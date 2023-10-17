СМИ: Украина впервые запустила ракеты ATACMS по российским целям
Politico: Украина впервые применила для удара американские ракеты ATACMS
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Украина во вторник впервые запустила американские дальнобойные ракеты большой дальности ATACMS по российским целям, пишет газета Politico.
Ранее во вторник депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что ракеты ATACMS уже находятся на Украине, их использовали при ударе по городу Бердянску в Запорожской области. До этого власти этого российского региона информировали, что в Бердянске ночью сработали системы ПВО, сообщалось о серии взрывов. Ранее газета Wall Street Journal писала, что США в последние дни тайно передали Киеву "небольшое число" этих дальнобойных ракет. Отмечается, что администрация президента США Джо Байдена передумала и решила поставить Киеву ракеты ATACMS на фоне медленного украинского контрнаступления.
Ранее в октябре шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США пока нечего объявить о возможности передаче Киеву ракет ATACMS. При этом американский журнал New Yorker утверждал, что президент США Джо Байден еще в сентябре утвердил передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS. Официально о поставках комплексов дальностью порядка 300 километров американцы пока не объявляли, а сам Байден на соответствующий вопрос сказал, что в Белом доме "проработали" все просьбы Владимира Зеленского.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".