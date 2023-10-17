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Суд оставил без рассмотрения заявление о банкротстве экс-банкира Ананьева - РИА Новости, 17.10.2023
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15:04 17.10.2023 (обновлено: 15:11 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/ananev-1903339378.html
Суд оставил без рассмотрения заявление о банкротстве экс-банкира Ананьева
Суд оставил без рассмотрения заявление о банкротстве экс-банкира Ананьева - РИА Новости, 17.10.2023
Суд оставил без рассмотрения заявление о банкротстве экс-банкира Ананьева
Арбитражный суд Москвы оставил без рассмотрения заявление ООО "ЮрКонсалтГрупп", требовавшего признать банкротом одного из экс-бенефициаров и бывшего... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T15:04
2023-10-17T15:11
экономика
москва
россия
алексей ананьев
промсвязьбанк
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы оставил без рассмотрения заявление ООО "ЮрКонсалтГрупп", требовавшего признать банкротом одного из экс-бенефициаров и бывшего председателя совета директоров Промсвязьбанка Алексея Ананьева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Алексей Ананьев вместе со своим младшим братом Дмитрием контролировал Промсвязьбанк, один из крупнейших банков в России, до 2017 года, когда ЦБ приступил к его санации. Ананьев-младший был признан банкротом в январе 2021 года по заявлению зерновой компании "Настюша". В деле о его банкротстве продолжается процедура реализации имущества.Заявитель "ЮрКонсалтГрупп" просил включить в реестр требований кредиторов Ананьева-старшего около 52 тысяч долларов. Задолженность была подтверждена решением Хамовнического суда, которое впоследствии отменила вышестоящая инстанция, отправившая дело на новое рассмотрение.Ранее суд предложил сразу пяти саморегулируемым организациям арбитражных управляющих представить кандидатуры для утверждения финансовым управляющим Ананьева, как это бывает в случаях, когда банкротство возбуждается по заявлению самого должника либо аффилированного с ним кредитора.Заявление ООО "ЮрКонсалтГрупп" поступило в арбитражный суд 24 октября прошлого года. Известно, что долг перед этой компанией возник по соглашению об оказании юридической помощи с коллегией адвокатов "Ковалев, Тугуши и партнеры" на представление интересов Ананьева в одном из арбитражных процессов. Позже коллегия адвокатов уступила права требования "ЮрКонсалтГрупп".Заявление ПСБ, основного кредитора Ананьева, о его банкротстве с требованиями в размере более 91,2 миллиарда рублей поступило в суд 1 ноября 2022 года и было принято как заявление о вступлении в дело о банкротстве. Такую сумму взыскали с Ананьева по иску ПСБ о взыскании убытков с бывших контролирующих лиц банка. Решение вступило в силу.Младший брат – Дмитрий Ананьев – был признан банкротом в январе 2021 года, в деле о его банкротстве продолжается процедура реализации имущества. Нидерландской компании Promsvyaz Capital B.V. до санации принадлежало 50,03% акций ПСБ. В настоящее время Промсвязьбанк на 100% принадлежит Росимуществу, и после санации, проведенной в 2017-2019 годах, он стал опорным госбанком для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.
https://ria.ru/20230110/ananev-1843952121.html
https://ria.ru/20230421/ananevy-1866830773.html
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экономика, москва, россия, алексей ананьев, промсвязьбанк
Экономика, Москва, Россия, Алексей Ананьев, Промсвязьбанк
Суд оставил без рассмотрения заявление о банкротстве экс-банкира Ананьева

Суд не стал рассматривать заявление о банкротстве экс-бенефициара ПСБ Ананьева

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлексей Ананьев
Алексей Ананьев - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Алексей Ананьев. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы оставил без рассмотрения заявление ООО "ЮрКонсалтГрупп", требовавшего признать банкротом одного из экс-бенефициаров и бывшего председателя совета директоров Промсвязьбанка Алексея Ананьева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Алексей Ананьев вместе со своим младшим братом Дмитрием контролировал Промсвязьбанк, один из крупнейших банков в России, до 2017 года, когда ЦБ приступил к его санации. Ананьев-младший был признан банкротом в январе 2021 года по заявлению зерновой компании "Настюша". В деле о его банкротстве продолжается процедура реализации имущества.
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
Верховный суд признал незаконность брачного договора экс-банкира Ананьева
10 января, 17:05
Заявитель "ЮрКонсалтГрупп" просил включить в реестр требований кредиторов Ананьева-старшего около 52 тысяч долларов. Задолженность была подтверждена решением Хамовнического суда, которое впоследствии отменила вышестоящая инстанция, отправившая дело на новое рассмотрение.
Ранее суд предложил сразу пяти саморегулируемым организациям арбитражных управляющих представить кандидатуры для утверждения финансовым управляющим Ананьева, как это бывает в случаях, когда банкротство возбуждается по заявлению самого должника либо аффилированного с ним кредитора.
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
Кассационный суд подтвердил взыскание денег с братьев Ананьевых по иску ПСБ
21 апреля, 11:00
Заявление ООО "ЮрКонсалтГрупп" поступило в арбитражный суд 24 октября прошлого года. Известно, что долг перед этой компанией возник по соглашению об оказании юридической помощи с коллегией адвокатов "Ковалев, Тугуши и партнеры" на представление интересов Ананьева в одном из арбитражных процессов. Позже коллегия адвокатов уступила права требования "ЮрКонсалтГрупп".
Заявление ПСБ, основного кредитора Ананьева, о его банкротстве с требованиями в размере более 91,2 миллиарда рублей поступило в суд 1 ноября 2022 года и было принято как заявление о вступлении в дело о банкротстве. Такую сумму взыскали с Ананьева по иску ПСБ о взыскании убытков с бывших контролирующих лиц банка. Решение вступило в силу.
Младший брат – Дмитрий Ананьев – был признан банкротом в январе 2021 года, в деле о его банкротстве продолжается процедура реализации имущества. Нидерландской компании Promsvyaz Capital B.V. до санации принадлежало 50,03% акций ПСБ. В настоящее время Промсвязьбанк на 100% принадлежит Росимуществу, и после санации, проведенной в 2017-2019 годах, он стал опорным госбанком для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.
Дмитрий Минц
Суд в Москве признал банкротом сына бенефициара O1 Group Бориса Минца
16 декабря 2022, 14:49
 
ЭкономикаМоскваРоссияАлексей АнаньевПромсвязьбанк
 
 
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