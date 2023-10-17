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РФПИ объявил о создании Фонда развития гражданского авиапрома - РИА Новости, 17.10.2023
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08:41 17.10.2023 (обновлено: 08:42 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/aviaprom-1903234657.html
РФПИ объявил о создании Фонда развития гражданского авиапрома
РФПИ объявил о создании Фонда развития гражданского авиапрома - РИА Новости, 17.10.2023
РФПИ объявил о создании Фонда развития гражданского авиапрома
Российский фонд прямых инвестиций в рамках международного форума "Один пояс, один путь" объявил о создании совместно с партнерами из Китая Фонда развития... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T08:41
2023-10-17T08:42
экономика
технологии
россия
китай
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций в рамках международного форума "Один пояс, один путь" объявил о создании совместно с партнерами из Китая Фонда развития гражданского авиапрома объемом 100 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба РФПИ. "Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявляет о создании Фонда развития гражданской авиационной промышленности объемом 100 млрд рублей совместно с партнерами из Китая для инвестиций в авиационные предприятия и проекты на территории двух стран. Инвестиции в проекты на территории России и Китая будут осуществляться в национальных валютах",- говорится в сообщении. Помимо авиационной индустрии, Фонд будет осуществлять инвестиции в действующие и перспективные проекты в области аэрокосмической промышленности, цифровых и энергоэффективных технологий и "больших данных". Вложения в проекты на территории России и Китая будут осуществляться в равном объеме. В рамках инвестиционного сотрудничества с КНР Российский фонд прямых инвестиций через различные платформы с китайскими партнёрами уже реализовал более 40 проектов с общим объёмом вложений свыше 750 миллиардов рублей, уточняется в релизе. "Благодаря Фонду развития авиапромышленности российские и китайские компании смогут привлечь необходимые инвестиции для расширения действующих производств и проектирования новых образцов авиационного транспорта, разработки прорывных технологий. Также инвестиции фонда будут способствовать наращиванию поставок российской гражданской авиационной продукции на рынок Китая",- прокомментировал генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.
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экономика, технологии, россия, китай, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций
Экономика, Технологии, Россия, Китай, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций
РФПИ объявил о создании Фонда развития гражданского авиапрома

РФПИ и партнеры из Китая создали Фонд развития гражданского авиапрома

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтенд Российского фонда прямых инвестиций
Стенд Российского фонда прямых инвестиций - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Стенд Российского фонда прямых инвестиций. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций в рамках международного форума "Один пояс, один путь" объявил о создании совместно с партнерами из Китая Фонда развития гражданского авиапрома объемом 100 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба РФПИ.
"Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявляет о создании Фонда развития гражданской авиационной промышленности объемом 100 млрд рублей совместно с партнерами из Китая для инвестиций в авиационные предприятия и проекты на территории двух стран. Инвестиции в проекты на территории России и Китая будут осуществляться в национальных валютах",- говорится в сообщении.
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Помимо авиационной индустрии, Фонд будет осуществлять инвестиции в действующие и перспективные проекты в области аэрокосмической промышленности, цифровых и энергоэффективных технологий и "больших данных". Вложения в проекты на территории России и Китая будут осуществляться в равном объеме.
В рамках инвестиционного сотрудничества с КНР Российский фонд прямых инвестиций через различные платформы с китайскими партнёрами уже реализовал более 40 проектов с общим объёмом вложений свыше 750 миллиардов рублей, уточняется в релизе.
"Благодаря Фонду развития авиапромышленности российские и китайские компании смогут привлечь необходимые инвестиции для расширения действующих производств и проектирования новых образцов авиационного транспорта, разработки прорывных технологий. Также инвестиции фонда будут способствовать наращиванию поставок российской гражданской авиационной продукции на рынок Китая",- прокомментировал генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.
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ЭкономикаТехнологииРоссияКитайКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
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