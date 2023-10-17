https://ria.ru/20231017/bayden-1903213825.html

Байден прокомментировал статистику преступлений в США на почве ненависти

Байден прокомментировал статистику преступлений в США на почве ненависти - РИА Новости, 17.10.2023

Байден прокомментировал статистику преступлений в США на почве ненависти

Президент США Джо Байден, комментируя обнародованную статистику преступлений на почве ненависти, заявил, что это явление никуда не пропало, а остается "пятном... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T01:31

2023-10-17T01:31

2023-10-17T01:31

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ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден, комментируя обнародованную статистику преступлений на почве ненависти, заявил, что это явление никуда не пропало, а остается "пятном на душе" Штатов. "Данные напоминают нам, что ненависть никуда не исчезла, а только прячется. И преступления на почве ненависти - пятно на душе Америки", - говорится в заявлении Байдена. По его словам, из статистики ФБР следует, что преступления на почве антисемитизма выросли на 25% c 2021 по 2022 годы. "С антисемитизмом связаны более половины всех религиозных преступлений на почве ненависти", - добавил президент. Выросло на 16% и количество преступлений против ЛГБТ, высок уровень криминальных посягательств на афроамериканцев и американцев мусульманского происхождения, добавил президент США. Он подчеркнул, что в свете обострения вокруг Израиля дал поручение правоохранителям в приоритетном порядке работать над устранением угроз внутри США и предотвращением преступлений против евреев, арабов, мусульман и представителей других сообществ. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля – тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС находятся более 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20230915/ssha-1896433971.html

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