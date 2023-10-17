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СМИ: Байден в сентябре пообещал Зеленскому ракеты ATACMS - РИА Новости, 17.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:38 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/atacms-1903435820.html
СМИ: Байден в сентябре пообещал Зеленскому ракеты ATACMS
СМИ: Байден в сентябре пообещал Зеленскому ракеты ATACMS - РИА Новости, 17.10.2023
СМИ: Байден в сентябре пообещал Зеленскому ракеты ATACMS
Президент США Джо Байден пообещал Владимиру Зеленскому дальнобойные ракеты ATACMS еще в сентябре, но только с ограниченным радиусом действия, пишет во вторник... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T18:38
2023-10-17T18:38
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
нато
верховная рада украины
джо байден
украина
россия
сергей лавров
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден пообещал Владимиру Зеленскому дальнобойные ракеты ATACMS еще в сентябре, но только с ограниченным радиусом действия, пишет во вторник газета New York Times со ссылкой на информированные источники. Газета Wall Street Journal во вторник писала, что небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS было тайно доставлено на Украину в последние дни. Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что американские ATACMS уже на Украине, их использовали при ударе по городу Бердянску в Запорожской области. Как сообщил телеканал CNN со ссылкой на чиновника, США решили передать дальнобойные ракеты ATACMS Украине тайно, чтобы Россия не успела переместить оборудование и вооружения за пределы их радиуса действия. По данным газеты, Байден долгое время не хотел предоставлять этот тип вооружения, опасаясь, что это может привести к эскалации конфликта с Россией. "Но Байден сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому во время визита в Белый дом в сентябре, что согласился предоставить ракеты, хотя и версию с ограниченной дальностью действия", - пишет газета. Ранее в октябре шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США пока нечего объявить о возможности передать Киеву ракеты ATACMS. При этом американский журнал New Yorker утверждал, что президент США еще в сентябре утвердил передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS. Официально о поставках комплексов дальностью порядка 300 километров американцы пока не объявляли, а сам Байден на соответствующий вопрос сказал, что в Белом доме "проработали" все просьбы Зеленского. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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владимир зеленский, нато, верховная рада украины, джо байден, украина, россия, сергей лавров, сша, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, НАТО, Верховная Рада Украины, Джо Байден, Украина, Россия, Сергей Лавров, США, Министерство обороны США
СМИ: Байден в сентябре пообещал Зеленскому ракеты ATACMS

NYT: Байден в сентябре обещал Зеленскому ATACMS с ограниченным радиусом действия

© Фото : U.S. ArmyПуск ракеты ATACMS
Пуск ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© Фото : U.S. Army
Пуск ракеты ATACMS. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден пообещал Владимиру Зеленскому дальнобойные ракеты ATACMS еще в сентябре, но только с ограниченным радиусом действия, пишет во вторник газета New York Times со ссылкой на информированные источники.
Газета Wall Street Journal во вторник писала, что небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS было тайно доставлено на Украину в последние дни. Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что американские ATACMS уже на Украине, их использовали при ударе по городу Бердянску в Запорожской области. Как сообщил телеканал CNN со ссылкой на чиновника, США решили передать дальнобойные ракеты ATACMS Украине тайно, чтобы Россия не успела переместить оборудование и вооружения за пределы их радиуса действия.
Куда могут долететь ракеты большой дальности для РСЗО HIMARSКуда могут долететь ракеты большой дальности для РСЗО HIMARS
Инфографика
По данным газеты, Байден долгое время не хотел предоставлять этот тип вооружения, опасаясь, что это может привести к эскалации конфликта с Россией.
"Но Байден сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому во время визита в Белый дом в сентябре, что согласился предоставить ракеты, хотя и версию с ограниченной дальностью действия", - пишет газета.
Ранее в октябре шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США пока нечего объявить о возможности передать Киеву ракеты ATACMS. При этом американский журнал New Yorker утверждал, что президент США еще в сентябре утвердил передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS. Официально о поставках комплексов дальностью порядка 300 километров американцы пока не объявляли, а сам Байден на соответствующий вопрос сказал, что в Белом доме "проработали" все просьбы Зеленского.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийНАТОВерховная Рада УкраиныДжо БайденУкраинаРоссияСергей ЛавровСШАМинистерство обороны США
 
 
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