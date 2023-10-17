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Евросовет признал блокаду Газы Израилем нарушением международного права - РИА Новости, 17.10.2023
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22:06 17.10.2023 (обновлено: 22:17 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/blokada-1903469335.html
Евросовет признал блокаду Газы Израилем нарушением международного права
Евросовет признал блокаду Газы Израилем нарушением международного права - РИА Новости, 17.10.2023
Евросовет признал блокаду Газы Израилем нарушением международного права
Глава Евросовета Шарль Мишель признал, что полная блокада сектора Газа со стороны Израиля нарушает международное гуманитарное право. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T22:06
2023-10-17T22:17
в мире
израиль
евросовет
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
россия
ближний восток
шарль мишель
владимир путин
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БРЮССЕЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель признал, что полная блокада сектора Газа со стороны Израиля нарушает международное гуманитарное право."Тотальная блокада, когда вы перекрываете базовую инфраструктуру, перекрываете воду и электричество, если вы не позволяете доставить пищу, - все это не соответствует международному праву", - сказал он на пресс-конференции по итогам виртуального внеочередного саммита лидеров стран Евросоюза, на котором обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке. Мишеля спросили, считает ли он нарушением со стороны Израиля международного гуманитарного права, когда он полностью блокирует сектор Газа.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html
https://ria.ru/20231017/erdogan-1903468029.html
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в мире, израиль, евросовет, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, ближний восток, шарль мишель, владимир путин, хамас, оон
В мире, Израиль, Евросовет, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Россия, Ближний Восток, Шарль Мишель, Владимир Путин, ХАМАС, ООН
Евросовет признал блокаду Газы Израилем нарушением международного права

Глава Евросовета: блокада сектора Газа нарушает международное гуманитарное право

© AP Photo / Hatem MoussaПоследствия разрушений после израильского авиаудара в Дейр-эль-Балахе, к югу от сектора Газа
Последствия разрушений после израильского авиаудара в Дейр-эль-Балахе, к югу от сектора Газа - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
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БРЮССЕЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель признал, что полная блокада сектора Газа со стороны Израиля нарушает международное гуманитарное право.
"Тотальная блокада, когда вы перекрываете базовую инфраструктуру, перекрываете воду и электричество, если вы не позволяете доставить пищу, - все это не соответствует международному праву", - сказал он на пресс-конференции по итогам виртуального внеочередного саммита лидеров стран Евросоюза, на котором обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке. Мишеля спросили, считает ли он нарушением со стороны Израиля международного гуманитарного права, когда он полностью блокирует сектор Газа.
Последствия израильского авиаудара в Джабалии, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Геноцид — это не преступление: Запад "вписался" за Израиль
13 октября, 08:00
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян.
Палестинцы ищут выживших в здании, разрушенном в результате израильской бомбардировки в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Эрдоган призвал остановить беспрецедентное злодеяние в Газе
Вчера, 21:57
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
 
В миреИзраильЕвросоветОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуРоссияБлижний ВостокШарль МишельВладимир ПутинХАМАСООН
 
 
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