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На Украину тайно привезли несколько ракет ATACMS, пишут СМИ - РИА Новости, 17.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:02 17.10.2023 (обновлено: 18:09 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/atacms-1903395120.html
На Украину тайно привезли несколько ракет ATACMS, пишут СМИ
На Украину тайно привезли несколько ракет ATACMS, пишут СМИ - РИА Новости, 17.10.2023
На Украину тайно привезли несколько ракет ATACMS, пишут СМИ
Несколько американских дальнобойных ракет ATACMS тайно привезли на Украину, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T17:02
2023-10-17T18:09
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
министерство обороны сша
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Несколько американских дальнобойных ракет ATACMS тайно привезли на Украину, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники."Небольшое количество ракет было тайно отправлено на Украину в последние дни", — говорится в публикации.Как отмечается в статье, администрация президента США Джо Байдена передумала и решила поставить Киеву эти снаряды из-за медленного контрнаступления ВСУ. По данным телеканала CNN, боеприпасы передали тайно, чтобы Россия "не успела переместить оборудование и вооружения за пределы их досягаемости".В свою очередь, газета New York Times сообщила со ссылкой на чиновников, что поставленные ракеты оснащены кассетными боеприпасами.Ранее сегодня депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что ATACMS уже находятся на Украине. По его словам, их использовали при попытке удара по Бердянску в Запорожской области. Позже газета Politico также сообщила, что ВСУ сегодня впервые запустили эти ракеты по российским целям.Минувшей ночью в городе сработали системы ПВО. Сообщалось о серии взрывов, информации о жертвах и разрушениях не поступало.Официально о поставках Киеву комплексов ATACMS дальностью около 300 километров американцы пока не объявляли. При этом сам Байден в ответ на соответствующий вопрос заявил, что в Белом доме "проработали" все просьбы Владимира Зеленского.Киев с прошлого года просит Вашингтон передать эти ракеты. Как отмечал посол России в США Анатолий Антонов, такое оружие теоретически позволило бы ВСУ попытаться нанести удары вглубь российской территории, а это означает прямое втягивание Вашингтона в военное противостояние с Москвой.Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для ВСУ, станут законной целью для Москвы. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя Киеву оружие.
https://ria.ru/20231009/atacms-1901593673.html
https://ria.ru/20231017/berdyansk-1903415027.html
https://ria.ru/20231004/svo-1900211723.html
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в мире, украина, сша, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
На Украину тайно привезли несколько ракет ATACMS, пишут СМИ

WSJ: небольшое количество ракет ATACMS тайно привезли на Украину в последние дни

© Фото : White Sands Missile Range Public Affairs / John HamiltonОперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© Фото : White Sands Missile Range Public Affairs / John Hamilton
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Несколько американских дальнобойных ракет ATACMS тайно привезли на Украину, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
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"Небольшое количество ракет было тайно отправлено на Украину в последние дни", — говорится в публикации.
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СМИ: Байден в сентябре утвердил передачу Украине ракет ATACMS
9 октября, 19:02
Как отмечается в статье, администрация президента США Джо Байдена передумала и решила поставить Киеву эти снаряды из-за медленного контрнаступления ВСУ.
По данным телеканала CNN, боеприпасы передали тайно, чтобы Россия "не успела переместить оборудование и вооружения за пределы их досягаемости".
В свою очередь, газета New York Times сообщила со ссылкой на чиновников, что поставленные ракеты оснащены кассетными боеприпасами.
Ранее сегодня депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что ATACMS уже находятся на Украине. По его словам, их использовали при попытке удара по Бердянску в Запорожской области. Позже газета Politico также сообщила, что ВСУ сегодня впервые запустили эти ракеты по российским целям.
Минувшей ночью в городе сработали системы ПВО. Сообщалось о серии взрывов, информации о жертвах и разрушениях не поступало.
Бердянск - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
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Вчера, 17:41
Официально о поставках Киеву комплексов ATACMS дальностью около 300 километров американцы пока не объявляли. При этом сам Байден в ответ на соответствующий вопрос заявил, что в Белом доме "проработали" все просьбы Владимира Зеленского.

ATACMS — оперативно-тактическая баллистическая ракета, разработанная компанией Lockheed Martin. Ее можно запускать из реактивных систем залпового огня, в том числе из M142 HIMARS.

Киев с прошлого года просит Вашингтон передать эти ракеты. Как отмечал посол России в США Анатолий Антонов, такое оружие теоретически позволило бы ВСУ попытаться нанести удары вглубь российской территории, а это означает прямое втягивание Вашингтона в военное противостояние с Москвой.
Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для ВСУ, станут законной целью для Москвы. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя Киеву оружие.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАМинистерство обороны СШАВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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