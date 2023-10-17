https://ria.ru/20231017/atacms-1903355418.html

В Раде утверждают, что американские ракеты ATACMS уже на Украине

В Раде утверждают, что американские ракеты ATACMS уже на Украине - РИА Новости, 17.10.2023

В Раде утверждают, что американские ракеты ATACMS уже на Украине

ВСУ уже получили американские ракеты большой дальности ATACMS и применили их при обстреле Бердянска в Запорожской области, утверждает депутат Верховной рады... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T15:43

2023-10-17T15:43

2023-10-17T15:54

специальная военная операция на украине

в мире

украина

алексей гончаренко

верховная рада украины

сша

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1898100417_0:0:2729:1535_1920x0_80_0_0_267a115f084afd2159e767d689ea67be.jpg

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. ВСУ уже получили американские ракеты большой дальности ATACMS и применили их при обстреле Бердянска в Запорожской области, утверждает депутат Верховной рады Алексей Гончаренко."Ну что, ATACMS уже у нас", — написал он в соцсетях.При этом депутат указал, что удар этими снарядами пытались нанести именно по Бердянску.Минувшей ночью в городе сработали системы ПВО. Сообщалось о серии взрывов, информации о жертвах и разрушениях не поступало.Официально о поставках Киеву комплексов ATACMS дальностью около 300 километров американцы пока не объявляли. При этом сам Байден в ответ на соответствующий вопрос заявил, что в Белом доме "проработали" все просьбы Владимира Зеленского.Киев с прошлого года просит Вашингтон передать эти ракеты. Как отмечал посол России в США Анатолий Антонов, такое оружие теоретически позволило бы ВСУ попытаться нанести удары вглубь российской территории, а это означает прямое втягивание Вашингтона в военное противостояние с Москвой.

https://ria.ru/20231009/atacms-1901593673.html

https://ria.ru/20231004/svo-1900211723.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, алексей гончаренко, верховная рада украины, сша, ситуация в днр и лнр