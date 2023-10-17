https://ria.ru/20231017/bilety-1903314447.html
Red Wings продлила режим возврата билетов без комиссии на рейсы в Израиль
Red Wings продлила режим возврата билетов без комиссии на рейсы в Израиль - РИА Новости, 17.10.2023
Red Wings продлила режим возврата билетов без комиссии на рейсы в Израиль
Авиакомпания Red Wings продлевает режим вынужденного возврата/обмена билетов без комиссии для рейсов из Израиля и обратно, вылетающих по 23 октября... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T13:42
2023-10-17T13:42
2023-10-17T13:56
туризм
новости - туризм
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854864318_0:143:3236:1964_1920x0_80_0_0_d5f43697003c9933eb890323bbfede64.jpg
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Авиакомпания Red Wings продлевает режим вынужденного возврата/обмена билетов без комиссии для рейсов из Израиля и обратно, вылетающих по 23 октября включительно, сообщил перевозчик."Принимая во внимание сохраняющуюся на территории Израиля напряженную военно-политическую обстановку, авиакомпанией принято решение о продлении режима вынужденного возврата/обмена билетов без взимания комиссии для рейсов, вылетающих по 23 октября включительно",- говорится в сообщении.Авиакомпания напоминает, что осуществление возврата возможно вплоть до момента завершения регистрации на вылетающий рейс. Обмен осуществляется без дополнительных сборов с учетом полной стоимости ранее приобретенного билета и оплатой ценовой разницы (при наличии таковой) полета с новой датой вылета.
https://ria.ru/20231010/izrail-1901569949.html
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854864318_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_ffac25dc689341f986f1b15a0eeecf34.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Туризм, Новости - Туризм, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Red Wings продлила режим возврата билетов без комиссии на рейсы в Израиль
Red Wings продлила возврат билетов без комиссии на рейсы в Израиль и обратно