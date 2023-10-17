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В Крыму задержали украинского агента, создававшего схроны с боеприпасами - РИА Новости, 17.10.2023
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09:49 17.10.2023 (обновлено: 11:38 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/agent-1903249191.html
В Крыму задержали украинского агента, создававшего схроны с боеприпасами
В Крыму задержали украинского агента, создававшего схроны с боеприпасами - РИА Новости, 17.10.2023
В Крыму задержали украинского агента, создававшего схроны с боеприпасами
В Крыму задержали украинского агента, который передавал Киеву информацию и оборудовал схроны с боеприпасами, сообщили в ФСБ. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T09:49
2023-10-17T11:38
безопасность
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украина
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В Крыму задержали украинского агента, который передавал Киеву информацию и оборудовал схроны с боеприпасами, сообщили в ФСБ.Подозреваемый — гражданин России, житель Бахчисарайского района Крыма 1975 года рождения. Он передавал представителю СБУ сведения о социально-политической, экономической и военной обстановке на полуострове."Кроме того, по заданию украинской спецслужбы мужчина занимался организацией тайников с боеприпасами на территории региона", — добавили в ФСБ.Отмечается, что крымчанина задержали, когда он забирал из тайника пакет со взрывным устройством.Уголовные дела возбудили по статье "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией" и "Незаконные приобретение и хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств".Как следует из опубликованного ФСБ видео, у задержанного изъяли взрывчатку Semtex 10 и пульт управления с антенной.Как рассказал на допросе сам крымчанин, сначала он пытался связаться с украинскими спецслужбами через Telegram-каналы, но там ему отвечали только боты. Тогда он написал на почту СБУ, что живет в Крыму и хочет сотрудничать."После этого ко мне вышел на связь сотрудник, который представился Максимом. Он показал свое удостоверение, прикрыв рукой свои данные, я ему показал свой паспорт, представился тоже. Из заданий, я же говорю, он интересовался газопроводом — новый газопровод, есть ли где-то открытые участки", — рассказал фигурант дела.О том, что из тайника надо забрать посылку, ему сообщил уже другой сотрудник СБУ. Он уточнил, что содержимое надо перепрятать. По косвенным признакам крымчанин понял, что это может быть взрывчатка.Он получил координаты и фотографию места, где находится тайник, там его задержали сотрудники ФСБ.
https://ria.ru/20230929/zaderzhanie-1899355470.html
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безопасность, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, служба безопасности украины, республика крым
Безопасность, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Украина, Служба безопасности Украины, Республика Крым
В Крыму задержали украинского агента, создававшего схроны с боеприпасами

ФСБ задержала в Крыму мужчину, делавшего схроны и передававшего информацию СБУ

© РИА Новости / Пресс-служба ФСБ РФ | Перейти в медиабанкСотрудники ФСБ России во время задержания жителя Бахчисарайского района, подозреваемого в сотрудничестве на конфиденциальной основе со спецслужбами Украины
Сотрудники ФСБ России во время задержания жителя Бахчисарайского района, подозреваемого в сотрудничестве на конфиденциальной основе со спецслужбами Украины - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба ФСБ РФ
Перейти в медиабанк
Сотрудники ФСБ России во время задержания жителя Бахчисарайского района, подозреваемого в сотрудничестве на конфиденциальной основе со спецслужбами Украины
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В Крыму задержали украинского агента, который передавал Киеву информацию и оборудовал схроны с боеприпасами, сообщили в ФСБ.
Подозреваемый — гражданин России, житель Бахчисарайского района Крыма 1975 года рождения. Он передавал представителю СБУ сведения о социально-политической, экономической и военной обстановке на полуострове.
«
"Кроме того, по заданию украинской спецслужбы мужчина занимался организацией тайников с боеприпасами на территории региона", — добавили в ФСБ.
Отмечается, что крымчанина задержали, когда он забирал из тайника пакет со взрывным устройством.
Уголовные дела возбудили по статье "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией" и "Незаконные приобретение и хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств".
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Как следует из опубликованного ФСБ видео, у задержанного изъяли взрывчатку Semtex 10 и пульт управления с антенной.
Как рассказал на допросе сам крымчанин, сначала он пытался связаться с украинскими спецслужбами через Telegram-каналы, но там ему отвечали только боты. Тогда он написал на почту СБУ, что живет в Крыму и хочет сотрудничать.
«
"После этого ко мне вышел на связь сотрудник, который представился Максимом. Он показал свое удостоверение, прикрыв рукой свои данные, я ему показал свой паспорт, представился тоже. Из заданий, я же говорю, он интересовался газопроводом — новый газопровод, есть ли где-то открытые участки", — рассказал фигурант дела.
О том, что из тайника надо забрать посылку, ему сообщил уже другой сотрудник СБУ. Он уточнил, что содержимое надо перепрятать. По косвенным признакам крымчанин понял, что это может быть взрывчатка.
Он получил координаты и фотографию места, где находится тайник, там его задержали сотрудники ФСБ.
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БезопасностьРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)УкраинаСлужба безопасности УкраиныРеспублика Крым
 
 
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