Рогозин заявил о первом применении ВСУ ракет ATACMS
Сенатор Рогозин: ВСУ впервые применили в Запорожской области ракеты ATACMS
© Фото : White Sands Missile Range Public Affairs / John HamiltonОперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Украинские войска впервые применили в Запорожской области американские ракеты ATACMS, сообщил сенатор от запорожского региона Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.
Во вторник депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко утверждал, что американские ракеты большой дальности ATACMS уже на Украине, их использовали при ударе по городу Бердянску в Запорожской области. Газета Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники написала, что небольшое количество ATACMS было тайно доставлено на Украину в последние дни.
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"Сегодня ночью Вооруженные силы Украины ударили по пригороду запорожского Бердянска, впервые применив дальнобойную баллистическую ракету оперативно-тактического комплекса ATACMS производства США, которые тайно осуществили эту поставку на Украину", - написал Рогозин.
Рогозин также опубликовал фотографии боевого поражающего элемента М74 ракеты ATACMS. "Каждая такая ракета несет кассетную боевую часть, которая нашпигована 275-ю боевыми элементами M74", - подчеркнул сенатор.
Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале, признал использование Киевом ракет ATACMS. "Наши договоренности с президентом (США Джо -ред.) Байденом выполняются. Выполняются очень точно – "АТАКАМСы" себя показали", - заявил Зеленский.
Кассетные боеприпасы М74 от американских баллистических ракет ATACMS обнаружены в Бердянске Запорожской области после ночных ударов ВСУ, рассказывал ранее РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.