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Школьник из Башкирии передал на нужды СВО свои сбережения - РИА Новости, 17.10.2023
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11:24 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/bashkiriya-1903272651.html
Школьник из Башкирии передал на нужды СВО свои сбережения
Школьник из Башкирии передал на нужды СВО свои сбережения - РИА Новости, 17.10.2023
Школьник из Башкирии передал на нужды СВО свои сбережения
Школьник из башкирского села Верхнеяркеево Артем Набиев передал на нужды спецоперации средства, которые собирал на покупку игровой приставки, сообщил глава... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T11:24
2023-10-17T11:24
надежные люди
илишевский район
республика башкортостан
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УФА, 17 окт – РИА Новости. Школьник из башкирского села Верхнеяркеево Артем Набиев передал на нужды спецоперации средства, которые собирал на покупку игровой приставки, сообщил глава Илишевского района Ильдар Мустафин в своем Telegram-канале. "Артем Набиев – ученик 2 класса МБОУ СОШ Гимназия № 1 из Верхнеяркеево решил поддержать участников специальной военной операции и принес в пункт сбора помощи свои сбережения в размере 5 тысяч рублей. По словам матери, деньги Артем собирал на игровую приставку. И вместо покупки игровой приставки передал свои сбережения бойцам на СВО. Такое решение Артем принял самостоятельно", - рассказал Мустафин. Он отметил, что такой благородный поступок – пример для подражания подрастающего поколения, и в этом огромная заслуга его родителей.
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илишевский район
республика башкортостан
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Дарья Буймова
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илишевский район, республика башкортостан
Надежные люди, Илишевский район, Республика Башкортостан
Школьник из Башкирии передал на нужды СВО свои сбережения

Школьник из Башкирии передал на нужды СВО деньги, собранные на игровую приставку

© Фото из Telegram-канала главы администрации Илишевского района Башкирии Ильдара МустафинаШкольник из Башкирии передал на нужды СВО деньги, собранные на игровую приставку
Школьник из Башкирии передал на нужды СВО деньги, собранные на игровую приставку
© Фото из Telegram-канала главы администрации Илишевского района Башкирии Ильдара Мустафина
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УФА, 17 окт – РИА Новости. Школьник из башкирского села Верхнеяркеево Артем Набиев передал на нужды спецоперации средства, которые собирал на покупку игровой приставки, сообщил глава Илишевского района Ильдар Мустафин в своем Telegram-канале.
"Артем Набиев – ученик 2 класса МБОУ СОШ Гимназия № 1 из Верхнеяркеево решил поддержать участников специальной военной операции и принес в пункт сбора помощи свои сбережения в размере 5 тысяч рублей. По словам матери, деньги Артем собирал на игровую приставку. И вместо покупки игровой приставки передал свои сбережения бойцам на СВО. Такое решение Артем принял самостоятельно", - рассказал Мустафин.
Он отметил, что такой благородный поступок – пример для подражания подрастающего поколения, и в этом огромная заслуга его родителей.
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Пенсионер из Башкирии передал бойцам в зону СВО мед со своей пасеки
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Надежные людиИлишевский районРеспублика Башкортостан
 
 
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