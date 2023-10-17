https://ria.ru/20231017/atacms-1903438983.html

Рогозин заявил о первом применении ВСУ ракет ATACMS

Рогозин заявил о первом применении ВСУ ракет ATACMS - РИА Новости, 17.10.2023

Рогозин заявил о первом применении ВСУ ракет ATACMS

Украинские войска впервые применили в Запорожской области американские ракеты ATACMS, сообщил сенатор от запорожского региона Дмитрий Рогозин в своем... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T18:55

2023-10-17T18:55

2023-10-17T20:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Украинские войска впервые применили в Запорожской области американские ракеты ATACMS, сообщил сенатор от запорожского региона Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале. Во вторник депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко утверждал, что американские ракеты большой дальности ATACMS уже на Украине, их использовали при ударе по городу Бердянску в Запорожской области. Газета Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники написала, что небольшое количество ATACMS было тайно доставлено на Украину в последние дни. "Сегодня ночью Вооруженные силы Украины ударили по пригороду запорожского Бердянска, впервые применив дальнобойную баллистическую ракету оперативно-тактического комплекса ATACMS производства США, которые тайно осуществили эту поставку на Украину", - написал Рогозин. Рогозин также опубликовал фотографии боевого поражающего элемента М74 ракеты ATACMS. "Каждая такая ракета несет кассетную боевую часть, которая нашпигована 275-ю боевыми элементами M74", - подчеркнул сенатор. Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале, признал использование Киевом ракет ATACMS. "Наши договоренности с президентом (США Джо -ред.) Байденом выполняются. Выполняются очень точно – "АТАКАМСы" себя показали", - заявил Зеленский.Кассетные боеприпасы М74 от американских баллистических ракет ATACMS обнаружены в Бердянске Запорожской области после ночных ударов ВСУ, рассказывал ранее РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.

https://ria.ru/20231017/atacms-1903423042.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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