Американский B-52 впервые приземлился на территории Южной Кореи
Cтратегический бомбардировщик США B-52 впервые прибыл на базу ВВС Южной Кореи
Бомбардировщик B-52. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Американский стратегический бомбардировщик B-52 провел учения в небе над Корейским полуостровом и впервые приземлился на территории Южной Кореи, сообщило агентство Рёнхап.
Отмечается, что после демонстрационного полета над местом проведения открывшейся сегодня Сеульской международной аэрокосмической оборонной выставки (ADEX) B-52 отправился на авиабазу военно-воздушных сил Республики Корея в городе Чхончжу в 100 км к юго-востоку от Сеула. Во время полета американский бомбардировщик также провел совместные воздушные учения с истребителями F-35A южнокорейских ВВС.
Ранее B-52 уже не раз привлекался к учениям на Корейском полуострове, но никогда не садился в Южной Корее. Это, как ожидают в Сеуле, станет "предупредительным сообщением" для Пхеньяна в ответ на его усилия по укреплению собственного ядерного и ракетного потенциала. Рёнхап цитирует представителя южнокорейских ВВС, по словам которого нынешние учения с участием американского бомбардировщика, способного нести ядерные вооружения, "в очередной раз продемонстрировали волю США к расширенному сдерживанию при обороне Республики Корея".
КНДР ранее неоднократно критиковала развертывание американской ядерной триады в районе Корейского полуострова, называя это "репетицией ядерной войны". В середине августа министр обороны КНДР Кан Сун Нам заявил, что вопрос не в том, будет ли ядерная война на Корейском полуострове, а в том, кто и когда ее начнет. По его словам, действия США демонстрируют, что решение проблемы Корейского полуострова через диалог - это пустой звук.