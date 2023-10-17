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Байден прилетит в Израиль на пять часов, пишут СМИ - РИА Новости, 17.10.2023
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14:58 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/bayden-1903337868.html
Байден прилетит в Израиль на пять часов, пишут СМИ
Байден прилетит в Израиль на пять часов, пишут СМИ - РИА Новости, 17.10.2023
Байден прилетит в Израиль на пять часов, пишут СМИ
Визит президента США Джо Байдена в Израиль, намеченный на среду, продлится пять часов, сообщает израильский портал Arutz Sheva. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T14:58
2023-10-17T14:58
в мире
израиль
сша
джо байден
биньямин нетаньяху
ицхак герцог
хамас
министерство обороны сша
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ТЕЛЬ_АВИВ, 17 окт - РИА Новости. Визит президента США Джо Байдена в Израиль, намеченный на среду, продлится пять часов, сообщает израильский портал Arutz Sheva. По данным портала, Байден прибудет в Израиль в 10.00 утра и покинет страну в 15.00 (время совпадает с мск). В программе визита американского лидера присутствуют встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, президентом Ицхаком Герцогом и представителями семей заложников, которых похитили бойцы ХАМАС, отмечено в публикации. На фоне эскалации конфликта в секторе Газа в Израиле уже дважды побывал госсекретарь Энтони Блинкен, шеф Пентагона Ллойд Остин и глава Центрального командования Вооружённых сил США генерал Майкл Курилла.
https://ria.ru/20231017/risk-1903224487.html
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в мире, израиль, сша, джо байден, биньямин нетаньяху, ицхак герцог, хамас, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Джо Байден, Биньямин Нетаньяху, Ицхак Герцог, ХАМАС, Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Байден прилетит в Израиль на пять часов, пишут СМИ

Arutz Sheva: визит Байдена в Израиль состоится в среду и продлится пять часов

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ТЕЛЬ_АВИВ, 17 окт - РИА Новости. Визит президента США Джо Байдена в Израиль, намеченный на среду, продлится пять часов, сообщает израильский портал Arutz Sheva.
По данным портала, Байден прибудет в Израиль в 10.00 утра и покинет страну в 15.00 (время совпадает с мск).
В программе визита американского лидера присутствуют встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, президентом Ицхаком Герцогом и представителями семей заложников, которых похитили бойцы ХАМАС, отмечено в публикации.
На фоне эскалации конфликта в секторе Газа в Израиле уже дважды побывал госсекретарь Энтони Блинкен, шеф Пентагона Ллойд Остин и глава Центрального командования Вооружённых сил США генерал Майкл Курилла.
Президент США Джо Байден во время выступления по ситуации в Израиле
В США забили тревогу из-за рискованного решения Байдена по Израилю
Вчера, 05:29
 
В миреИзраильСШАДжо БайденБиньямин НетаньяхуИцхак ГерцогХАМАСМинистерство обороны СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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