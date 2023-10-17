https://ria.ru/20231017/bolnitsa-1903481046.html

Сирия возложила ответственность за обстрел больницы в Газе на США

Сирия возложила ответственность за обстрел больницы в Газе на США - РИА Новости, 18.10.2023

Сирия возложила ответственность за обстрел больницы в Газе на США

Сирия возлагает ответственность за обстрел больницы и другие массовые убийства в секторе Газа на Запад, в первую очередь на США, поскольку они являются... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-17T23:42

2023-10-17T23:42

2023-10-18T00:05

в мире

сирия

сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

сектор газа

палестина

башар асад

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Сирия возлагает ответственность за обстрел больницы и другие массовые убийства в секторе Газа на Запад, в первую очередь на США, поскольку они являются соучастниками уничтожения палестинского народа, говорится в заявлении канцелярии президента страны Башара Асада.Ранее представитель минздрава Газы заявил, что удар по баптистской больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа нанес Израиль, более 500 человек погибли. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам. По данным палестинского минздрава, большинство погибших - женщины и дети. При этом израильский телеканал i24 сообщил, что первоначальное расследование армии Израиля показало, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты ХАМАС. Позднее армия Израиля обвинила в трагедии группировку "Исламский джихад"."Сирийская Арабская Республика возлагает ответственность за это и другие массовые убийства на страны Запада, особенно на США, поскольку они являются партнерами сионистского образования (Израиля - ред.) во всех организованных операциях по уничтожению палестинского народа", - говорится в заявлении.Также отмечается, что обстрел больницы в Газе представляет собой "одну из самых отвратительных и кровавых расправ против человечества в современную эпоху".

https://ria.ru/20231017/erdogan-1903468029.html

сирия

сша

израиль

сектор газа

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сирия, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, сектор газа, палестина, башар асад, махмуд аббас, хамас, исламский джихад