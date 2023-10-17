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СМИ: Украина впервые запустила ракеты ATACMS по российским целям - РИА Новости, 17.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:37 17.10.2023 (обновлено: 17:38 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/atacms-1903413348.html
СМИ: Украина впервые запустила ракеты ATACMS по российским целям
СМИ: Украина впервые запустила ракеты ATACMS по российским целям - РИА Новости, 17.10.2023
СМИ: Украина впервые запустила ракеты ATACMS по российским целям
Украина во вторник впервые запустила американские дальнобойные ракеты большой дальности ATACMS по российским целям, пишет газета Politico. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T17:37
2023-10-17T17:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
сша
нато
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Украина во вторник впервые запустила американские дальнобойные ракеты большой дальности ATACMS по российским целям, пишет газета Politico. "Во вторник украинские войска применили поставленные США ракеты большей дальности для удара... на востоке Украины после того, как Вашингтон тайно отправил это вооружение в последние недели", - пишет газета. Ранее во вторник депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что ракеты ATACMS уже находятся на Украине, их использовали при ударе по городу Бердянску в Запорожской области. До этого власти этого российского региона информировали, что в Бердянске ночью сработали системы ПВО, сообщалось о серии взрывов. Ранее газета Wall Street Journal писала, что США в последние дни тайно передали Киеву "небольшое число" этих дальнобойных ракет. Отмечается, что администрация президента США Джо Байдена передумала и решила поставить Киеву ракеты ATACMS на фоне медленного украинского контрнаступления. Ранее в октябре шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США пока нечего объявить о возможности передаче Киеву ракет ATACMS. При этом американский журнал New Yorker утверждал, что президент США Джо Байден еще в сентябре утвердил передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS. Официально о поставках комплексов дальностью порядка 300 километров американцы пока не объявляли, а сам Байден на соответствующий вопрос сказал, что в Белом доме "проработали" все просьбы Владимира Зеленского. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20231004/svo-1900211723.html
https://ria.ru/20230926/atacms-1898568158.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, сша, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, США, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: Украина впервые запустила ракеты ATACMS по российским целям

Politico: Украина впервые применила для удара американские ракеты ATACMS

© Фото : U.S. ArmyПуск ракеты ATACMS из РСЗО M142 HIMARS
Пуск ракеты ATACMS из РСЗО M142 HIMARS - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© Фото : U.S. Army
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Украина во вторник впервые запустила американские дальнобойные ракеты большой дальности ATACMS по российским целям, пишет газета Politico.
"Во вторник украинские войска применили поставленные США ракеты большей дальности для удара... на востоке Украины после того, как Вашингтон тайно отправил это вооружение в последние недели", - пишет газета.
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4 октября, 08:00
Ранее во вторник депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что ракеты ATACMS уже находятся на Украине, их использовали при ударе по городу Бердянску в Запорожской области. До этого власти этого российского региона информировали, что в Бердянске ночью сработали системы ПВО, сообщалось о серии взрывов. Ранее газета Wall Street Journal писала, что США в последние дни тайно передали Киеву "небольшое число" этих дальнобойных ракет. Отмечается, что администрация президента США Джо Байдена передумала и решила поставить Киеву ракеты ATACMS на фоне медленного украинского контрнаступления.
Ранее в октябре шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США пока нечего объявить о возможности передаче Киеву ракет ATACMS. При этом американский журнал New Yorker утверждал, что президент США Джо Байден еще в сентябре утвердил передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS. Официально о поставках комплексов дальностью порядка 300 километров американцы пока не объявляли, а сам Байден на соответствующий вопрос сказал, что в Белом доме "проработали" все просьбы Владимира Зеленского.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
"Это опасное оружие". На что пошел Вашингтон ради Киева
26 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныСШАНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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