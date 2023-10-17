Рейтинг@Mail.ru
ЕС начинает топливную блокаду Украины - РИА Новости, 17.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 17.10.2023 (обновлено: 08:09 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/blokada-1903206902.html
ЕС начинает топливную блокаду Украины
ЕС начинает топливную блокаду Украины - РИА Новости, 17.10.2023
ЕС начинает топливную блокаду Украины
Украинские средства массовой дезинформации со ссылкой на внутренних трейдеров сообщают, что в стране чем дальше, тем более явно начинает проявляться дефицит... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T08:00
2023-10-17T08:09
украина
польша
россия
дональд туск
евросоюз
воздушно-космические силы россии
аналитика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788339923_0:232:3185:2024_1920x0_80_0_0_e06c662e683bf99755ab200b8d87d961.jpg
Украинские средства массовой дезинформации со ссылкой на внутренних трейдеров сообщают, что в стране чем дальше, тем более явно начинает проявляться дефицит автомобильного топлива. У тамошнего рядового обывателя трещит привычный шаблон, потому что в кои-то веки во всех украинских бедах виновата не Россия, а западные друзья. Украинские нефтетрейдеры пока еще удерживают цены, но предупреждают, что это ненадолго, так как большинство каналов, по которым бензин и дизель попадали в страну, более недоступны.Речь идет о странах, с которыми Украина граничит на западе и в семью которых так мечтает попасть.Не секрет, что после начала СВО и полного запрета экспорта российской нефти и топлива напрямую на Украину еще некоторое время действовал так называемый белорусский маршрут. По нему российское топливо, делая крюк через Белоруссию, где оно по документам превращалось в бензин и дизель белорусского производства, шло прямиком на автозаправки Незалежной. Канал этот действовал очень недолго и был закрыт по инициативе самого Киева, который фактически расторг любые связи и отношения с Минском из-за его поддержки России. Так русофобия нанесла своим адептам первый удар.Всю весну и почти все лето 2022 года страны ЕС демонстративно поддерживали Украину, подсвечивали в цвета ее флага государственные учреждения, давали оружие, кредиты — и совершенно не торопились отказываться от импорта российской нефти. Напомним, что, хотя первой о введении тотального эмбарго отчиталась Польша, весь остальной Евросоюз сподобился на аналогичный шаг только в декабре 2022-го. Да и то, как позднее выяснилось, российская нефть потоком шла на Запад, только уже под маркой индийской, турецкой, а порой и даже латвийской.То, что это не наши фантазии, подтверждают сами украинские источники. Они прямым текстом говорят, что был налажен и до недавнего времени функционировал канал поставок топлива автомобилями из Польши, Румынии, Болгарии и Молдовы. Сразу подскажем: кроме румын, все перечисленные были тотально зависимы от российских поставок, а в Болгарии и Молдове этот показатель колебался в районе доминирующих девяноста процентов. Так что бензовозы таскали украинцам все те же российские нефтепродукты, только с уже заложенной в стоимость наценкой за срочность и ловкость рук.Польша, ранее отчитавшаяся в прекращении закупок топлива у Москвы по нефтепроводу "Дружба", ровно месяц назад запретила въезд на свою территорию легковых автомобилей с российскими номерами. Этот же запрет поддержали вся Прибалтика, а также Германия и Финляндия. И хотя про грузовые автомобили речь официально не шла, с границ постоянно приходили сообщения, что международные автомобильные перевозки также весьма затруднены.Киев этот шаг горячо приветствовал.И вот прошел всего месяц с момента, когда пересох последний прямой логистический ручеек из России, как Польша резко замедлила ресурсный товарооборот. Источники в украинской таможне сообщают, что даже пустые бензовозы, чтобы въехать в Польшу, вынуждены простаивать на границе по 10-12 суток, хотя ранее этот срок был вдвое-втрое меньше. Если месяц назад одна автоцистерна успевала за месяц сделать четыре ходки, то теперь от силы две — и вовсе не по желанию украинской стороны. На границе с Румынией прождать нужно не менее 15 суток, не все гладко и в пунктах пропуска с Молдавией. Простейшая математика подсказывает, что для сохранения объемов поставок Киеву нужно удвоить трансграничный автомобильный парк, но вероятность этого относится к ненаучной фантастике.Добавим в общую картину немного морских оттенков.