https://ria.ru/20231017/bayden-1903219049.html

Байден 18 октября посетит Израиль

Байден 18 октября посетит Израиль - РИА Новости, 17.10.2023

Байден 18 октября посетит Израиль

Президент США Джо Байден 18 октября посетит Израиль, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T03:13

2023-10-17T03:13

2023-10-17T03:21

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ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден 18 октября посетит Израиль, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.По итогам посещения Израиля Блинкен заявил журналистам о разработанном США и Израилем плане по доступу гумпомощи в Сектор Газа."Мы приветствуем обещание Израиля работать над этим планом. Президент ждет возможности обсудить это, когда будет здесь в среду", - сказал Блинкен, находящийся в Израиле. Его обращение транслировал сайт Госдепартамента.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля – тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС находятся более 150 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231016/izrail-1902964363.html

https://ria.ru/20231015/amerika-1902927176.html

https://ria.ru/20231014/konflikt-1902830758.html

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