https://ria.ru/20231017/bayden-1903337868.html

Байден прилетит в Израиль на пять часов, пишут СМИ

Байден прилетит в Израиль на пять часов, пишут СМИ - РИА Новости, 17.10.2023

Байден прилетит в Израиль на пять часов, пишут СМИ

Визит президента США Джо Байдена в Израиль, намеченный на среду, продлится пять часов, сообщает израильский портал Arutz Sheva. РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T14:58

2023-10-17T14:58

2023-10-17T14:58

в мире

израиль

сша

джо байден

биньямин нетаньяху

ицхак герцог

хамас

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/09/1883089387_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_6de29143bf3c5885d3335a0520665a22.jpg

ТЕЛЬ_АВИВ, 17 окт - РИА Новости. Визит президента США Джо Байдена в Израиль, намеченный на среду, продлится пять часов, сообщает израильский портал Arutz Sheva. По данным портала, Байден прибудет в Израиль в 10.00 утра и покинет страну в 15.00 (время совпадает с мск). В программе визита американского лидера присутствуют встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, президентом Ицхаком Герцогом и представителями семей заложников, которых похитили бойцы ХАМАС, отмечено в публикации. На фоне эскалации конфликта в секторе Газа в Израиле уже дважды побывал госсекретарь Энтони Блинкен, шеф Пентагона Ллойд Остин и глава Центрального командования Вооружённых сил США генерал Майкл Курилла.

https://ria.ru/20231017/risk-1903224487.html

израиль

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, сша, джо байден, биньямин нетаньяху, ицхак герцог, хамас, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году