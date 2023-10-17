https://ria.ru/20231017/bespilotnik-1903237164.html

ПВО сбила восемь беспилотников на подлете к Крыму

ПВО сбила восемь беспилотников на подлете к Крыму - РИА Новости, 17.10.2023

ПВО сбила восемь беспилотников на подлете к Крыму

Система ПВО предотвратила атаку украинских дронов на Крым, сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T09:06

2023-10-17T09:06

2023-10-17T09:38

специальная военная операция на украине

безопасность

республика крым

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт — РИА Новости. Система ПВО предотвратила атаку украинских дронов на Крым, сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале."За ночь на подлете к Крыму подавлены средствами РЭБ и сбиты силами ПВО восемь БПЛА противника. Благодарю наших военных за четкую и слаженную работу!" — написал он.Украинские военные регулярно пытаются атаковать объекты в Крыму. Так, 7 октября Киев выпустил по полуострову переоборудованную в ударный вариант ракету комплекса С-200. Ее уничтожила российская ПВО. За сутки до этого военные сбили беспилотник ВСУ над Черным морем в десяти километрах от побережья Крыма. В конце сентября российские средства ПВО уничтожили четыре украинских дрона над Черным морем и полуостровом.

https://ria.ru/20231016/bespilotnik-1903001536.html

республика крым

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, республика крым, украина