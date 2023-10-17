https://ria.ru/20231017/bespilotnik-1903237164.html
ПВО сбила восемь беспилотников на подлете к Крыму
ПВО сбила восемь беспилотников на подлете к Крыму - РИА Новости, 17.10.2023
ПВО сбила восемь беспилотников на подлете к Крыму
Система ПВО предотвратила атаку украинских дронов на Крым, сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T09:06
2023-10-17T09:06
2023-10-17T09:38
специальная военная операция на украине
безопасность
республика крым
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт — РИА Новости. Система ПВО предотвратила атаку украинских дронов на Крым, сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале."За ночь на подлете к Крыму подавлены средствами РЭБ и сбиты силами ПВО восемь БПЛА противника. Благодарю наших военных за четкую и слаженную работу!" — написал он.Украинские военные регулярно пытаются атаковать объекты в Крыму. Так, 7 октября Киев выпустил по полуострову переоборудованную в ударный вариант ракету комплекса С-200. Ее уничтожила российская ПВО. За сутки до этого военные сбили беспилотник ВСУ над Черным морем в десяти километрах от побережья Крыма. В конце сентября российские средства ПВО уничтожили четыре украинских дрона над Черным морем и полуостровом.
https://ria.ru/20231016/bespilotnik-1903001536.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, республика крым, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Республика Крым, Украина
ПВО сбила восемь беспилотников на подлете к Крыму
Аксенов: за ночь на подлете к Крыму сбили восемь украинских беспилотников