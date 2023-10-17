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Посол Антонов прокомментировал слова Байдена о "поражении" России - РИА Новости, 17.10.2023
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00:16 17.10.2023 (обновлено: 00:40 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/antonov-1903209446.html
Посол Антонов прокомментировал слова Байдена о "поражении" России
Посол Антонов прокомментировал слова Байдена о "поражении" России - РИА Новости, 17.10.2023
Посол Антонов прокомментировал слова Байдена о "поражении" России
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал США работать с Москвой над решением глобальных проблем, а не предпринимать усилия по "нанесению поражения"... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T00:16
2023-10-17T00:40
анатолий антонов
джо байден
вашингтон (штат)
россия
сша
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ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал США работать с Москвой над решением глобальных проблем, а не предпринимать усилия по "нанесению поражения" России. "Весь пыл эмоций необходимо сосредоточить на главных проблемах. Среди таковых: поддержание глобальной стратстабильности, укрепление режима нераспространения ОМУ, выстраивание новой архитектуры международной безопасности, борьба с терроризмом, изменение климата. И во всех перечисленных областях у нас накоплена значительная компетенция. В большинстве - опыт небесполезного двустороннего сотрудничества. Забыть это и не воспользоваться в интересах человечества было бы преступлением. Ответственность за которое полностью на совести американских властей", - говорится в заявлении Антонова. Так он прокомментировал интервью президента США Джо Байдена телеканалу СBS и тезисы о том, что Вашингтон подвергает сомнению успех специальной военной операции РФ на Украине. "В США так и не осознали сути и причин украинского конфликта. Не поняли, что попытка стравливания руками американских политтехнологов двух братских народов ни к чему хорошему не приведет", – отметил Антонов. По его словам, все предпринимаемые коллективным Западом усилия по "нанесению России стратегического поражения", а уж тем более попытки победить русского солдата на поле боя обречены на провал. "Это данность, подтвержденная множеством исторических фактов", - заявил Антонов. "Более того, при всем ястребином подходе местных политиков им пора наконец-то осознать: Российская Федерация никуда не денется с карты мира. Отсюда вывод: надо думать о том, как сосуществовать вместе", - подчеркнул он. "Выпады против российского политического руководства", озвученные в интервью, Антонов назвал "неприемлемыми и неуместными". "Мы можем иметь разные точки зрения. Но недопустимо опускаться до непристойных характеристик, подогревая в очередной раз и без того расцветшую пышным цветом в стране русофобию", - сказал высокопоставленный дипломат.
https://ria.ru/20231012/antonov-1902157519.html
https://ria.ru/20231016/mir-1902972031.html
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анатолий антонов, джо байден, вашингтон (штат), россия, сша
Анатолий Антонов, Джо Байден, Вашингтон (штат), Россия, США
Посол Антонов прокомментировал слова Байдена о "поражении" России

Посол Антонов призвал США работать с Россией, а не пытаться нанести ей поражение

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал США работать с Москвой над решением глобальных проблем, а не предпринимать усилия по "нанесению поражения" России.
«
"Весь пыл эмоций необходимо сосредоточить на главных проблемах. Среди таковых: поддержание глобальной стратстабильности, укрепление режима нераспространения ОМУ, выстраивание новой архитектуры международной безопасности, борьба с терроризмом, изменение климата. И во всех перечисленных областях у нас накоплена значительная компетенция. В большинстве - опыт небесполезного двустороннего сотрудничества. Забыть это и не воспользоваться в интересах человечества было бы преступлением. Ответственность за которое полностью на совести американских властей", - говорится в заявлении Антонова.
Так он прокомментировал интервью президента США Джо Байдена телеканалу СBS и тезисы о том, что Вашингтон подвергает сомнению успех специальной военной операции РФ на Украине.
"В США так и не осознали сути и причин украинского конфликта. Не поняли, что попытка стравливания руками американских политтехнологов двух братских народов ни к чему хорошему не приведет", – отметил Антонов.
По его словам, все предпринимаемые коллективным Западом усилия по "нанесению России стратегического поражения", а уж тем более попытки победить русского солдата на поле боя обречены на провал.
"Это данность, подтвержденная множеством исторических фактов", - заявил Антонов.
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"Более того, при всем ястребином подходе местных политиков им пора наконец-то осознать: Российская Федерация никуда не денется с карты мира. Отсюда вывод: надо думать о том, как сосуществовать вместе", - подчеркнул он.
"Выпады против российского политического руководства", озвученные в интервью, Антонов назвал "неприемлемыми и неуместными".
"Мы можем иметь разные точки зрения. Но недопустимо опускаться до непристойных характеристик, подогревая в очередной раз и без того расцветшую пышным цветом в стране русофобию", - сказал высокопоставленный дипломат.
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