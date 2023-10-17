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Нетаньяху заявил о непричастности Израиля к удару по больнице в Газе - РИА Новости, 18.10.2023
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23:24 17.10.2023 (обновлено: 00:03 18.10.2023)
https://ria.ru/20231017/bolnitsa-1903479287.html
Нетаньяху заявил о непричастности Израиля к удару по больнице в Газе
Нетаньяху заявил о непричастности Израиля к удару по больнице в Газе - РИА Новости, 18.10.2023
Нетаньяху заявил о непричастности Израиля к удару по больнице в Газе
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские военные не причастны к удару по больнице в секторе Газа. Об этом он написал в своем Telegram-канале. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-17T23:24
2023-10-18T00:03
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
биньямин нетаньяху
сектор газа
палестина
в мире
махмуд аббас
хамас
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские военные не причастны к удару по больнице в секторе Газа. Об этом он написал в своем Telegram-канале."Весь мир должен знать: удар по больнице в Газе нанесли варвары-террористы в Газе, а не ЦАХАЛ (армия обороны Израиля - ред.). Тот, кто жестоко убивает наших детей, убивает и своих детей", - написал Нетаньяху.Президент Израиля Исаак Херцог обвинил группировку "Исламский джихад " в атаке на больницу в секторе Газа, где "должны спасать жизни".Ранее министерство иностранных дел Палестины заявило, что удар по больнице в секторе Газа навсегда останется "пятном на совести человечества". МИД Палестины также назвал удар по больнице в секторе Газа военным преступлением и преступлением против человечности.Ранее представитель минздрава Газы заявил, что удар по баптистской больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа нанес Израиль, более 500 человек погибли. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам. По данным палестинского минздрава, большинство погибших - женщины и дети. При этом израильский телеканал i24 сообщил, что первоначальное расследование армии Израиля показало, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты ХАМАС. Позднее армия Израиля обвинила в трагедии группировку "Исламский джихад".
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израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, биньямин нетаньяху, сектор газа, палестина, в мире, махмуд аббас, хамас, исламский джихад
Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Биньямин Нетаньяху, Сектор Газа, Палестина, В мире, Махмуд Аббас, ХАМАС, Исламский джихад
Нетаньяху заявил о непричастности Израиля к удару по больнице в Газе

Нетаньяху: израильские военные не причастны к удару по больнице в секторе Газа

© AP Photo / Abed KhaledЖертвы удара по больнице Аль-Ахли Аль-Маадани
Жертвы удара по больнице Аль-Ахли Аль-Маадани - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© AP Photo / Abed Khaled
Жертвы удара по больнице Аль-Ахли Аль-Маадани
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские военные не причастны к удару по больнице в секторе Газа. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«
"Весь мир должен знать: удар по больнице в Газе нанесли варвары-террористы в Газе, а не ЦАХАЛ (армия обороны Израиля - ред.). Тот, кто жестоко убивает наших детей, убивает и своих детей", - написал Нетаньяху.
Президент Израиля Исаак Херцог обвинил группировку "Исламский джихад " в атаке на больницу в секторе Газа, где "должны спасать жизни".
Ранее министерство иностранных дел Палестины заявило, что удар по больнице в секторе Газа навсегда останется "пятном на совести человечества". МИД Палестины также назвал удар по больнице в секторе Газа военным преступлением и преступлением против человечности.
Ранее представитель минздрава Газы заявил, что удар по баптистской больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа нанес Израиль, более 500 человек погибли. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам. По данным палестинского минздрава, большинство погибших - женщины и дети. При этом израильский телеканал i24 сообщил, что первоначальное расследование армии Израиля показало, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты ХАМАС. Позднее армия Израиля обвинила в трагедии группировку "Исламский джихад".
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ИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуБиньямин НетаньяхуСектор ГазаПалестинаВ миреМахмуд АббасХАМАСИсламский джихад
 
 
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