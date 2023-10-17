https://ria.ru/20231017/balticconnector-1903307612.html

СМИ: китайское судно может быть причастно к повреждению Balticconnector

СМИ: китайское судно может быть причастно к повреждению Balticconnector - РИА Новости, 17.10.2023

СМИ: китайское судно может быть причастно к повреждению Balticconnector

Китайское грузовое судно может быть причастно к повреждению подводного газопровода Balticconnector между Эстонией и Финляндией, сообщило эстонское издание... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T13:19

2023-10-17T13:19

2023-10-17T16:28

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ХЕЛЬСИНКИ, 17 окт — РИА Новости. Китайское грузовое судно может быть причастно к повреждению подводного газопровода Balticconnector между Эстонией и Финляндией, сообщило эстонское издание Postimees. "В день аварии газопровода поблизости от него находились пять судов, однако к трубе гораздо ближе подошел контейнеровоз Newnew Polar Bear под флагом Гонконга, принадлежащий китайской компании", — говорится в публикации со ссылкой на данные сайта морской аналитики Marine Traffic. Эстонские власти еще не обращались к Пекину на дипломатическом уровне, официально в деле подозреваемых нет, пишет издание со ссылкой на источники в госструктурах.В ночь на 8 октября Balticconnector перекрыли из-за падения давления. Позднее норвежские сейсмологи сообщили, что фиксировали вероятный взрыв в районе газопровода. Также поврежден кабель связи между двумя странами, который находится в территориальных водах Эстонии.Финские пограничники обнаружили место утечки.Как заявлял министр обороны Эстонии Ханно Певкур, его ведомство располагает фото- и видеоматериалами повреждений газопровода, которые выглядят так, "как будто трубу подцепили чем-то сбоку и поволокли". Как сообщали СМИ, следствие не исключает, что газопровод повредили якорем.Центральная криминальная полиция Финляндии склоняется к версии, что повреждения были нанесены умышленно.

https://ria.ru/20231011/nato-1901928977.html

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в мире, финляндия, эстония, китай, balticconnector