https://ria.ru/20231017/atacms-1903413348.html

СМИ: Украина впервые запустила ракеты ATACMS по российским целям

СМИ: Украина впервые запустила ракеты ATACMS по российским целям - РИА Новости, 17.10.2023

СМИ: Украина впервые запустила ракеты ATACMS по российским целям

Украина во вторник впервые запустила американские дальнобойные ракеты большой дальности ATACMS по российским целям, пишет газета Politico. РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T17:37

2023-10-17T17:37

2023-10-17T17:38

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы украины

сша

нато

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1898100417_0:0:2729:1535_1920x0_80_0_0_267a115f084afd2159e767d689ea67be.jpg

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Украина во вторник впервые запустила американские дальнобойные ракеты большой дальности ATACMS по российским целям, пишет газета Politico. "Во вторник украинские войска применили поставленные США ракеты большей дальности для удара... на востоке Украины после того, как Вашингтон тайно отправил это вооружение в последние недели", - пишет газета. Ранее во вторник депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что ракеты ATACMS уже находятся на Украине, их использовали при ударе по городу Бердянску в Запорожской области. До этого власти этого российского региона информировали, что в Бердянске ночью сработали системы ПВО, сообщалось о серии взрывов. Ранее газета Wall Street Journal писала, что США в последние дни тайно передали Киеву "небольшое число" этих дальнобойных ракет. Отмечается, что администрация президента США Джо Байдена передумала и решила поставить Киеву ракеты ATACMS на фоне медленного украинского контрнаступления. Ранее в октябре шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США пока нечего объявить о возможности передаче Киеву ракет ATACMS. При этом американский журнал New Yorker утверждал, что президент США Джо Байден еще в сентябре утвердил передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS. Официально о поставках комплексов дальностью порядка 300 километров американцы пока не объявляли, а сам Байден на соответствующий вопрос сказал, что в Белом доме "проработали" все просьбы Владимира Зеленского. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20231004/svo-1900211723.html

https://ria.ru/20230926/atacms-1898568158.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, сша, нато, ситуация в днр и лнр