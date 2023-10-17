https://ria.ru/20231017/bayden-1903480102.html
СМИ: Байден запросит сто миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю
СМИ: Байден запросит сто миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю - РИА Новости, 17.10.2023
СМИ: Байден запросит сто миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю
Президент США Джо Байден планирует запросить у американского конгресса дополнительно 100 миллиардов долларов, которые пойдут, в том числе, на военную поддержку... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T23:33
2023-10-17T23:33
2023-10-17T23:36
в мире
украина
израиль
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ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден планирует запросить у американского конгресса дополнительно 100 миллиардов долларов, которые пойдут, в том числе, на военную поддержку Украины, Израиля и Тайваня, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники."Президент Джо Байден обдумывает запросить дополнительно около 100 миллиардов долларов, которые будут включать военную помощь Израилю и Украине, а также средства на защиту границы и помощь странам в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань", - говорится в публикации.По данным издания, в Белом доме рассчитывают на широкую поддержку пакета дополнительной помощи со стороны обеих партий в американском конгрессе.Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, израиль, тайвань, конгресс сша
В мире, Украина, Израиль, Тайвань, Конгресс США
СМИ: Байден запросит сто миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю
Блумберг: Байден запросит у конгресса еще $100 млрд на помощь Украине и Израилю
ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости.
Президент США Джо Байден планирует запросить у американского конгресса дополнительно 100 миллиардов долларов, которые пойдут, в том числе, на военную поддержку Украины, Израиля и Тайваня, сообщает агентство Блумберг
со ссылкой на источники.
"Президент Джо Байден обдумывает запросить дополнительно около 100 миллиардов долларов, которые будут включать военную помощь Израилю и Украине, а также средства на защиту границы и помощь странам в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань", - говорится в публикации.
По данным издания, в Белом доме рассчитывают на широкую поддержку пакета дополнительной помощи со стороны обеих партий в американском конгрессе.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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