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Рогозин заявил о первом применении ВСУ ракет ATACMS - РИА Новости, 17.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:55 17.10.2023 (обновлено: 20:07 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/atacms-1903438983.html
Рогозин заявил о первом применении ВСУ ракет ATACMS
Рогозин заявил о первом применении ВСУ ракет ATACMS - РИА Новости, 17.10.2023
Рогозин заявил о первом применении ВСУ ракет ATACMS
Украинские войска впервые применили в Запорожской области американские ракеты ATACMS, сообщил сенатор от запорожского региона Дмитрий Рогозин в своем... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T18:55
2023-10-17T20:07
специальная военная операция на украине
в мире
украина
запорожская область
бердянск
дмитрий рогозин
алексей гончаренко
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Украинские войска впервые применили в Запорожской области американские ракеты ATACMS, сообщил сенатор от запорожского региона Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале. Во вторник депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко утверждал, что американские ракеты большой дальности ATACMS уже на Украине, их использовали при ударе по городу Бердянску в Запорожской области. Газета Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники написала, что небольшое количество ATACMS было тайно доставлено на Украину в последние дни. "Сегодня ночью Вооруженные силы Украины ударили по пригороду запорожского Бердянска, впервые применив дальнобойную баллистическую ракету оперативно-тактического комплекса ATACMS производства США, которые тайно осуществили эту поставку на Украину", - написал Рогозин. Рогозин также опубликовал фотографии боевого поражающего элемента М74 ракеты ATACMS. "Каждая такая ракета несет кассетную боевую часть, которая нашпигована 275-ю боевыми элементами M74", - подчеркнул сенатор. Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале, признал использование Киевом ракет ATACMS. "Наши договоренности с президентом (США Джо -ред.) Байденом выполняются. Выполняются очень точно – "АТАКАМСы" себя показали", - заявил Зеленский.Кассетные боеприпасы М74 от американских баллистических ракет ATACMS обнаружены в Бердянске Запорожской области после ночных ударов ВСУ, рассказывал ранее РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.
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в мире, украина, запорожская область, бердянск, дмитрий рогозин, алексей гончаренко, владимир рогов, вооруженные силы украины, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Запорожская область, Бердянск, Дмитрий Рогозин, Алексей Гончаренко, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Рогозин заявил о первом применении ВСУ ракет ATACMS

Сенатор Рогозин: ВСУ впервые применили в Запорожской области ракеты ATACMS

© Фото : White Sands Missile Range Public Affairs / John HamiltonОперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© Фото : White Sands Missile Range Public Affairs / John Hamilton
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Украинские войска впервые применили в Запорожской области американские ракеты ATACMS, сообщил сенатор от запорожского региона Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.
Во вторник депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко утверждал, что американские ракеты большой дальности ATACMS уже на Украине, их использовали при ударе по городу Бердянску в Запорожской области. Газета Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники написала, что небольшое количество ATACMS было тайно доставлено на Украину в последние дни.
«
"Сегодня ночью Вооруженные силы Украины ударили по пригороду запорожского Бердянска, впервые применив дальнобойную баллистическую ракету оперативно-тактического комплекса ATACMS производства США, которые тайно осуществили эту поставку на Украину", - написал Рогозин.
Рогозин также опубликовал фотографии боевого поражающего элемента М74 ракеты ATACMS. "Каждая такая ракета несет кассетную боевую часть, которая нашпигована 275-ю боевыми элементами M74", - подчеркнул сенатор.
Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале, признал использование Киевом ракет ATACMS. "Наши договоренности с президентом (США Джо -ред.) Байденом выполняются. Выполняются очень точно – "АТАКАМСы" себя показали", - заявил Зеленский.
Кассетные боеприпасы М74 от американских баллистических ракет ATACMS обнаружены в Бердянске Запорожской области после ночных ударов ВСУ, рассказывал ранее РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.
Пуск ракеты ATACMS из РСЗО M142 HIMARS - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
СМИ: США передали Украине ATACMS тайно, чтобы застать Россию врасплох
Вчера, 18:02
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЗапорожская областьБердянскДмитрий РогозинАлексей ГончаренкоВладимир РоговВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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