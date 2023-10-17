https://ria.ru/20231017/bayden-1903480102.html

СМИ: Байден запросит сто миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю

СМИ: Байден запросит сто миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю - РИА Новости, 17.10.2023

СМИ: Байден запросит сто миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю

Президент США Джо Байден планирует запросить у американского конгресса дополнительно 100 миллиардов долларов, которые пойдут, в том числе, на военную поддержку... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T23:33

2023-10-17T23:33

2023-10-17T23:36

в мире

украина

израиль

тайвань

конгресс сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883537591_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8ba6e3cb1ee2482ba5acdebe658f1f9d.jpg

ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден планирует запросить у американского конгресса дополнительно 100 миллиардов долларов, которые пойдут, в том числе, на военную поддержку Украины, Израиля и Тайваня, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники."Президент Джо Байден обдумывает запросить дополнительно около 100 миллиардов долларов, которые будут включать военную помощь Израилю и Украине, а также средства на защиту границы и помощь странам в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань", - говорится в публикации.По данным издания, в Белом доме рассчитывают на широкую поддержку пакета дополнительной помощи со стороны обеих партий в американском конгрессе.Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20231017/izrail-1903392600.html

украина

израиль

тайвань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, израиль, тайвань, конгресс сша