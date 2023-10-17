Рейтинг@Mail.ru
Володин предложил Байдену дебаты с Зюгановым - РИА Новости, 17.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:35 17.10.2023 (обновлено: 13:36 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/bayden-1903313824.html
Володин предложил Байдену дебаты с Зюгановым
Володин предложил Байдену дебаты с Зюгановым - РИА Новости, 17.10.2023
Володин предложил Байдену дебаты с Зюгановым
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил президенту США Джо Байдену провести дебаты "в своей возрастной группе" - с председателем КПРФ Геннадием Зюгановым. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T13:35
2023-10-17T13:36
политика
россия
сша
джо байден
вячеслав володин
госдума рф
геннадий зюганов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901812533_0:0:3189:1795_1920x0_80_0_0_d522bf9d35b07204faaec6b9d8859893.jpg
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил президенту США Джо Байдену провести дебаты "в своей возрастной группе" - с председателем КПРФ Геннадием Зюгановым. Ранее Байден пофантазировал о целях возможного второго срока: урегулирование конфликта на Ближнем Востоке и подавление российского руководства. Президент США высказался об объединении Европы для "подавления" России. "Вдумайтесь, Байден что сказал - на выборы идет для того, чтобы Путина победить. Коллеги, ему надо сходить на дебаты в своей возрастной группе - с Зюгановым Геннадием Андреевичем. Победить Геннадия Андреевича, а потом уже заявляться. Но Геннадий Андреевич всегда знает где выход, а где вход. А Байден в этом путается и забывает, зачем он пришел. Поэтому у него шансов нет. Зюганов его победит", - заявил Володин на пленарном заседании Госдумы. Спикер ГД посоветовал Зюганову готовиться, поскольку в США уехало много людей во времена СССР, которые помнят коммунистическую партию, и есть те, кто может ждать выступления Зюганова для американского народа. "А то тоже они, нашли выход из положения: вместо того, чтобы решать свои проблемы, они теперь будут бороться с нашей страной, и с нашим президентом", - добавил Володин.
https://ria.ru/20231016/bayden-1903064110.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901812533_458:0:3189:2048_1920x0_80_0_0_430e1c400c83c66706c99b68e3f13a62.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, сша, джо байден, вячеслав володин, госдума рф, геннадий зюганов
Политика, Россия, США, Джо Байден, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Геннадий Зюганов
Володин предложил Байдену дебаты с Зюгановым

Володин предложил Байдену дебаты с Зюгановым "в своей возрастной группе"

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил президенту США Джо Байдену провести дебаты "в своей возрастной группе" - с председателем КПРФ Геннадием Зюгановым.
Ранее Байден пофантазировал о целях возможного второго срока: урегулирование конфликта на Ближнем Востоке и подавление российского руководства. Президент США высказался об объединении Европы для "подавления" России.
"Вдумайтесь, Байден что сказал - на выборы идет для того, чтобы Путина победить. Коллеги, ему надо сходить на дебаты в своей возрастной группе - с Зюгановым Геннадием Андреевичем. Победить Геннадия Андреевича, а потом уже заявляться. Но Геннадий Андреевич всегда знает где выход, а где вход. А Байден в этом путается и забывает, зачем он пришел. Поэтому у него шансов нет. Зюганов его победит", - заявил Володин на пленарном заседании Госдумы.
Спикер ГД посоветовал Зюганову готовиться, поскольку в США уехало много людей во времена СССР, которые помнят коммунистическую партию, и есть те, кто может ждать выступления Зюганова для американского народа. "А то тоже они, нашли выход из положения: вместо того, чтобы решать свои проблемы, они теперь будут бороться с нашей страной, и с нашим президентом", - добавил Володин.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Медведев прокомментировал слова Байдена о подавлении российских властей
16 октября, 14:38
 
ПолитикаРоссияСШАДжо БайденВячеслав ВолодинГосдума РФГеннадий Зюганов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала