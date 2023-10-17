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Сирия возложила ответственность за обстрел больницы в Газе на США - РИА Новости, 18.10.2023
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23:42 17.10.2023 (обновлено: 00:05 18.10.2023)
https://ria.ru/20231017/bolnitsa-1903481046.html
Сирия возложила ответственность за обстрел больницы в Газе на США
Сирия возложила ответственность за обстрел больницы в Газе на США - РИА Новости, 18.10.2023
Сирия возложила ответственность за обстрел больницы в Газе на США
Сирия возлагает ответственность за обстрел больницы и другие массовые убийства в секторе Газа на Запад, в первую очередь на США, поскольку они являются... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-17T23:42
2023-10-18T00:05
в мире
сирия
сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
сектор газа
палестина
башар асад
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Сирия возлагает ответственность за обстрел больницы и другие массовые убийства в секторе Газа на Запад, в первую очередь на США, поскольку они являются соучастниками уничтожения палестинского народа, говорится в заявлении канцелярии президента страны Башара Асада.Ранее представитель минздрава Газы заявил, что удар по баптистской больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа нанес Израиль, более 500 человек погибли. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам. По данным палестинского минздрава, большинство погибших - женщины и дети. При этом израильский телеканал i24 сообщил, что первоначальное расследование армии Израиля показало, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты ХАМАС. Позднее армия Израиля обвинила в трагедии группировку "Исламский джихад"."Сирийская Арабская Республика возлагает ответственность за это и другие массовые убийства на страны Запада, особенно на США, поскольку они являются партнерами сионистского образования (Израиля - ред.) во всех организованных операциях по уничтожению палестинского народа", - говорится в заявлении.Также отмечается, что обстрел больницы в Газе представляет собой "одну из самых отвратительных и кровавых расправ против человечества в современную эпоху".
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сирия
сша
израиль
сектор газа
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в мире, сирия, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, сектор газа, палестина, башар асад, махмуд аббас, хамас, исламский джихад
В мире, Сирия, США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Сектор Газа, Палестина, Башар Асад, Махмуд Аббас, ХАМАС, Исламский джихад
Сирия возложила ответственность за обстрел больницы в Газе на США

Сирия возложила ответственность за обстрел больницы в Газе на Запад и на США

© AP Photo / Abed KhaledЖертвы удара по больнице Аль-Ахли Аль-Маадани
Жертвы удара по больнице Аль-Ахли Аль-Маадани - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© AP Photo / Abed Khaled
Жертвы удара по больнице Аль-Ахли Аль-Маадани
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Сирия возлагает ответственность за обстрел больницы и другие массовые убийства в секторе Газа на Запад, в первую очередь на США, поскольку они являются соучастниками уничтожения палестинского народа, говорится в заявлении канцелярии президента страны Башара Асада.
Ранее представитель минздрава Газы заявил, что удар по баптистской больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа нанес Израиль, более 500 человек погибли. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам. По данным палестинского минздрава, большинство погибших - женщины и дети. При этом израильский телеканал i24 сообщил, что первоначальное расследование армии Израиля показало, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты ХАМАС. Позднее армия Израиля обвинила в трагедии группировку "Исламский джихад".
"Сирийская Арабская Республика возлагает ответственность за это и другие массовые убийства на страны Запада, особенно на США, поскольку они являются партнерами сионистского образования (Израиля - ред.) во всех организованных операциях по уничтожению палестинского народа", - говорится в заявлении.
Также отмечается, что обстрел больницы в Газе представляет собой "одну из самых отвратительных и кровавых расправ против человечества в современную эпоху".
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В миреСирияСШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильСектор ГазаПалестинаБашар АсадМахмуд АббасХАМАСИсламский джихад
 
 
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