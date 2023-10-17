https://ria.ru/20231017/bayden-1903313824.html

Володин предложил Байдену дебаты с Зюгановым

Володин предложил Байдену дебаты с Зюгановым - РИА Новости, 17.10.2023

Володин предложил Байдену дебаты с Зюгановым

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил президенту США Джо Байдену провести дебаты "в своей возрастной группе" - с председателем КПРФ Геннадием Зюгановым. РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T13:35

2023-10-17T13:35

2023-10-17T13:36

политика

россия

сша

джо байден

вячеслав володин

госдума рф

геннадий зюганов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901812533_0:0:3189:1795_1920x0_80_0_0_d522bf9d35b07204faaec6b9d8859893.jpg

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил президенту США Джо Байдену провести дебаты "в своей возрастной группе" - с председателем КПРФ Геннадием Зюгановым. Ранее Байден пофантазировал о целях возможного второго срока: урегулирование конфликта на Ближнем Востоке и подавление российского руководства. Президент США высказался об объединении Европы для "подавления" России. "Вдумайтесь, Байден что сказал - на выборы идет для того, чтобы Путина победить. Коллеги, ему надо сходить на дебаты в своей возрастной группе - с Зюгановым Геннадием Андреевичем. Победить Геннадия Андреевича, а потом уже заявляться. Но Геннадий Андреевич всегда знает где выход, а где вход. А Байден в этом путается и забывает, зачем он пришел. Поэтому у него шансов нет. Зюганов его победит", - заявил Володин на пленарном заседании Госдумы. Спикер ГД посоветовал Зюганову готовиться, поскольку в США уехало много людей во времена СССР, которые помнят коммунистическую партию, и есть те, кто может ждать выступления Зюганова для американского народа. "А то тоже они, нашли выход из положения: вместо того, чтобы решать свои проблемы, они теперь будут бороться с нашей страной, и с нашим президентом", - добавил Володин.

https://ria.ru/20231016/bayden-1903064110.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, сша, джо байден, вячеслав володин, госдума рф, геннадий зюганов