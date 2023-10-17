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СМИ: китайское судно может быть причастно к повреждению Balticconnector - РИА Новости, 17.10.2023
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13:19 17.10.2023 (обновлено: 16:28 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/balticconnector-1903307612.html
СМИ: китайское судно может быть причастно к повреждению Balticconnector
СМИ: китайское судно может быть причастно к повреждению Balticconnector - РИА Новости, 17.10.2023
СМИ: китайское судно может быть причастно к повреждению Balticconnector
Китайское грузовое судно может быть причастно к повреждению подводного газопровода Balticconnector между Эстонией и Финляндией, сообщило эстонское издание... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T13:19
2023-10-17T16:28
в мире
финляндия
эстония
китай
balticconnector
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ХЕЛЬСИНКИ, 17 окт — РИА Новости. Китайское грузовое судно может быть причастно к повреждению подводного газопровода Balticconnector между Эстонией и Финляндией, сообщило эстонское издание Postimees. "В день аварии газопровода поблизости от него находились пять судов, однако к трубе гораздо ближе подошел контейнеровоз Newnew Polar Bear под флагом Гонконга, принадлежащий китайской компании", — говорится в публикации со ссылкой на данные сайта морской аналитики Marine Traffic. Эстонские власти еще не обращались к Пекину на дипломатическом уровне, официально в деле подозреваемых нет, пишет издание со ссылкой на источники в госструктурах.В ночь на 8 октября Balticconnector перекрыли из-за падения давления. Позднее норвежские сейсмологи сообщили, что фиксировали вероятный взрыв в районе газопровода. Также поврежден кабель связи между двумя странами, который находится в территориальных водах Эстонии.Финские пограничники обнаружили место утечки.Как заявлял министр обороны Эстонии Ханно Певкур, его ведомство располагает фото- и видеоматериалами повреждений газопровода, которые выглядят так, "как будто трубу подцепили чем-то сбоку и поволокли". Как сообщали СМИ, следствие не исключает, что газопровод повредили якорем.Центральная криминальная полиция Финляндии склоняется к версии, что повреждения были нанесены умышленно.
https://ria.ru/20231011/nato-1901928977.html
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в мире, финляндия, эстония, китай, balticconnector
В мире, Финляндия, Эстония, Китай, Balticconnector
СМИ: китайское судно может быть причастно к повреждению Balticconnector

Postimees: к ЧП на газопроводе Balticconnector может быть причастно судно из КНР

© Фото : Elering ASУчасток газопровода Balticconnector
Участок газопровода Balticconnector - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© Фото : Elering AS
Участок газопровода Balticconnector. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 17 окт — РИА Новости. Китайское грузовое судно может быть причастно к повреждению подводного газопровода Balticconnector между Эстонией и Финляндией, сообщило эстонское издание Postimees.
"В день аварии газопровода поблизости от него находились пять судов, однако к трубе гораздо ближе подошел контейнеровоз Newnew Polar Bear под флагом Гонконга, принадлежащий китайской компании", — говорится в публикации со ссылкой на данные сайта морской аналитики Marine Traffic.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время саммита НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Генсек НАТО предупредил об ответе на атаку на газопровод Balticconnector
11 октября, 10:08
Эстонские власти еще не обращались к Пекину на дипломатическом уровне, официально в деле подозреваемых нет, пишет издание со ссылкой на источники в госструктурах.

Balticconnector — газопровод между городом Инкоо в Финляндии и эстонским Палдиски. Морская часть протяженностью почти 80 километров проходит по дну Балтийского моря. Пропускная способность — 2,6 миллиарда кубометров в год.

В ночь на 8 октября Balticconnector перекрыли из-за падения давления. Позднее норвежские сейсмологи сообщили, что фиксировали вероятный взрыв в районе газопровода. Также поврежден кабель связи между двумя странами, который находится в территориальных водах Эстонии.
Финские пограничники обнаружили место утечки.
Как заявлял министр обороны Эстонии Ханно Певкур, его ведомство располагает фото- и видеоматериалами повреждений газопровода, которые выглядят так, "как будто трубу подцепили чем-то сбоку и поволокли". Как сообщали СМИ, следствие не исключает, что газопровод повредили якорем.
Центральная криминальная полиция Финляндии склоняется к версии, что повреждения были нанесены умышленно.
Компрессорная станция морского газопровода Balticconnector - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
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10 октября, 18:52
 
В миреФинляндияЭстонияКитайBalticconnector
 
 
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