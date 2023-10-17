Володин предложил Байдену дебаты с Зюгановым
Володин предложил Байдену дебаты с Зюгановым "в своей возрастной группе"
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил президенту США Джо Байдену провести дебаты "в своей возрастной группе" - с председателем КПРФ Геннадием Зюгановым.
Ранее Байден пофантазировал о целях возможного второго срока: урегулирование конфликта на Ближнем Востоке и подавление российского руководства. Президент США высказался об объединении Европы для "подавления" России.
"Вдумайтесь, Байден что сказал - на выборы идет для того, чтобы Путина победить. Коллеги, ему надо сходить на дебаты в своей возрастной группе - с Зюгановым Геннадием Андреевичем. Победить Геннадия Андреевича, а потом уже заявляться. Но Геннадий Андреевич всегда знает где выход, а где вход. А Байден в этом путается и забывает, зачем он пришел. Поэтому у него шансов нет. Зюганов его победит", - заявил Володин на пленарном заседании Госдумы.
Спикер ГД посоветовал Зюганову готовиться, поскольку в США уехало много людей во времена СССР, которые помнят коммунистическую партию, и есть те, кто может ждать выступления Зюганова для американского народа. "А то тоже они, нашли выход из положения: вместо того, чтобы решать свои проблемы, они теперь будут бороться с нашей страной, и с нашим президентом", - добавил Володин.