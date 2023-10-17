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Россия и ОАЭ запросили заседание Совбеза ООН из-за удара по больнице в Газе - РИА Новости, 17.10.2023
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23:06 17.10.2023 (обновлено: 23:07 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/bolnitsa-1903477289.html
Россия и ОАЭ запросили заседание Совбеза ООН из-за удара по больнице в Газе
Россия и ОАЭ запросили заседание Совбеза ООН из-за удара по больнице в Газе - РИА Новости, 17.10.2023
Россия и ОАЭ запросили заседание Совбеза ООН из-за удара по больнице в Газе
Россия и ОАЭ запросили срочное открытое заседание СБ ООН в связи с ударом по больнице в секторе Газа, сообщил в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T23:06
2023-10-17T23:07
оаэ
в мире
россия
дмитрий полянский
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
сектор газа
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ООН, 17 окт - РИА Новости. Россия и ОАЭ запросили срочное открытое заседание СБ ООН в связи с ударом по больнице в секторе Газа, сообщил в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Россия и ОАЭ запросили на утро 18 октября срочное открытое заседание СБ ООН в связи с ударом по госпиталю в Газе", - указал Полянский.Ранее представитель минздрава Газы заявил, что удар по баптистской больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа нанес Израиль, более 500 человек погибли. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам. По данным палестинского минздрава, большинство погибших - женщины и дети. При этом израильский телеканал i24 сообщает, что первоначальное расследование Армии Израиля показало, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты ХАМАС.
https://ria.ru/20231017/erdogan-1903468029.html
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сектор газа
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оаэ, в мире, россия, дмитрий полянский, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа, израиль
ОАЭ, В мире, Россия, Дмитрий Полянский, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа, Израиль
Россия и ОАЭ запросили заседание Совбеза ООН из-за удара по больнице в Газе

Россия и ОАЭ запросили срочное заседание СБ ООН из-за удара по больнице в Газе

© AP Photo / Abed KhaledЖертвы удара по больнице Аль-Ахли Аль-Маадани
Жертвы удара по больнице Аль-Ахли Аль-Маадани - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© AP Photo / Abed Khaled
Жертвы удара по больнице Аль-Ахли Аль-Маадани
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ООН, 17 окт - РИА Новости. Россия и ОАЭ запросили срочное открытое заседание СБ ООН в связи с ударом по больнице в секторе Газа, сообщил в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«
"Россия и ОАЭ запросили на утро 18 октября срочное открытое заседание СБ ООН в связи с ударом по госпиталю в Газе", - указал Полянский.
Ранее представитель минздрава Газы заявил, что удар по баптистской больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа нанес Израиль, более 500 человек погибли. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам. По данным палестинского минздрава, большинство погибших - женщины и дети. При этом израильский телеканал i24 сообщает, что первоначальное расследование Армии Израиля показало, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты ХАМАС.
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