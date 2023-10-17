https://ria.ru/20231017/bilety-1903314447.html

Red Wings продлила режим возврата билетов без комиссии на рейсы в Израиль

Red Wings продлила режим возврата билетов без комиссии на рейсы в Израиль - РИА Новости, 17.10.2023

Red Wings продлила режим возврата билетов без комиссии на рейсы в Израиль

Авиакомпания Red Wings продлевает режим вынужденного возврата/обмена билетов без комиссии для рейсов из Израиля и обратно, вылетающих по 23 октября... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T13:42

2023-10-17T13:42

2023-10-17T13:56

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Авиакомпания Red Wings продлевает режим вынужденного возврата/обмена билетов без комиссии для рейсов из Израиля и обратно, вылетающих по 23 октября включительно, сообщил перевозчик."Принимая во внимание сохраняющуюся на территории Израиля напряженную военно-политическую обстановку, авиакомпанией принято решение о продлении режима вынужденного возврата/обмена билетов без взимания комиссии для рейсов, вылетающих по 23 октября включительно",- говорится в сообщении.Авиакомпания напоминает, что осуществление возврата возможно вплоть до момента завершения регистрации на вылетающий рейс. Обмен осуществляется без дополнительных сборов с учетом полной стоимости ранее приобретенного билета и оплатой ценовой разницы (при наличии таковой) полета с новой датой вылета.

https://ria.ru/20231010/izrail-1901569949.html

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новости - туризм, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году