Нетаньяху заявил о непричастности Израиля к удару по больнице в Газе
Нетаньяху: израильские военные не причастны к удару по больнице в секторе Газа
© AP Photo / Abed KhaledЖертвы удара по больнице Аль-Ахли Аль-Маадани
© AP Photo / Abed Khaled
Жертвы удара по больнице Аль-Ахли Аль-Маадани
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские военные не причастны к удару по больнице в секторе Газа. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
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"Весь мир должен знать: удар по больнице в Газе нанесли варвары-террористы в Газе, а не ЦАХАЛ (армия обороны Израиля - ред.). Тот, кто жестоко убивает наших детей, убивает и своих детей", - написал Нетаньяху.
Президент Израиля Исаак Херцог обвинил группировку "Исламский джихад " в атаке на больницу в секторе Газа, где "должны спасать жизни".
Ранее министерство иностранных дел Палестины заявило, что удар по больнице в секторе Газа навсегда останется "пятном на совести человечества". МИД Палестины также назвал удар по больнице в секторе Газа военным преступлением и преступлением против человечности.
Ранее представитель минздрава Газы заявил, что удар по баптистской больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа нанес Израиль, более 500 человек погибли. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам. По данным палестинского минздрава, большинство погибших - женщины и дети. При этом израильский телеканал i24 сообщил, что первоначальное расследование армии Израиля показало, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты ХАМАС. Позднее армия Израиля обвинила в трагедии группировку "Исламский джихад".