМахмуд АббасЕвросоюзХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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