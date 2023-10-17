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Американский B-52 впервые приземлился на территории Южной Кореи - РИА Новости, 17.10.2023
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17:51 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/b-52-1903419346.html
Американский B-52 впервые приземлился на территории Южной Кореи
Американский B-52 впервые приземлился на территории Южной Кореи - РИА Новости, 17.10.2023
Американский B-52 впервые приземлился на территории Южной Кореи
Американский стратегический бомбардировщик B-52 провел учения в небе над Корейским полуостровом и впервые приземлился на территории Южной Кореи, сообщило... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T17:51
2023-10-17T17:51
в мире
южная корея
сеул
b-52
сша
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Американский стратегический бомбардировщик B-52 провел учения в небе над Корейским полуостровом и впервые приземлился на территории Южной Кореи, сообщило агентство Рёнхап. Отмечается, что после демонстрационного полета над местом проведения открывшейся сегодня Сеульской международной аэрокосмической оборонной выставки (ADEX) B-52 отправился на авиабазу военно-воздушных сил Республики Корея в городе Чхончжу в 100 км к юго-востоку от Сеула. Во время полета американский бомбардировщик также провел совместные воздушные учения с истребителями F-35A южнокорейских ВВС. Ранее B-52 уже не раз привлекался к учениям на Корейском полуострове, но никогда не садился в Южной Корее. Это, как ожидают в Сеуле, станет "предупредительным сообщением" для Пхеньяна в ответ на его усилия по укреплению собственного ядерного и ракетного потенциала. Рёнхап цитирует представителя южнокорейских ВВС, по словам которого нынешние учения с участием американского бомбардировщика, способного нести ядерные вооружения, "в очередной раз продемонстрировали волю США к расширенному сдерживанию при обороне Республики Корея". КНДР ранее неоднократно критиковала развертывание американской ядерной триады в районе Корейского полуострова, называя это "репетицией ядерной войны". В середине августа министр обороны КНДР Кан Сун Нам заявил, что вопрос не в том, будет ли ядерная война на Корейском полуострове, а в том, кто и когда ее начнет. По его словам, действия США демонстрируют, что решение проблемы Корейского полуострова через диалог - это пустой звук.
https://ria.ru/20231017/bombardirovschiki-1903396481.html
южная корея
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в мире, южная корея, сеул, b-52, сша
В мире, Южная Корея, Сеул, B-52, США
Американский B-52 впервые приземлился на территории Южной Кореи

Cтратегический бомбардировщик США B-52 впервые прибыл на базу ВВС Южной Кореи

© U.S. Air Force photo by Christopher OkulaБомбардировщик B-52
Бомбардировщик B-52
© U.S. Air Force photo by Christopher Okula
Бомбардировщик B-52. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Американский стратегический бомбардировщик B-52 провел учения в небе над Корейским полуостровом и впервые приземлился на территории Южной Кореи, сообщило агентство Рёнхап.
Отмечается, что после демонстрационного полета над местом проведения открывшейся сегодня Сеульской международной аэрокосмической оборонной выставки (ADEX) B-52 отправился на авиабазу военно-воздушных сил Республики Корея в городе Чхончжу в 100 км к юго-востоку от Сеула. Во время полета американский бомбардировщик также провел совместные воздушные учения с истребителями F-35A южнокорейских ВВС.
Ранее B-52 уже не раз привлекался к учениям на Корейском полуострове, но никогда не садился в Южной Корее. Это, как ожидают в Сеуле, станет "предупредительным сообщением" для Пхеньяна в ответ на его усилия по укреплению собственного ядерного и ракетного потенциала. Рёнхап цитирует представителя южнокорейских ВВС, по словам которого нынешние учения с участием американского бомбардировщика, способного нести ядерные вооружения, "в очередной раз продемонстрировали волю США к расширенному сдерживанию при обороне Республики Корея".
КНДР ранее неоднократно критиковала развертывание американской ядерной триады в районе Корейского полуострова, называя это "репетицией ядерной войны". В середине августа министр обороны КНДР Кан Сун Нам заявил, что вопрос не в том, будет ли ядерная война на Корейском полуострове, а в том, кто и когда ее начнет. По его словам, действия США демонстрируют, что решение проблемы Корейского полуострова через диалог - это пустой звук.
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