https://ria.ru/20231017/bolnitsa-1903479287.html

Нетаньяху заявил о непричастности Израиля к удару по больнице в Газе

Нетаньяху заявил о непричастности Израиля к удару по больнице в Газе - РИА Новости, 18.10.2023

Нетаньяху заявил о непричастности Израиля к удару по больнице в Газе

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские военные не причастны к удару по больнице в секторе Газа. Об этом он написал в своем Telegram-канале. РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-17T23:24

2023-10-17T23:24

2023-10-18T00:03

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

биньямин нетаньяху

сектор газа

палестина

в мире

махмуд аббас

хамас

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские военные не причастны к удару по больнице в секторе Газа. Об этом он написал в своем Telegram-канале."Весь мир должен знать: удар по больнице в Газе нанесли варвары-террористы в Газе, а не ЦАХАЛ (армия обороны Израиля - ред.). Тот, кто жестоко убивает наших детей, убивает и своих детей", - написал Нетаньяху.Президент Израиля Исаак Херцог обвинил группировку "Исламский джихад " в атаке на больницу в секторе Газа, где "должны спасать жизни".Ранее министерство иностранных дел Палестины заявило, что удар по больнице в секторе Газа навсегда останется "пятном на совести человечества". МИД Палестины также назвал удар по больнице в секторе Газа военным преступлением и преступлением против человечности.Ранее представитель минздрава Газы заявил, что удар по баптистской больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа нанес Израиль, более 500 человек погибли. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам. По данным палестинского минздрава, большинство погибших - женщины и дети. При этом израильский телеканал i24 сообщил, что первоначальное расследование армии Израиля показало, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты ХАМАС. Позднее армия Израиля обвинила в трагедии группировку "Исламский джихад".

https://ria.ru/20231017/erdogan-1903468029.html

израиль

сектор газа

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, биньямин нетаньяху, сектор газа, палестина, в мире, махмуд аббас, хамас, исламский джихад