СМИ: китайское судно может быть причастно к повреждению Balticconnector
Postimees: к ЧП на газопроводе Balticconnector может быть причастно судно из КНР
© Фото : Elering ASУчасток газопровода Balticconnector
© Фото : Elering AS
Участок газопровода Balticconnector. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 17 окт — РИА Новости. Китайское грузовое судно может быть причастно к повреждению подводного газопровода Balticconnector между Эстонией и Финляндией, сообщило эстонское издание Postimees.
"В день аварии газопровода поблизости от него находились пять судов, однако к трубе гораздо ближе подошел контейнеровоз Newnew Polar Bear под флагом Гонконга, принадлежащий китайской компании", — говорится в публикации со ссылкой на данные сайта морской аналитики Marine Traffic.
Эстонские власти еще не обращались к Пекину на дипломатическом уровне, официально в деле подозреваемых нет, пишет издание со ссылкой на источники в госструктурах.
Balticconnector — газопровод между городом Инкоо в Финляндии и эстонским Палдиски. Морская часть протяженностью почти 80 километров проходит по дну Балтийского моря. Пропускная способность — 2,6 миллиарда кубометров в год.
В ночь на 8 октября Balticconnector перекрыли из-за падения давления. Позднее норвежские сейсмологи сообщили, что фиксировали вероятный взрыв в районе газопровода. Также поврежден кабель связи между двумя странами, который находится в территориальных водах Эстонии.
Финские пограничники обнаружили место утечки.
Как заявлял министр обороны Эстонии Ханно Певкур, его ведомство располагает фото- и видеоматериалами повреждений газопровода, которые выглядят так, "как будто трубу подцепили чем-то сбоку и поволокли". Как сообщали СМИ, следствие не исключает, что газопровод повредили якорем.
Центральная криминальная полиция Финляндии склоняется к версии, что повреждения были нанесены умышленно.