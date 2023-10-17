https://ria.ru/20231017/blokada-1903206902.html

ЕС начинает топливную блокаду Украины

ЕС начинает топливную блокаду Украины - РИА Новости, 17.10.2023

ЕС начинает топливную блокаду Украины

Украинские средства массовой дезинформации со ссылкой на внутренних трейдеров сообщают, что в стране чем дальше, тем более явно начинает проявляться дефицит... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T08:00

2023-10-17T08:00

2023-10-17T08:09

украина

польша

россия

дональд туск

евросоюз

воздушно-космические силы россии

аналитика

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Украинские средства массовой дезинформации со ссылкой на внутренних трейдеров сообщают, что в стране чем дальше, тем более явно начинает проявляться дефицит автомобильного топлива. У тамошнего рядового обывателя трещит привычный шаблон, потому что в кои-то веки во всех украинских бедах виновата не Россия, а западные друзья. Украинские нефтетрейдеры пока еще удерживают цены, но предупреждают, что это ненадолго, так как большинство каналов, по которым бензин и дизель попадали в страну, более недоступны.Речь идет о странах, с которыми Украина граничит на западе и в семью которых так мечтает попасть.Не секрет, что после начала СВО и полного запрета экспорта российской нефти и топлива напрямую на Украину еще некоторое время действовал так называемый белорусский маршрут. По нему российское топливо, делая крюк через Белоруссию, где оно по документам превращалось в бензин и дизель белорусского производства, шло прямиком на автозаправки Незалежной. Канал этот действовал очень недолго и был закрыт по инициативе самого Киева, который фактически расторг любые связи и отношения с Минском из-за его поддержки России. Так русофобия нанесла своим адептам первый удар.Всю весну и почти все лето 2022 года страны ЕС демонстративно поддерживали Украину, подсвечивали в цвета ее флага государственные учреждения, давали оружие, кредиты — и совершенно не торопились отказываться от импорта российской нефти. Напомним, что, хотя первой о введении тотального эмбарго отчиталась Польша, весь остальной Евросоюз сподобился на аналогичный шаг только в декабре 2022-го. Да и то, как позднее выяснилось, российская нефть потоком шла на Запад, только уже под маркой индийской, турецкой, а порой и даже латвийской.То, что это не наши фантазии, подтверждают сами украинские источники. Они прямым текстом говорят, что был налажен и до недавнего времени функционировал канал поставок топлива автомобилями из Польши, Румынии, Болгарии и Молдовы. Сразу подскажем: кроме румын, все перечисленные были тотально зависимы от российских поставок, а в Болгарии и Молдове этот показатель колебался в районе доминирующих девяноста процентов. Так что бензовозы таскали украинцам все те же российские нефтепродукты, только с уже заложенной в стоимость наценкой за срочность и ловкость рук.Польша, ранее отчитавшаяся в прекращении закупок топлива у Москвы по нефтепроводу "Дружба", ровно месяц назад запретила въезд на свою территорию легковых автомобилей с российскими номерами. Этот же запрет поддержали вся Прибалтика, а также Германия и Финляндия. И хотя про грузовые автомобили речь официально не шла, с границ постоянно приходили сообщения, что международные автомобильные перевозки также весьма затруднены.Киев этот шаг горячо приветствовал.И вот прошел всего месяц с момента, когда пересох последний прямой логистический ручеек из России, как Польша резко замедлила ресурсный товарооборот. Источники в украинской таможне сообщают, что даже пустые бензовозы, чтобы въехать в Польшу, вынуждены простаивать на границе по 10-12 суток, хотя ранее этот срок был вдвое-втрое меньше. Если месяц назад одна автоцистерна успевала за месяц сделать четыре ходки, то теперь от силы две — и вовсе не по желанию украинской стороны. На границе с Румынией прождать нужно не менее 15 суток, не все гладко и в пунктах пропуска с Молдавией. Простейшая математика подсказывает, что для сохранения объемов поставок Киеву нужно удвоить трансграничный автомобильный парк, но вероятность этого относится к ненаучной фантастике.Добавим в общую картину немного морских оттенков.Опять же, ни для кого не было секретом, что под прикрытием зерновой сделки Украина в товарных количествах ввозила на свою территорию товары первой необходимости, куда входило и топливо. Россия до определенного момента делала вид, что ничего не понимает, а потом из сделки вышла и за собой вывела украинскую портовую инфраструктуру. Большинство изданий, вцепившихся в слово "зерно", видимо, забыли, что порт Одессы и прочие в течении и в устье Дуная способны переваливать еще и нефтепродукты. Благо логистическое плечо из Болгарии и Румынии вдоль по западному побережью Черного моря минимальное.Пока Украина в рамках показушной артистичности своего лидера засылала в Крым диверсантов с задачей сфотографироваться на фоне желто-синего флага, российские ВКС спокойно выводили из строя пакгаузы, портовые резервуары и транспортировочные мосты. Для лучшего усвоения уроков в гости к Кременчугскому НПЗ была отправлена пара крылатых гостей, которые хоть и не вывели единственный завод из строя, но обозначили границы дальнейших возможностей.И еще один штрих на многогранном полотне геополитики.В воскресенье в Польше прошли парламентские выборы, которые предваряла крайне напряженная предвыборная кампания. В результате главные русофобы из "Права и справедливости" хоть и набрали больше всех голосов (36%), но три оппозиционные партии, стоящие на позициях умеренности и необходимости диалога с Москвой, забрали больше половины. Есть мнение, что закручивание польского бензинового вентиля напрямую связано с этими событиями. И не потому, что партия Дональда Туска резко воспылала любовью к России, а потому, что Варшаве уже самой не очень хватает наличных ресурсов и выбор делается в пользу защиты собственных интересов.Внезапно выяснилось, что русофобия приводит к дефициту и социальному напряжению, когда собственные граждане требуют снизить цены на бензин и электроэнергию, а не швырять драгоценные ресурсы в бездонный украинский котел.

https://ria.ru/20231009/evrosoyuz-1901353709.html

https://ria.ru/20231003/ukraina-1900073964.html

https://ria.ru/20231006/ukraina-1900804979.html

https://ria.ru/20230930/evropa-1899531133.html

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

украина, польша, россия, дональд туск, евросоюз, воздушно-космические силы россии, аналитика