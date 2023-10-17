Школьник из Башкирии передал на нужды СВО свои сбережения
Школьник из Башкирии передал на нужды СВО деньги, собранные на игровую приставку
© Фото из Telegram-канала главы администрации Илишевского района Башкирии Ильдара МустафинаШкольник из Башкирии передал на нужды СВО деньги, собранные на игровую приставку
© Фото из Telegram-канала главы администрации Илишевского района Башкирии Ильдара Мустафина
УФА, 17 окт – РИА Новости. Школьник из башкирского села Верхнеяркеево Артем Набиев передал на нужды спецоперации средства, которые собирал на покупку игровой приставки, сообщил глава Илишевского района Ильдар Мустафин в своем Telegram-канале.
"Артем Набиев – ученик 2 класса МБОУ СОШ Гимназия № 1 из Верхнеяркеево решил поддержать участников специальной военной операции и принес в пункт сбора помощи свои сбережения в размере 5 тысяч рублей. По словам матери, деньги Артем собирал на игровую приставку. И вместо покупки игровой приставки передал свои сбережения бойцам на СВО. Такое решение Артем принял самостоятельно", - рассказал Мустафин.
Он отметил, что такой благородный поступок – пример для подражания подрастающего поколения, и в этом огромная заслуга его родителей.