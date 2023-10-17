https://ria.ru/20231017/bolnichnyy-1903304182.html

Закрыть больничный после ОРВИ и COVID-19 в Подмосковье можно дистанционно

Закрыть больничный после ОРВИ и COVID-19 в Подмосковье можно дистанционно - РИА Новости, 17.10.2023

Закрыть больничный после ОРВИ и COVID-19 в Подмосковье можно дистанционно

В Подмосковье жители, которые переболели ОРВИ или COVID-19 в легкой форме, имеют возможность закрытия больничного листа без посещения поликлиники – через... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T13:08

2023-10-17T13:08

2023-10-17T13:08

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

орви

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. В Подмосковье жители, которые переболели ОРВИ или COVID-19 в легкой форме, имеют возможность закрытия больничного листа без посещения поликлиники – через телемедицинскую консультацию, сообщает пресс-служба регионального Минздрава. Запись на консультацию возможна на сайте "Здоровье". Воспользоваться услугой могут жители Московской области, которые прикреплены к поликлиникам, подведомственным Минздраву Подмосковья. Первый зампред правительства региона Светлана Стригункова отметила, что традиционно в осенний период наблюдается подъем респираторных вирусных инфекций, из-за чего возрастает нагрузка на первичное звено. Для удобства жителей Московской области было введено дистанционное закрытие больничных листов после ОРВИ или новой коронавирусной инфекции. "Это касается тех пациентов, чья болезнь протекала в легкой форме. Во время онлайн-консультации врач опросит пациента, и, если у пациента еще сохраняются симптомы заболевания, то врач назначит ему очный прием для продления больничного", - сказала Стригункова. В пресс-службе уточнили, что у пациента также сохраняется возможность очного посещения врача для закрытия больничного листа. Записаться на телемедицинскую консультацию для закрытия больничного можно на портале "Госуслуги" в разделе "Терапия", выбрав свободную запись в ячейке "ТМК по закрытию ЭЛН". Еще оформление записи возможно по телефону 122.

https://ria.ru/20231016/medoborudovanie-1903056431.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), светлана стригункова , орви