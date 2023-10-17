https://ria.ru/20231017/bashkiriya-1903272651.html

Школьник из Башкирии передал на нужды СВО свои сбережения

Школьник из Башкирии передал на нужды СВО свои сбережения - РИА Новости, 17.10.2023

Школьник из Башкирии передал на нужды СВО свои сбережения

Школьник из башкирского села Верхнеяркеево Артем Набиев передал на нужды спецоперации средства, которые собирал на покупку игровой приставки, сообщил глава... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T11:24

2023-10-17T11:24

2023-10-17T11:24

надежные люди

илишевский район

республика башкортостан

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УФА, 17 окт – РИА Новости. Школьник из башкирского села Верхнеяркеево Артем Набиев передал на нужды спецоперации средства, которые собирал на покупку игровой приставки, сообщил глава Илишевского района Ильдар Мустафин в своем Telegram-канале. "Артем Набиев – ученик 2 класса МБОУ СОШ Гимназия № 1 из Верхнеяркеево решил поддержать участников специальной военной операции и принес в пункт сбора помощи свои сбережения в размере 5 тысяч рублей. По словам матери, деньги Артем собирал на игровую приставку. И вместо покупки игровой приставки передал свои сбережения бойцам на СВО. Такое решение Артем принял самостоятельно", - рассказал Мустафин. Он отметил, что такой благородный поступок – пример для подражания подрастающего поколения, и в этом огромная заслуга его родителей.

https://ria.ru/20231017/pomosch-1903272009.html

илишевский район

республика башкортостан

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

илишевский район, республика башкортостан