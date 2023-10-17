https://ria.ru/20231017/agent-1903249191.html

В Крыму задержали украинского агента, создававшего схроны с боеприпасами

В Крыму задержали украинского агента, создававшего схроны с боеприпасами - РИА Новости, 17.10.2023

В Крыму задержали украинского агента, создававшего схроны с боеприпасами

В Крыму задержали украинского агента, который передавал Киеву информацию и оборудовал схроны с боеприпасами, сообщили в ФСБ. РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T09:49

2023-10-17T09:49

2023-10-17T11:38

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В Крыму задержали украинского агента, который передавал Киеву информацию и оборудовал схроны с боеприпасами, сообщили в ФСБ.Подозреваемый — гражданин России, житель Бахчисарайского района Крыма 1975 года рождения. Он передавал представителю СБУ сведения о социально-политической, экономической и военной обстановке на полуострове."Кроме того, по заданию украинской спецслужбы мужчина занимался организацией тайников с боеприпасами на территории региона", — добавили в ФСБ.Отмечается, что крымчанина задержали, когда он забирал из тайника пакет со взрывным устройством.Уголовные дела возбудили по статье "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией" и "Незаконные приобретение и хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств".Как следует из опубликованного ФСБ видео, у задержанного изъяли взрывчатку Semtex 10 и пульт управления с антенной.Как рассказал на допросе сам крымчанин, сначала он пытался связаться с украинскими спецслужбами через Telegram-каналы, но там ему отвечали только боты. Тогда он написал на почту СБУ, что живет в Крыму и хочет сотрудничать."После этого ко мне вышел на связь сотрудник, который представился Максимом. Он показал свое удостоверение, прикрыв рукой свои данные, я ему показал свой паспорт, представился тоже. Из заданий, я же говорю, он интересовался газопроводом — новый газопровод, есть ли где-то открытые участки", — рассказал фигурант дела.О том, что из тайника надо забрать посылку, ему сообщил уже другой сотрудник СБУ. Он уточнил, что содержимое надо перепрятать. По косвенным признакам крымчанин понял, что это может быть взрывчатка.Он получил координаты и фотографию места, где находится тайник, там его задержали сотрудники ФСБ.

https://ria.ru/20230929/zaderzhanie-1899355470.html

https://ria.ru/20231016/sotrudnichestvo-1903057175.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, служба безопасности украины, республика крым