Сирия возложила ответственность за обстрел больницы в Газе на США
Сирия возложила ответственность за обстрел больницы в Газе на Запад и на США
© AP Photo / Abed KhaledЖертвы удара по больнице Аль-Ахли Аль-Маадани
© AP Photo / Abed Khaled
Жертвы удара по больнице Аль-Ахли Аль-Маадани
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Сирия возлагает ответственность за обстрел больницы и другие массовые убийства в секторе Газа на Запад, в первую очередь на США, поскольку они являются соучастниками уничтожения палестинского народа, говорится в заявлении канцелярии президента страны Башара Асада.
Ранее представитель минздрава Газы заявил, что удар по баптистской больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа нанес Израиль, более 500 человек погибли. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам. По данным палестинского минздрава, большинство погибших - женщины и дети. При этом израильский телеканал i24 сообщил, что первоначальное расследование армии Израиля показало, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты ХАМАС. Позднее армия Израиля обвинила в трагедии группировку "Исламский джихад".
"Сирийская Арабская Республика возлагает ответственность за это и другие массовые убийства на страны Запада, особенно на США, поскольку они являются партнерами сионистского образования (Израиля - ред.) во всех организованных операциях по уничтожению палестинского народа", - говорится в заявлении.
Также отмечается, что обстрел больницы в Газе представляет собой "одну из самых отвратительных и кровавых расправ против человечества в современную эпоху".