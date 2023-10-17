https://ria.ru/20231017/atacms-1903355418.html
В Раде утверждают, что американские ракеты ATACMS уже на Украине
В Раде утверждают, что американские ракеты ATACMS уже на Украине - РИА Новости, 17.10.2023
В Раде утверждают, что американские ракеты ATACMS уже на Украине
ВСУ уже получили американские ракеты большой дальности ATACMS и применили их при обстреле Бердянска в Запорожской области, утверждает депутат Верховной рады... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T15:43
2023-10-17T15:43
2023-10-17T15:54
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алексей гончаренко
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. ВСУ уже получили американские ракеты большой дальности ATACMS и применили их при обстреле Бердянска в Запорожской области, утверждает депутат Верховной рады Алексей Гончаренко."Ну что, ATACMS уже у нас", — написал он в соцсетях.При этом депутат указал, что удар этими снарядами пытались нанести именно по Бердянску.Минувшей ночью в городе сработали системы ПВО. Сообщалось о серии взрывов, информации о жертвах и разрушениях не поступало.Официально о поставках Киеву комплексов ATACMS дальностью около 300 километров американцы пока не объявляли. При этом сам Байден в ответ на соответствующий вопрос заявил, что в Белом доме "проработали" все просьбы Владимира Зеленского.Киев с прошлого года просит Вашингтон передать эти ракеты. Как отмечал посол России в США Анатолий Антонов, такое оружие теоретически позволило бы ВСУ попытаться нанести удары вглубь российской территории, а это означает прямое втягивание Вашингтона в военное противостояние с Москвой.
https://ria.ru/20231009/atacms-1901593673.html
https://ria.ru/20231004/svo-1900211723.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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В Раде утверждают, что американские ракеты ATACMS уже на Украине
Гончаренко: при ударе по Бердянску использовали поставленные Украине ATACMS