Опять же, ни для кого не было секретом, что под прикрытием зерновой сделки Украина в товарных количествах ввозила на свою территорию товары первой необходимости, куда входило и топливо. Россия до определенного момента делала вид, что ничего не понимает, а потом из сделки вышла и за собой вывела украинскую портовую инфраструктуру. Большинство изданий, вцепившихся в слово "зерно", видимо, забыли, что порт Одессы и прочие в течении и в устье Дуная способны переваливать еще и нефтепродукты. Благо логистическое плечо из Болгарии и Румынии вдоль по западному побережью Черного моря минимальное.Пока Украина в рамках показушной артистичности своего лидера засылала в Крым диверсантов с задачей сфотографироваться на фоне желто-синего флага, российские ВКС спокойно выводили из строя пакгаузы, портовые резервуары и транспортировочные мосты. Для лучшего усвоения уроков в гости к Кременчугскому НПЗ была отправлена пара крылатых гостей, которые хоть и не вывели единственный завод из строя, но обозначили границы дальнейших возможностей.И еще один штрих на многогранном полотне геополитики.В воскресенье в Польше прошли парламентские выборы, которые предваряла крайне напряженная предвыборная кампания. В результате главные русофобы из "Права и справедливости" хоть и набрали больше всех голосов (36%), но три оппозиционные партии, стоящие на позициях умеренности и необходимости диалога с Москвой, забрали больше половины. Есть мнение, что закручивание польского бензинового вентиля напрямую связано с этими событиями. И не потому, что партия Дональда Туска резко воспылала любовью к России, а потому, что Варшаве уже самой не очень хватает наличных ресурсов и выбор делается в пользу защиты собственных интересов.Внезапно выяснилось, что русофобия приводит к дефициту и социальному напряжению, когда собственные граждане требуют снизить цены на бензин и электроэнергию, а не швырять драгоценные ресурсы в бездонный украинский котел.
https://ria.ru/20231009/evrosoyuz-1901353709.html
https://ria.ru/20231003/ukraina-1900073964.html
https://ria.ru/20231006/ukraina-1900804979.html
https://ria.ru/20230930/evropa-1899531133.html
украина
польша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Сергей Савчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg
Сергей Савчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788339923_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_73a00791dbadd11965fc1e7cc77a7660.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, польша, россия, дональд туск, евросоюз, воздушно-космические силы россии, аналитика
Украина, Польша, Россия, Дональд Туск, Евросоюз, Воздушно-космические силы России, Аналитика

ЕС начинает топливную блокаду Украины

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины
Флаги ЕС и Украины - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Сергей Савчук
Сергей Савчук
Все материалы
Украинские средства массовой дезинформации со ссылкой на внутренних трейдеров сообщают, что в стране чем дальше, тем более явно начинает проявляться дефицит автомобильного топлива. У тамошнего рядового обывателя трещит привычный шаблон, потому что в кои-то веки во всех украинских бедах виновата не Россия, а западные друзья. Украинские нефтетрейдеры пока еще удерживают цены, но предупреждают, что это ненадолго, так как большинство каналов, по которым бензин и дизель попадали в страну, более недоступны.
Речь идет о странах, с которыми Украина граничит на западе и в семью которых так мечтает попасть.
Флаги Украины и Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Можно сжигать: Украина как топливо для военно-финансовой пирамиды Европы
9 октября, 08:00
Не секрет, что после начала СВО и полного запрета экспорта российской нефти и топлива напрямую на Украину еще некоторое время действовал так называемый белорусский маршрут. По нему российское топливо, делая крюк через Белоруссию, где оно по документам превращалось в бензин и дизель белорусского производства, шло прямиком на автозаправки Незалежной. Канал этот действовал очень недолго и был закрыт по инициативе самого Киева, который фактически расторг любые связи и отношения с Минском из-за его поддержки России. Так русофобия нанесла своим адептам первый удар.
Всю весну и почти все лето 2022 года страны ЕС демонстративно поддерживали Украину, подсвечивали в цвета ее флага государственные учреждения, давали оружие, кредиты — и совершенно не торопились отказываться от импорта российской нефти. Напомним, что, хотя первой о введении тотального эмбарго отчиталась Польша, весь остальной Евросоюз сподобился на аналогичный шаг только в декабре 2022-го. Да и то, как позднее выяснилось, российская нефть потоком шла на Запад, только уже под маркой индийской, турецкой, а порой и даже латвийской.
