https://ria.ru/20231017/atacms-1903416315.html

СМИ: США передали Украине ракеты ATACMS с кассетными снарядами

СМИ: США передали Украине ракеты ATACMS с кассетными снарядами - РИА Новости, 17.10.2023

СМИ: США передали Украине ракеты ATACMS с кассетными снарядами

США отправили на Украину варианты дальнобойных ракет ATACMS, оснащенные кассетными боеприпасами, пишет газета New York Times. РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T17:44

2023-10-17T17:44

2023-10-17T17:55

сша

киев

специальная военная операция на украине

украина

россия

джо байден

сергей лавров

министерство обороны сша

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. США отправили на Украину варианты дальнобойных ракет ATACMS, оснащенные кассетными боеприпасами, пишет газета New York Times."Версия ракеты ATACMS, отправленная украинцам, в небольшом количестве, по словам чиновников, оснащена кассетными боеприпасами", - говорится в сообщении газеты.Ранее в октябре шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США пока нечего объявить о возможности передаче Киеву ракет ATACMS. При этом американский журнал New Yorker утверждал, что президент США Джо Байден еще в сентябре утвердил передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS. Официально о поставках комплексов дальностью порядка 300 километров американцы пока не объявляли, а сам Байден на соответствующий вопрос сказал, что в Белом доме "проработали" все просьбы Владимира Зеленского.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

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сша, киев, украина, россия, джо байден, сергей лавров, министерство обороны сша, нато, ллойд остин