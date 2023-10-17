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В Раде утверждают, что американские ракеты ATACMS уже на Украине - РИА Новости, 17.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:43 17.10.2023 (обновлено: 15:54 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/atacms-1903355418.html
В Раде утверждают, что американские ракеты ATACMS уже на Украине
В Раде утверждают, что американские ракеты ATACMS уже на Украине - РИА Новости, 17.10.2023
В Раде утверждают, что американские ракеты ATACMS уже на Украине
ВСУ уже получили американские ракеты большой дальности ATACMS и применили их при обстреле Бердянска в Запорожской области, утверждает депутат Верховной рады... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T15:43
2023-10-17T15:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
алексей гончаренко
верховная рада украины
сша
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. ВСУ уже получили американские ракеты большой дальности ATACMS и применили их при обстреле Бердянска в Запорожской области, утверждает депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.&quot;Ну что, ATACMS уже у нас&quot;, — написал он в соцсетях.При этом депутат указал, что удар этими снарядами пытались нанести именно по Бердянску.Минувшей ночью в городе сработали системы ПВО. Сообщалось о серии взрывов, информации о жертвах и разрушениях не поступало.Официально о поставках Киеву комплексов ATACMS дальностью около 300 километров американцы пока не объявляли. При этом сам Байден в ответ на соответствующий вопрос заявил, что в Белом доме "проработали" все просьбы Владимира Зеленского.Киев с прошлого года просит Вашингтон передать эти ракеты. Как отмечал посол России в США Анатолий Антонов, такое оружие теоретически позволило бы ВСУ попытаться нанести удары вглубь российской территории, а это означает прямое втягивание Вашингтона в военное противостояние с Москвой.
https://ria.ru/20231009/atacms-1901593673.html
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в мире, украина, алексей гончаренко, верховная рада украины, сша, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Алексей Гончаренко, Верховная Рада Украины, США, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Раде утверждают, что американские ракеты ATACMS уже на Украине

Гончаренко: при ударе по Бердянску использовали поставленные Украине ATACMS

© Фото : U.S. ArmyПуск ракеты ATACMS из РСЗО M142 HIMARS
Пуск ракеты ATACMS из РСЗО M142 HIMARS - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© Фото : U.S. Army
Пуск ракеты ATACMS из РСЗО M142 HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. ВСУ уже получили американские ракеты большой дальности ATACMS и применили их при обстреле Бердянска в Запорожской области, утверждает депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
«

"Ну что, ATACMS уже у нас", — написал он в соцсетях.

При этом депутат указал, что удар этими снарядами пытались нанести именно по Бердянску.
Минувшей ночью в городе сработали системы ПВО. Сообщалось о серии взрывов, информации о жертвах и разрушениях не поступало.
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Официально о поставках Киеву комплексов ATACMS дальностью около 300 километров американцы пока не объявляли. При этом сам Байден в ответ на соответствующий вопрос заявил, что в Белом доме "проработали" все просьбы Владимира Зеленского.

ATACMS — оперативно-тактическая баллистическая ракета, разработанная компанией Lockheed Martin. Ее можно запускать из реактивных систем залпового огня, в том числе из M142 HIMARS.

Киев с прошлого года просит Вашингтон передать эти ракеты. Как отмечал посол России в США Анатолий Антонов, такое оружие теоретически позволило бы ВСУ попытаться нанести удары вглубь российской территории, а это означает прямое втягивание Вашингтона в военное противостояние с Москвой.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАлексей ГончаренкоВерховная Рада УкраиныСШАСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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