То, что это не наши фантазии, подтверждают сами украинские источники. Они прямым текстом говорят, что был налажен и до недавнего времени функционировал канал поставок топлива автомобилями из Польши, Румынии, Болгарии и Молдовы. Сразу подскажем: кроме румын, все перечисленные были тотально зависимы от российских поставок, а в Болгарии и Молдове этот показатель колебался в районе доминирующих девяноста процентов. Так что бензовозы таскали украинцам все те же российские нефтепродукты, только с уже заложенной в стоимость наценкой за срочность и ловкость рук.
Польша, ранее отчитавшаяся в прекращении закупок топлива у Москвы по нефтепроводу "Дружба", ровно месяц назад запретила въезд на свою территорию легковых автомобилей с российскими номерами. Этот же запрет поддержали вся Прибалтика, а также Германия и Финляндия. И хотя про грузовые автомобили речь официально не шла, с границ постоянно приходили сообщения, что международные автомобильные перевозки также весьма затруднены.
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Боюсселе - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
Европейцы напели Киеву романсы про финансы, но денег не дали
3 октября, 08:00
Киев этот шаг горячо приветствовал.
И вот прошел всего месяц с момента, когда пересох последний прямой логистический ручеек из России, как Польша резко замедлила ресурсный товарооборот. Источники в украинской таможне сообщают, что даже пустые бензовозы, чтобы въехать в Польшу, вынуждены простаивать на границе по 10-12 суток, хотя ранее этот срок был вдвое-втрое меньше. Если месяц назад одна автоцистерна успевала за месяц сделать четыре ходки, то теперь от силы две — и вовсе не по желанию украинской стороны. На границе с Румынией прождать нужно не менее 15 суток, не все гладко и в пунктах пропуска с Молдавией. Простейшая математика подсказывает, что для сохранения объемов поставок Киеву нужно удвоить трансграничный автомобильный парк, но вероятность этого относится к ненаучной фантастике.
Добавим в общую картину немного морских оттенков.
Опять же, ни для кого не было секретом, что под прикрытием зерновой сделки Украина в товарных количествах ввозила на свою территорию товары первой необходимости, куда входило и топливо. Россия до определенного момента делала вид, что ничего не понимает, а потом из сделки вышла и за собой вывела украинскую портовую инфраструктуру. Большинство изданий, вцепившихся в слово "зерно", видимо, забыли, что порт Одессы и прочие в течении и в устье Дуная способны переваливать еще и нефтепродукты. Благо логистическое плечо из Болгарии и Румынии вдоль по западному побережью Черного моря минимальное.
Государственные флаги в здании Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
Пора валить: Запад ищет способы закрыть токсичный проект Украины
6 октября, 08:00
Пока Украина в рамках показушной артистичности своего лидера засылала в Крым диверсантов с задачей сфотографироваться на фоне желто-синего флага, российские ВКС спокойно выводили из строя пакгаузы, портовые резервуары и транспортировочные мосты. Для лучшего усвоения уроков в гости к Кременчугскому НПЗ была отправлена пара крылатых гостей, которые хоть и не вывели единственный завод из строя, но обозначили границы дальнейших возможностей.
И еще один штрих на многогранном полотне геополитики.
В воскресенье в Польше прошли парламентские выборы, которые предваряла крайне напряженная предвыборная кампания. В результате главные русофобы из "Права и справедливости" хоть и набрали больше всех голосов (36%), но три оппозиционные партии, стоящие на позициях умеренности и необходимости диалога с Москвой, забрали больше половины. Есть мнение, что закручивание польского бензинового вентиля напрямую связано с этими событиями. И не потому, что партия Дональда Туска резко воспылала любовью к России, а потому, что Варшаве уже самой не очень хватает наличных ресурсов и выбор делается в пользу защиты собственных интересов.
Внезапно выяснилось, что русофобия приводит к дефициту и социальному напряжению, когда собственные граждане требуют снизить цены на бензин и электроэнергию, а не швырять драгоценные ресурсы в бездонный украинский котел.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
Европа потерпела сокрушительное поражение в войне с Россией
30 сентября, 08:00
 
УкраинаПольшаРоссияДональд ТускЕвросоюзВоздушно-космические силы РоссииАналитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала