https://ria.ru/20231017/bayden-1903337868.html
Байден прилетит в Израиль на пять часов, пишут СМИ
Байден прилетит в Израиль на пять часов, пишут СМИ - РИА Новости, 17.10.2023
Байден прилетит в Израиль на пять часов, пишут СМИ
Визит президента США Джо Байдена в Израиль, намеченный на среду, продлится пять часов, сообщает израильский портал Arutz Sheva. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T14:58
2023-10-17T14:58
2023-10-17T14:58
в мире
израиль
сша
джо байден
биньямин нетаньяху
ицхак герцог
хамас
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/09/1883089387_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_6de29143bf3c5885d3335a0520665a22.jpg
ТЕЛЬ_АВИВ, 17 окт - РИА Новости. Визит президента США Джо Байдена в Израиль, намеченный на среду, продлится пять часов, сообщает израильский портал Arutz Sheva. По данным портала, Байден прибудет в Израиль в 10.00 утра и покинет страну в 15.00 (время совпадает с мск). В программе визита американского лидера присутствуют встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, президентом Ицхаком Герцогом и представителями семей заложников, которых похитили бойцы ХАМАС, отмечено в публикации. На фоне эскалации конфликта в секторе Газа в Израиле уже дважды побывал госсекретарь Энтони Блинкен, шеф Пентагона Ллойд Остин и глава Центрального командования Вооружённых сил США генерал Майкл Курилла.
https://ria.ru/20231017/risk-1903224487.html
израиль
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/09/1883089387_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_baf4d1fbaf83689c964b6b0b33db81a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, сша, джо байден, биньямин нетаньяху, ицхак герцог, хамас, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Джо Байден, Биньямин Нетаньяху, Ицхак Герцог, ХАМАС, Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Байден прилетит в Израиль на пять часов, пишут СМИ
Arutz Sheva: визит Байдена в Израиль состоится в среду и продлится пять часов