Рейтинг@Mail.ru
Red Wings продлила режим возврата билетов без комиссии на рейсы в Израиль - РИА Новости, 17.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
13:42 17.10.2023 (обновлено: 13:56 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/bilety-1903314447.html
Red Wings продлила режим возврата билетов без комиссии на рейсы в Израиль
Red Wings продлила режим возврата билетов без комиссии на рейсы в Израиль - РИА Новости, 17.10.2023
Red Wings продлила режим возврата билетов без комиссии на рейсы в Израиль
Авиакомпания Red Wings продлевает режим вынужденного возврата/обмена билетов без комиссии для рейсов из Израиля и обратно, вылетающих по 23 октября... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T13:42
2023-10-17T13:56
туризм
новости - туризм
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854864318_0:143:3236:1964_1920x0_80_0_0_d5f43697003c9933eb890323bbfede64.jpg
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Авиакомпания Red Wings продлевает режим вынужденного возврата/обмена билетов без комиссии для рейсов из Израиля и обратно, вылетающих по 23 октября включительно, сообщил перевозчик."Принимая во внимание сохраняющуюся на территории Израиля напряженную военно-политическую обстановку, авиакомпанией принято решение о продлении режима вынужденного возврата/обмена билетов без взимания комиссии для рейсов, вылетающих по 23 октября включительно",- говорится в сообщении.Авиакомпания напоминает, что осуществление возврата возможно вплоть до момента завершения регистрации на вылетающий рейс. Обмен осуществляется без дополнительных сборов с учетом полной стоимости ранее приобретенного билета и оплатой ценовой разницы (при наличии таковой) полета с новой датой вылета.
https://ria.ru/20231010/izrail-1901569949.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854864318_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_ffac25dc689341f986f1b15a0eeecf34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Туризм, Новости - Туризм, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Red Wings продлила режим возврата билетов без комиссии на рейсы в Израиль

Red Wings продлила возврат билетов без комиссии на рейсы в Израиль и обратно

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк Самолет Airbus A320-232 авиакомпании Red Wings
 Самолет Airbus A320-232 авиакомпании Red Wings - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Самолет Airbus A320-232 авиакомпании Red Wings. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Авиакомпания Red Wings продлевает режим вынужденного возврата/обмена билетов без комиссии для рейсов из Израиля и обратно, вылетающих по 23 октября включительно, сообщил перевозчик.
"Принимая во внимание сохраняющуюся на территории Израиля напряженную военно-политическую обстановку, авиакомпанией принято решение о продлении режима вынужденного возврата/обмена билетов без взимания комиссии для рейсов, вылетающих по 23 октября включительно",- говорится в сообщении.
Авиакомпания напоминает, что осуществление возврата возможно вплоть до момента завершения регистрации на вылетающий рейс. Обмен осуществляется без дополнительных сборов с учетом полной стоимости ранее приобретенного билета и оплатой ценовой разницы (при наличии таковой) полета с новой датой вылета.
Последствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Война в Израиле: что там происходит с россиянами и как быть туристам
10 октября, 08:00
 
ТуризмНовости - ТуризмИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала