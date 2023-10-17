https://ria.ru/20231017/bolnitsa-1903477289.html

Россия и ОАЭ запросили заседание Совбеза ООН из-за удара по больнице в Газе

Россия и ОАЭ запросили заседание Совбеза ООН из-за удара по больнице в Газе - РИА Новости, 17.10.2023

Россия и ОАЭ запросили заседание Совбеза ООН из-за удара по больнице в Газе

Россия и ОАЭ запросили срочное открытое заседание СБ ООН в связи с ударом по больнице в секторе Газа, сообщил в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T23:06

2023-10-17T23:06

2023-10-17T23:07

оаэ

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дмитрий полянский

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

сектор газа

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ООН, 17 окт - РИА Новости. Россия и ОАЭ запросили срочное открытое заседание СБ ООН в связи с ударом по больнице в секторе Газа, сообщил в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Россия и ОАЭ запросили на утро 18 октября срочное открытое заседание СБ ООН в связи с ударом по госпиталю в Газе", - указал Полянский.Ранее представитель минздрава Газы заявил, что удар по баптистской больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа нанес Израиль, более 500 человек погибли. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам. По данным палестинского минздрава, большинство погибших - женщины и дети. При этом израильский телеканал i24 сообщает, что первоначальное расследование Армии Израиля показало, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты ХАМАС.

https://ria.ru/20231017/erdogan-1903468029.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

оаэ, в мире, россия, дмитрий полянский, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа, израиль