СМИ: США передали Украине ATACMS тайно, чтобы застать Россию врасплох
CNN: США тайно поставили Украине ATACMS, чтобы застать Россию врасплох
© Фото : White Sands Missile Range Public Affairs / John HamiltonОперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. США решили передать дальнобойные ракеты ATACMS Украине тайно, чтобы Россия не успела переместить оборудование и вооружения за пределы их радиуса действия, сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновника.
Газета Wall Street Journal во вторник писала, что небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS было тайно доставлено на Украину в последние дни. Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко утверждал, что американские ATACMS уже на Украине, их использовали при ударе по городу Бердянску в Запорожской области.
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"США решили в последние недели отправить их тайно, потому что они хотели застать россиян врасплох, особенно после месяцев открытых прений о том, должен ли президент (США) Джо Байден согласиться на отправку этого оружия... В России знают о радиусе действия ракет, и в США переживали из-за того, что они могли бы переместить оборудование и оружие за пределы досягаемости перед использованием ракет", - говорится в сообщении телеканала.
Ранее в октябре шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США пока нечего объявить о возможности передать Киеву ракеты ATACMS. При этом американский журнал New Yorker утверждал, что президент США Джо Байден еще в сентябре утвердил передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS. Официально о поставках комплексов дальностью порядка 300 километров американцы пока не объявляли, а сам Байден на соответствующий вопрос сказал, что в Белом доме "проработали" все просьбы Владимира Зеленского.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".